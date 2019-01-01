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الأردن × سوريا | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث مباراة ديربي الشام بين الأردن وسوريا في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم آسيا 2019

محدث
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Getty Images

2019-01-10T13:41:55Z

14' عرضية خطيييييييييييييرة أردنية من اليمين عن طريق شلباية، لكن لا وجود للمساندة في منطقة الجزاء

2019-01-10T13:41:16Z

13' الصالح يتقدم بالكرة في الوسط ثم يرسلها ساقطة إلى منطقة جزاء الأردن بحثاً عن السومة، لكن الكرة أقرب لشفيع

2019-01-10T13:40:31Z

12' مؤيد عجان يتوغل بالكرة في يسار منطقة الجزاء، فيعترضه الدفاع ويبعد عنه الكرة التي تصل سهلة ليد الحارس عامر شفيع

2019-01-10T13:38:55Z

10' الأردن رغم الفوز على أستراليا في المباراة الأولى متحفظ ومتراجع تماماً ويقبل لعب سوريا حتى الآن، والذي يحتاج إلى الفوز للإبقاء على حظوظه في التأهل.

2019-01-10T13:37:47Z

9' العجان أرسل عرضية من على يسار منطقة الجزاء ارتقى لها خريبين في محاولة لإرسال رأسية، لكن الكرة تحولت منه إلى وسط الميدان في رأسية غريبة

2019-01-10T13:37:23Z

8' بداية هجوم سوري بتمريرت في الخلف بين المدافعين

2019-01-10T13:34:40Z

6' التعمري يتوغل بالكرة في اليمين ثم توغل في يمين منطقة الجزاء وموه أكثر من مرمة ثم أرسل تسديدة يسارية غير متقنة اصطدمت بمرجان ثم خرجت الكرة إلى جانبية من الجهة اليمنى

2019-01-10T13:33:33Z

4' الحكم يشير لاستئناف اللعب بعد نهوض العجالين

البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء يتحصل عليها مارديكيان

2019-01-10T13:32:32Z

الحكم ينطلق لمارديكيان ويمنحه البطاقة الصفراء بعد التدخل القوي منه على العجالين

2019-01-10T13:32:17Z

2' سقوط مبكر للعجالين بعد تدخل قوي من مارديكيان عليه في وسط الميدان، واللعب متوقف الآن لعلاجه

2019-01-10T13:30:43Z

2' الأردن على اليسار بالأبيض، وسوريا على اليمين بالأحمر

بداية المباراة

2019-01-10T13:29:46Z

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول واللقاء

تشكيل سوريا

2019-01-10T13:27:52Z

السومة وخريبين يقودان خط الهجوم كالعادة

يبدأ المدرب بيرند ستانجي بطريقة (4-4-2)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (إبراهيم العالمة / أحمد الصالح ، جهاد الباعور ، فهد اليوسف ، مؤيد العجان / مارديك مارديكيان ، محمد عثمان ، تامر حاج محمد ، عبد الملك عنيزان / عمر السومة ، عمر خريبين).

 

بدلاء نسور قاسيون: (عمر ميداني ، عمرو جنيات ، محمود المواس ، حسين جويد ، نديم صباغ ، أحمد الأشقر ، يوسف قلفا ، زاهر ميداني ، خالد المبيض ، محمود اليوسف ، أحمد مدنية).

منتخب سوريا

تشكيل الأردن

2019-01-10T13:27:00Z

بوركيلمانز يبدأ بطريقة متحفظة بعض الشئ

يبدأ المدرب فيتال بوركيلمانز بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (عامر شفيع / فراس شلباية ، أنس بني ياسين ، طارق خطاب ، سالم العجالين / بهاء عبد الرحمن ، سعيد مرجان ، خليل بني عطية / موسى التعمري ، يوسف الرواشدة ، ياسين البخيت).

بدلاء النشامي: (يزن أبو العرب ، عبيدة السمارنة ، بهاء فيصل ، أحمد سمير ، أحمد عبد الستار ، أحمد العرسان ، براء مرعي ، صالح راتب ، محمد الباشا ، عدي خضر ، معتز ياسين ، إحسان حداد).

2019-01-10T13:26:49Z

يستضيف المباراة استاد خليفة بن زايد، والصافرة للحكم الكوري الجنوبي كيم دونج-جين.

2019-01-10T13:26:46Z

حقق المنتخب الأردني أول فوزًا له على حساب نظيره الأسترالي في الجولة الأولى من دور المجموعات، وبهذا الانتصار حصد المنتخب ثلاث نقاط مهمين في بداية مشواره في كأس آسيا، وضعوه على قمة المجموعة الثانية، في ظل تعادل المنتخب السوري ونظيره الفلسطيني.

2019-01-10T13:26:43Z

أهدر المنتخب السوري انتصارًا سهلًا في أولى مبارياته في البطولة واكتفى بالتعادل سلبيًا والخروج بنقطة واحدة بتعادله مع نظيره الفلسطيني، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد على ملعب الشارقة في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجوعات، وسيسعى الفريق في هذا اللقاء لتحقيق الثلاث نقاط لتعويض نتيجة المباراة الماضية.

2019-01-10T13:26:39Z

أعزائي المتابعين.. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لديربي الشام بين الأردن وسوريا في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم آسيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان.. متابعة ممتعة.