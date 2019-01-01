نهاية المباراة:#الأهلي 2 vs الاتفاق 1#الأهلي_الاتفاق— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ٣١ أغسطس ٢٠١٩
سجل الأهداف :
عمر السومة
عبدالرحمن غريب pic.twitter.com/OmdTneNzNI
نهائة المباراة
بطاقة صفراء
عبدالرحمن غريب يسجل الهدف الثاني للأهلي— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ٣١ أغسطس ٢٠١٩
الدقيقة 85 من زمن المباراة:#الأهلي 2 vs الاتفاق 1#الاهلي_الاتفاق pic.twitter.com/DRaIXIRSyK
الهدف الثاني للأهلي
جوووووووول ثاني للأهلي
بطاقة حمراء لمحمد خبراني
تبديل آخير للأهلي
تبديل آخير للاتفاق
تبديل ثاني للاتفاق
66- خطأ للكويكبي في وسط الملعب بعد تدخل قوي من حسين المقهوري.
تبديل ثاني للأهلي
تبديل أول للأهلي
الهدف الأول للاتفاق
هدف التعادل55- جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، يا الله، هدف اول رائع من نعيم سليتي.
بطاقة صفراء للأهلي
51- خطأ في وسط الملعب للاعبي الاتفاق بعد تدخل قوي من سلطان مندش
تبديل أول للاتفاق
بداية شوط المباراة الثاني
عمر السومة يسجل الهدف الأول للأهلي— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 31, 2019
الدقيقة (47) من زمن الشوط الأول :#الأهلي 1 vs الاتفاق 0#الأهلي_الاتفاق
الهدف الأول للأهلي
عمر السومة يُسجل47- جووووووووووووووووووول، الهدف الأول للأهلي، بنفس الطريقة التي أضاع بها السومة الكرة السابقة سجل هدف الراقي الأولي
بطاقة صفراء
بداية المباراة
تشكيل الاتفاق
تشكيل الأهلي
أصطدم الراقي بالتعادل في الجولة الأولى أمام العدالة ولذا فهو يسعى لتعديل المسار بدءً من هذه المباراة، وعلى الجانب الآخر فالاتفاق كانت بدايته قوية حيث حصد أولى انتصاراته في الجولة الأولى بعد انتصاره على الوحدة بهدفين دون رد.