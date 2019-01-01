السومة وخريبين يقودان خط الهجوم كالعادة

يبدأ المدرب بيرند ستانجي بطريقة (4-4-2)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (إبراهيم العالمة / أحمد الصالح ، جهاد الباعور ، فهد اليوسف ، مؤيد العجان / مارديك مارديكيان ، محمد عثمان ، تامر حاج محمد ، عبد الملك عنيزان / عمر السومة ، عمر خريبين).

بدلاء نسور قاسيون: (عمر ميداني ، عمرو جنيات ، محمود المواس ، حسين جويد ، نديم صباغ ، أحمد الأشقر ، يوسف قلفا ، زاهر ميداني ، خالد المبيض ، محمود اليوسف ، أحمد مدنية).