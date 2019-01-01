حصد المارد الأحمر بطولة الدوري العام للمرة 41 في تاريخه والرابعة على التوالي، وذلك بعد تحقيق الفوز على فريق المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة 33 من عمر المسابقة، وحسم الشياطين الحُمر البطولة بعد تصدرهم جدول الترتيب برصيد 77 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 33 جولة، استطاع الأهلي أن يحقق الفوز في 24 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى 4 هزائم.