2019-10-18T02:16:36Z
على الجانب الآخر يحتل التعاون المركز العاشر برصيد 7 نقاط، حققهم من تعادل وحيد وانتصارين آخرهم كان في الجولة الماضية على أبها، حيث استطاع سكري القصيم أن يفوز بهدف دون رد ليعود من جديد إلى وسط المركز بعيداً عن مراكز الهبوط.
2019-10-18T02:16:28Z
على الرغم من تعثر الراقي في جولاته الأولى من كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20 حيث تلقى هزيمة وتعادل في مباراتين، إلا أنه عاد في الجولة السابقة بشكل جيد واستطاع أن ينتصر على الفيحاء بثلاثية دون رد، ليرتفع رصيد الإمبراطور إلى النقطة 11 محتلاً للمركز الثالث وبفارق نقطة واحدة فقط عن الوحدة صاحب المركز الثاني.
2019-10-18T02:16:15Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول ....تفتح مدينة الملك عبد الله الرياضية أبوابها لاستضافة مباراة الأهلي ضد التعاون، وذلك في إطار الجولة السابعة من الدوري السعودي 2019-20، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.