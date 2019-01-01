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الأرجنتين × تشيلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأرجنتين ضد تشيلي، في مباراة تحديد المركز الثالث في كوبا أمريكا 2019، على استاد أرينا كورينثيانز

محدث
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Getty

2019-07-06T15:52:01Z

نافس منتخب تشيلي في المجموعة الثالثة رفقة ثلاث منتخبات من أصحاب الأداء الرائع وهم، أوروجواي، اليابان، الإكوادور، واستطاع الفريق أن يتأهل كثاني مجموعة، بعد أن حصد ست نقاط جمعهم من خلال الفوز على الساموراي والإكوادور، وخسارة أمام منتخب أوروجواي، ثم قابل منتخب كولومبيا في ربع النهائي وحقق الفوز بركلات الترجيح بنتيجة (4-5)، وفي نصف النهائي إصطدم بمنتخب بيرو لكن تلقى خسارة كبيرة بثلاثية نظيفة.

2019-07-06T15:51:53Z

ودع منتخب راقصي التانجو بطولة  كوبا أمريكا من نصف النهائي بخسارة أمام المنتخب البرازيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم يوم الأربعاء على ملعب مينيراو، أما عن مشوار الفريق في البطولة بداية من دور المجموعات، فاستطاع زملاء ليونيل ميسي حصد أربع نقاط من هزيمة أمام المنتخب الكولومبي بهدفين دون رد في الجولة الأولى، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام باراجواي  بهدف لمثله، وفوز على حساب منتخب العنابي في الجولة الأخيرة بهدفين دون رد.

2019-07-06T15:51:44Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يستضيف استاد أرينا كورينثيانز مباراة تجمع بين منتخب الأرجنتنين ونظيره التشيلي، وذلك في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي