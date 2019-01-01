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الأهلي × الاتفاق | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي ضد الاتفاق في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-20

محدث
التعليقات()

نهائة المباراة

2019-08-31T17:36:20Z

96- تُنفذ الركلة الجانبية قصيرة ومن ثم يُطلق حكم المباراة صافرة إنتهاء الشوط الثاني والمباراة بفوز الأهلي على الاتفاق بهدفين مقابل هدف، ليصبح الراقي متحصلاً على 4 نقاط من المباراتين، بينما يقف الاتفاق عند النقطة الثالثة.

2019-08-31T17:35:38Z

95- عمر السومة على تنفيذ الركلة الحرة، ويُسددها رائعة مرة آخرى ولكن يُبعدها رايس مبولهي بطريقة أروع لتصبح ركلة جانبية.

بطاقة صفراء

2019-08-31T17:34:44Z

94- مرتدة سريعة من لاعبي الأهلي تصل إلى عد الرحمن غريب الذي ينطلق سريعاً في وسط الملعب بإتجاه المرمى، ويحاول هزاع إيقافة من الخلف فيعركله ويتحصل على بطاقة صفراء.

2019-08-31T17:33:24Z

93- مازال الاتفاق يحاول بشتى الطرق تعديل النتيجة مع دفاع قوي من لاعبي الأهلي.

2019-08-31T17:31:52Z

92- مرتدة سريعة من لاعبي الأهلي تصل إلى عمر السومة في الجانب الأيمن ويضع تمريرة سريعة إلى ديجانيني ولكن يخرج حارس مرمى الاتفاق ويُنقذ الموقف.

2019-08-31T17:30:59Z

91- خمس دقائق يُعلن عنها حكم المباراة وقتاً بدلاً من ضائع.

2019-08-31T17:30:22Z

90- إرتداد من جميع لاعبي الأهلي للمناطق الدفاعية من أجل وقف حماس لاعبي الاتفاق.

2019-08-31T17:29:15Z

89- ضغط من لاعبي الاتفاق في محاولة للعودة مرة آخرى بالنتيجة بعد تقدم الأهلي في الدقائق الآخيرة.

2019-08-31T17:28:39Z

88- تسديدة قوية من روجيرو من وسط الملعب في إتجاه المرمى ولكن يُمسك بها ياسر المسيليم.

الهدف الثاني للأهلي

2019-08-31T17:26:04Z

75- طولية من سوزا تصل إلى سيدريك يامبيري مدافع الاتفاق الذي يُشتت الكرة ولكن تصطدم بعبد الرحمن غريب وينطلق خلفها لينفرد بحارس مرمى الاتفاق الذي يخرج للتصدي له ولكن يضعها رائعة من بين أقدام رايس موبلهي مُسجلاً للهدف الثاني للأهلي.

جوووووووول ثاني للأهلي

2019-08-31T17:25:14Z

75- جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، عبد الرحمن غريب يُسجل هدف مهاري رائع

بطاقة حمراء لمحمد خبراني

2019-08-31T17:23:04Z

83- تدخل قوي من محمد خبراني المتحصل على بطاقة صفراء سابقاً، ويُشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية ومن ثم البطاقة الحمراء

2019-08-31T17:21:45Z

83- إنطلاقة من روجيرو في الجانب الأيمن ويضع تمريرة عرضية يُبعدها زوكانوفيتش لتصبح ركلة جانبية.

2019-08-31T17:21:00Z

81- تُنفذ الركلة الجانبية ولكن يُبعدها مدافعي الاتفاق لتنتهي خطورة الهجمة

2019-08-31T17:20:13Z

80- يا الله، عمر السومة يُسدد الركلة الحرة بطريقة رائعة على يسار رايس مبولهي الذي يتصدى لها بطريقة رائعة لتخرج إلى ركلة جانبية.

2019-08-31T17:19:43Z

79- خطأ لصالح الأهلي ف يمنطقة هامة بعد تدخل قوي من لاعبي الاتفاق.

تبديل آخير للأهلي

2019-08-31T17:18:59Z

78- تبديل آخير للأهلي بدخول نوح الموسى بدلاً من علي الأسمري

تبديل آخير للاتفاق

2019-08-31T17:18:08Z

77- تبديل آخير للاتفاق بدخول صالح القميزي بدلاً من سعد آل خيري.

2019-08-31T17:16:23Z

76- هجمة قوية من لاعبي الاتفاق من الجانب الآيسر عن طريق نعيم السليتي الذي يضع تمريرة رائعة هزاع الهزاع ولكن يُسددها سيئة لتخرج بجانب القائم الأيسر لحارس الأهلي

2019-08-31T17:15:35Z

75- ثنائية رائعة من الكويكبي وروجيرو الذي يُسدد تسديدة قوية ولكن يتصدى لها ياسر المسيليم.

تبديل ثاني للاتفاق

2019-08-31T17:12:28Z

72- تبديل جديد للاتفاق بدخول اللاعب هزاع الهزاع بدلاً من سليمان دوكاره.

2019-08-31T17:11:18Z

71- تمريرات طويلة تصل إلى عمر السومة الذي يسددها ولكن تصطدم بالدفاع وتعود مرة آخرى ليستكمل الراقي هجومه وتذهب إلى ديجانيني في الجانب الأيسر الذي يضع تمريرة عرضية ولكن يُبعدها الدفاع مرة آخرى.

2019-08-31T17:10:04Z

70- حتى الآن السيطرة مازالت للاعبي الأهلي في محاولة للعودة مرة آخرى والتقدم بالنتيجة، بينما يحاول الاتفاق الاعتماد على الهجمات المرتدة.

2019-08-31T17:09:07Z

69- طولية من على الأسمري في اتجاه السومة داخل منطقة الجزاء الذي يسقط مُطالباً بركلة جزاء ولكن يُشير الحكم بإستكمال اللعب.

2019-08-31T17:08:13Z

68- تمريرة رائعة في إتجاه ديجانيني ولكن يتدخل سيدريك ويُبعد الكرة غلى رمية جانبية لتفقد خطورتها.

2019-08-31T17:07:09Z

67- إنطلاقة سريعة من روجيرو من العمق ويطلق تسديدة قوية ولكن تخرج بعيداً عن المرمى.

2019-08-31T17:06:25Z

66- خطأ للكويكبي في وسط الملعب بعد تدخل قوي من حسين المقهوري.

2019-08-31T17:04:56Z

65- استطاع الأهلي أن يُفرض سيطرته نسبياً على وسط الملعب في محاولة للعودة مرة آخرى للتقدم في النتيجة

2019-08-31T17:04:08Z

63- أول كرة لعبد الرحمن غريب تصل له أمام المرمى منفرداً ولكن يتدخل مع حارس الاتفاق ويُطلق حكم المباراة صافرتة مُعلنا لخطأ لصالح الاتفاق.

تبديل ثاني للأهلي

2019-08-31T17:03:08Z

62- تبديل ثاني للأهلي بدخول عبد الرحمن غريب بدلاً من ألفيس ساريتش

2019-08-31T17:01:05Z

60- مازالت هناك محاولات من كلً الجانبين للسيطرة على وسط الملعب

تبديل أول للأهلي

2019-08-31T16:57:23Z

57- تبديل أول للأهلي بدخول اللاعب حسين مقهوري بدلاً من سلطان مندش

2019-08-31T16:56:25Z

55- نُفذت الركلة الحرة بتمريرة قصيرة من الكويكبي إلى نعيم السليتي الذي ينطلق بطريقة عرضية ويُسدد كرة قوية ورائعة تصطدم بديجانيني وتسكن في شباك ياسر المسيليم.

الهدف الأول للاتفاق

2019-08-31T16:55:41Z

هدف التعادل

55- جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، يا الله، هدف اول رائع من نعيم سليتي.

بطاقة صفراء للأهلي

2019-08-31T16:54:03Z

54- إنطلاقة من روجيرو في الجانب الأيسر ويراوغ لاعبي الأهلي حتى تدخل خبراني بعنف معه ليُطلق حكم المباراة صافرتة مُعلنا لخطأ لصالح الاتفاق ويُشهر البطاقة الصفراء في وجه محمد خبراني.

2019-08-31T16:52:05Z

52- تُلعب عن طريق إبراهيم حنشي ولكن يُبعدها الدفاع لتصل إلى إلفيس ساريتش الذي ينطلق بالكرة من الجانب الأيمن ولكن يتدخل معه أسامة الحدادي ليقع على الأرض مُطالباً بخطأ ولكن يُشير الحكم باستكمال اللعب

2019-08-31T16:51:29Z

51- خطأ في وسط الملعب للاعبي الاتفاق بعد تدخل قوي من سلطان مندش

2019-08-31T16:50:49Z

50- سيطرة كاملة من لاعبي الاتفاق منذ الدقائق الأولى من شوط المباراة الثاني، مع إرتداد دفاعي من لاعبي الأهلي.

