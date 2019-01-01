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الأردن × فيتنام | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث مباراة الأردن ضد فيتنام في دور الـ16 من كأس آسيا 2019

محدث
التعليقات()

2019-01-20T11:02:34Z

3’أول انطلاقة عن طريق سالم العجالين من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-20T11:01:03Z

2’بداية هادئة والكرة بحوزة لاعبي منتخب النشامي في منتصف الميدان 

انطلاق المباراة الآن

2019-01-20T11:00:46Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل فيتنام لمباراة اليوم

2019-01-20T10:43:20Z

يبدأ المدرب بارك هانج سيو بطريقة 5/4/1 وتضم كلًا من

دانج فان لام / نجوين ترونج هوانج / نجوين كوانج هاي / كوي نجوك هاي / دو ديوي مانه / بوي تيان دانج / نجوين كونج فونج / ها دوك تشين / دوان فان هاو / نجوين هوي هونج / فان فان دوك

إليكم تشكيل الأردن لمباراة اليوم

2019-01-20T10:41:48Z

يبدأ المدرب فيتال بوركلمانز بطريقة 5/4/1 وتضم كلًا من

عامر شفيع / فراس شلباية / طارق خطاب / أن بن ياسين / سالم العجالين / بهاء عبد الرحمن / سعيد مرجان / يوسف الرواشدة / ياسين البخيت / خليل بن عطية / موسى التعمري

2019-01-20T10:37:16Z

أعزائي المتابعين أهلًَا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول..حيث لقاء يجمع بين الأردن وفيتنام على ملعب الشارقة، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.