أصطدم الراقي بالتعادل في الجولة الأولى أمام العدالة ولذا فهو يسعى لتعديل المسار بدءً من هذه المباراة، وعلى الجانب الآخر فالاتفاق كانت بدايته قوية حيث حصد أولى انتصاراته في الجولة الأولى بعد انتصاره على الوحدة بهدفين دون رد.