2019-08-31T16:49:59Z

49- يا الله كرة خطرة لفريق الاتفاق عن طريق نعيم سليتي الذي ينطلق داخل منطقة الجزاء من الجانب الأيسر ويضع تمريرة رائعة ولكن يُبعدها الدفاع بصعوبة.

تبديل أول للاتفاق

2019-08-31T16:47:55Z

46- تبديل للاتفاق بين شوطي المباراة بدخول نعيم سليطي بدلاً من صالح العمري

بداية شوط المباراة الثاني

2019-08-31T16:47:33Z

46- يُطلق حكم المباراة بداية شوط المباراة الثاني.

2019-08-31T16:30:12Z

48- يُطلق حكم المباراة صافرة إنتهاء شوط المباراة الأول بتقدم الأهلي على الاتفاق بهدف دون رد.

2019-08-31T16:29:47Z

2019-08-31T16:28:00Z

47- بعد تمريرات رائعة من لاعبي الأهلي تصل الكرة إلى ديجانيني الذي يدخل من الجانب الأيمن ويضع كرة عرضية رائعة كالكرة السابقة إلى عمر السومة الذي يضعها بالرأس رائعة هذه المرمى لتسكن شباك رايس مبولهي لتصبح النتيجة هدف دون رد للأهلي.

الهدف الأول للأهلي

2019-08-31T16:27:05Z

عمر السومة يُسجل

47- جووووووووووووووووووول، الهدف الأول للأهلي، بنفس الطريقة التي أضاع بها السومة الكرة السابقة سجل هدف الراقي الأولي

2019-08-31T16:26:34Z

46- انتهى الوقت الأصلي للمباراة ويُشير حكم المباراة باحتساب أربعة دقايق وقتاً بدلاً من ضائع

2019-08-31T16:25:44Z

45- تمريرات رائعة من لاعبي الأهلي تصل إلى ديجانيني في الجانب الأيمن الذي يضع تمريرة طويلة رائعة لعمر السومة، ولكن عمر السوم لم يستطع السيطرة عليها لتذهب إلى مدافعي الاتفاق

2019-08-31T16:23:53Z

44- تسديدة قوية وبعيدة من حامد الغامدي ولكن دون عنوان لتخرج إلى ركلة مرمى للراقي

2019-08-31T16:22:41Z

43- يا الله، إنطلاقة رائعة من ديجانيني من وسط الملعب ويراوغ أكثر من لاعب حتى دخل منطقة الجزاء ولكن سددها بعيده عن المرمى لتخرج ركلة مرمى لصالح الاتفاق

2019-08-31T16:21:20Z

43- خطأ رهيب من مدافعي الاتفاق لتصل الكرة إلى سلطان منديش الذي يُسدد بقوة ولكن يُوقفها رايس مبولهي على مرتين ويُسمك بها

2019-08-31T16:20:28Z

42- تمريرات قصيرة من لاعبي الاتفاق لمحاولة الهجوم من العمق ولكن تُقطع الكرة وتصبح هجمة مرتدة للاعبي الأهلي عن طريق ديجناني الذي ينطلق بالكرة ولكن يسقط ويُضيع الهجمة

2019-08-31T16:18:20Z

39- تُنفذ الركلة الحرة ولكن يُبعدها دفاع الاتفاق

2019-08-31T16:17:30Z

38- ضربة حرة لصالح الأهلي من الجانب الأيسر بعد تدخل سعد آل خيري على علي الأسمري

2019-08-31T16:16:18Z

37- دخول قوي من سوزا على صالح العمري لاعب الاتفاق ويُطلق الحكم صافرته مُعلنا لركلة حرة لصالح الاتفاق

2019-08-31T16:15:20Z

36- كرة سريعة تصل إلى سعيد المولد الذي ينطلق بجانبه أسامة الحدادي ويقع المولد مُطالباً بركلة حرة ولكن يُشير الحكم باستكمال اللعب لتخرج الكرة إلى ركلة مرمى لصالح الاتفاق

2019-08-31T16:14:45Z

35- يخرج سعد ليتلقى العلاج خارج أرض الملعب ويستكمل لاعبي الأهلي التقدم

2019-08-31T16:13:37Z

34- سقوط سعد آل خيري ظهير أيمن نادي الاتفاق بعد تدخله مع اللاعب ديجانيني وإخراجه الكرة إلى رمية جانبية.

