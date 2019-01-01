الأهلي والجندل: مباشر لحظة بلحظة

#الأهلي_الجندل— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) November 5, 2019
بداية المباراة: pic.twitter.com/hDfZ0njxow
التشكيل الرسمي للأهلي
يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من
محمد العويس / عبدالله حسون / محمد خبراني / أرفين زوكانوفيتش / خالد البركة / نوح الموسي / يوسف الحربي / حسين المقهوي / يوسف البلايلي / سلمان المؤشر / عبدالرحمن غريب
تشكيلة الفريق ⚽💚#الأهلي_الجندل pic.twitter.com/3dwZLEIByn— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) November 5, 2019
البدلاء / محمد اليامي / محمد آل فتيل / ألفيس ساريتش / يزيد البكر / لوكاس ليما / علي الأسمري / سلطان مندش / عبدالباسط هندي / محمد المجحد
على الجانب الآخر، يلعب نادي الجندل الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ويأتي في المركز الخامس من المجموعة الأولى، وكانت اخر مباراة له أمام نادي الجبيل فى دوري الدرجة الثاني وانتهت بتعادل الفريقين بدون أهداف.
حقق الراقي فوزًا ثمينًا على الاتحاد بهدفين دون رد فى ديربي الرياض، على ملعب "الجوهرةالمشعة"، في إطار منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبهذا الانتصار رفع الأهلي رصيده للنقطة 17 واحتفظ بمكانه في المركز الثاني بفارق ثلاثة نقاط، عن الهلال المتصدر، ومتساويًا مع الفيصلي،بنفس النقاط متقدمًا بفارق الأهداف، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الراقي تحقيق الفوز فى 5 مباريات، وتعادل في 2، وخسر مثلهما.