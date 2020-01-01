أخبار الانتقالات: نيمار يضحي من أجل برشلونة وكوليبالي مطلوب في ليفربول

أرسل مانشستر يونايتد الكشافة لمشاهدة أدريان رابيو وهو يلعب مع يوفنتوس في وقت سابق من هذا الموسم، وفقًا لتوتوميركاتو.

يخطط الشياطين الحمر لإضفاء الطابع الرسمي على اهتمامهم بلاعب الوسط الفرنسي عندما يعاد فتح سوق الانتقالات بعد أزمة فيروس كورونا.

يوفنتوس مستعد للاستماع إلى عروض رابيو في الوقت الحالي، على الرغم من أنه لا يزال أمامه ثلاث سنوات في عقده.