2019-08-31T16:12:41Z

33- نعود مرة آخرى للمباراة والكرة في متناول لاعبي الأهلي الذين يحاولون فتح ثغرة في الجانب الأيمن من دفاع الاتفاق

2019-08-31T16:12:18Z

30- استراحة لشرب الماء يقررها حكم المباراة

2019-08-31T16:08:41Z

29- يُنفذ الركلة الحرة اللاعب حسين عبد الغني، ولكن يضعها طويلة بعيده لتصبح ركلة مرمى لفريق الاتفاق

بطاقة صفراء

2019-08-31T16:07:46Z

28- بطاقة صفراء أولى يتلقاها فيليب كيس بعد تدخله بقوة على ديجانيني لاعب الأهلي

2019-08-31T16:07:05Z

27- سيطرة ميدانية من لاعبي الاتفاق في وسط الملعب مع تمريرات قصيرة فيما بينهم.

2019-08-31T16:06:06Z

24- هجمة قوية من لاعبي الاتفاق لتصل الكرة إلى أسامة الحدادي الذي يُسدد تسديدة قوية في اتجاه المرمى، ولكن يتصدى لها حارس الأهلي ياسر المسيليم.

2019-08-31T16:05:03Z

22- مناوشات في وسط اللعب من جانب لاعبي الفريقين، وتدخلات قوية وحماسية من اللاعبين

2019-08-31T15:59:22Z

20- يا الله، كرة خطرة من الاتفاق بعد أن وصلت تمريرة الكويكبي إلى صالح الذي يضعها من فوق حارس المرمى ولكن تخرج إلى ركلة مرمى

2019-08-31T15:58:29Z

18- لم يحتسب الحكم لأي خطأ، بل وقد أوقف اللعبه لدقيقة للنظر إلى قرار الفار والذي لم يحتسب إلى خطأ

2019-08-31T15:57:47Z

17- هجمة سريعة للأهلي تصل إلى ديجانيني الذي بداخل منطقة الجزاء ويتدخل معه فيليب كيس ليسقط ديجانيني أرضاً مُطالباً بركلة جزاء

2019-08-31T15:57:26Z

14- محاولة من جانب لاعبي الأهلي للحفاظ على الكرة وفتح ثغرة في دفاع الاتفاق

2019-08-31T15:56:25Z

9- هجمة رائعة من نادي الاتفاق بتمريرة من من محنشي إلى دوكارة الذي يدخل إلى العمق ويسدد من خارج منطقة الجزاء، ولكن يُمسك بها ياسر المسيليم

2019-08-31T15:55:29Z

7- مازال الاتفاق يحتفظ بالكرة بشكل رائع ويتعامل مع المباراة بشكل جيد حتى الآن

2019-08-31T15:55:07Z

3- حتى الآن المباراة حماسية ولكن دون وجود أي خطورة حقيقية على اياً من الفريقين

بداية المباراة

2019-08-31T15:54:49Z

يُطلق حكم المباراة صافرة البداية

تشكيل الاتفاق

2019-08-31T15:53:46Z

بينما يبدأ الاتفاق المباراة بتشكيلة (4-2-3-1) وبتشكيلة تضم كلً من: رايس مبولحي / أسامة الحدادي - فيليب كيس - سيدريك يامبيري - سعد سعيد / علي هزازي - إبراهيم محنشي / دوكارة - صالح العمري - محمد الكويكبي / روجيرو كوتينيو.

تشكيل الأهلي

2019-08-31T15:52:27Z

يبدأ الأهلي المباراة بطريقة (4-2-3-1) وبتشكيلة تضم كلً من: ياسر المسيليم / حسين عبد الغني - محمد خبراني - إرفين زوكانوفيتش -  سعيد المولد / علي الأسمري - جوزيف دي سوزا / ألفيس ساريتش - سلطان مندش - دجانيني / عمر السومة.

2019-08-30T23:13:20Z

أصطدم الراقي بالتعادل في الجولة الأولى أمام العدالة ولذا فهو يسعى لتعديل المسار بدءً من هذه المباراة، وعلى الجانب الآخر فالاتفاق كانت بدايته قوية حيث حصد أولى انتصاراته في الجولة الأولى بعد انتصاره على الوحدة بهدفين دون رد.

2019-08-30T23:13:02Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يستضيف الاتفاق فريق الأهلي على ملعب الأمير محمد بن فهد وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين 2019-20.، يصحبكم في هذه التغطية، أحمد جمال.