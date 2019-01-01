الأهلي والجندل: مباشر لحظة بلحظة

حقق الراقي فوزًا ثمينًا على الاتحاد بهدفين دون رد فى ديربي الرياض، على ملعب "الجوهرةالمشعة"، في إطار منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبهذا الانتصار رفع الأهلي رصيده للنقطة 17 واحتفظ بمكانه في المركز الثاني بفارق ثلاثة نقاط، عن الهلال المتصدر، ومتساويًا مع الفيصلي،بنفس النقاط متقدمًا بفارق الأهداف، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الراقي تحقيق الفوز فى 5 مباريات، وتعادل في 2، وخسر مثلهما.