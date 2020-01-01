أخبار الانتقالات: يوفنتوس ينضم للسباق على ميسي وصفقة إنتر المنتظرة

باراناينس يقيل مدربه دوريفال جونيور
Dorival Júnior não é mais o treinador do Rubro-Negro.— Athletico Paranaense (@AthleticoPR) August 28, 2020
O auxiliar técnico Eduardo Barros assumirá a equipe interinamente.
O Athletico agradece Dorival Júnior pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade da carreira.
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برشلونة يرفض لقاء ميسي
برشلونة يرد بقسوة على ميسي
على الرغم من أن ليونيل ميسي يرغب الآن في لقاء برشلونة لمناقشة مستقبله، إلا أن النادي غير مستعد للدخول في المناقشات، بحسب إل بريديكو.
من وجهة نظر النادي، إما أن يدخل ميسي محادثات لتجديد صفقته أو لا يوجد شيء للمناقشة.
بند صفقة الأرجنتيني التي تسمح له بالمغادرة مجانًا باطلة، لذلك لن يترك سوى 700 مليون يورو (624 مليون جنيه إسترليني / 833 مليون دولار).
برشلونة قد يبقي على بريثويت
إنتر يدخل في مفاوضات مع كانتي
صفقة إنتر المنتظرةذكرت صحيفة جازيتا ديلو سبورت أن إنتر لن يتخلى عن التعاقد مع نجولو كانتي نجم تشيلسي. النادي الإيطالي في حاجة إلى طاقة إضافية في خط الوسط، يستهدفون الدولي الفرنسي لكنهم سيحتاجون إلى إنفاق 50 مليون يورو (45 مليون جنيه إسترليني / 60 مليون دولار) لإقناع البلوز بالتخلي عنه. في حال فشل التفاوضات لشراء النجم كانتي، فإن لاعب توتنهام تانجوي ندومبيلي وتوماس بارتي لاعب أتليتكو مدريد يعتبرا بديلين.
أعلن كروزيرو شراء نجم برشلونة ميسي!
شيفيلد يونايتد يعير فريمان إلى فورست
Welcome, Luke! ✍️#NFFC are delighted to announce the signing of Luke Freeman on a season-long loan from Sheffield United!— Nottingham Forest FC (@NFFC) August 28, 2020
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ديباي يفتح باب الرحيل من ليون
فتح المهاجم المقترن إسمه بنادي برشلونة في الفترة الأخيرة، (ممفيس ديباي) الباب أمام انتقال محتمل، معترفًا بأنه لا يعرف ما إذا كان "سيلعب الموسم كاملاً في ليون".
كان ديباي شخصية بارزة في تشكيلة ليون منذ وصوله إلى ملعب جروباما قادماً من مانشستر يونايتد في عام 2017.
وأحرز اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا 57 هدفًا في 139 مباراة مع الفريق الفرنسي ، بما في ذلك الثلاثية الأخيرة التي حققها في الفوز 4-1 على ديجون مساء الجمعة.
برشلونة يستهدف إيموبيلي
الفائز بالحذاء الذهبي قد تم ترشيحه للانتقال إلى الكامب نو.
ظهر مهاجم لاتسيو سيرو إموبيلي على قائمة أهداف الانتقالات لبرشلونة، بحسب سبورت.
البلوجرانا يعتبر اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا بديلاً محتملاً للويس سواريز، الذي من المتوقع أن يغادر النادي الكتالوني في الأسابيع المقبلة.
فاز إيموبيلي بالحذاء الذهبي الأوروبي الموسم الماضي، وتقدر قيمته حاليًا بحوالي 50 مليون يورو (45 مليون جنيه إسترليني / 60 مليون دولار).
يوفنتوس ينضم إلى السباق لشراء ميسي
هل نرى كريستيانو رونالدو وميسي في فريق واحد؟
العملاق الإيطالي حريص على جلب نجم برشلونة، حيث انضم يوفنتوس إلى السباق للتعاقد مع ليونيل ميسي من برشلونة، بحسب ليكيب.
وُصف مانشستر سيتي بأنه الوجهة الأكثر ترجيحًا للنجم للأرجنتيني، الذي قدم طلب انتقال في كامب نو يوم الثلاثاء.
تم ربط باريس سان جيرمان أيضًا بميسي، لكن يوفنتوس مستعد الآن لمنح اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا فرصة للعب بجانب كريستيانو رونالدو منافسه في الكرة الذهبية في تورينو.
يستعد ريال بيتيس للتعاقد مع لاعب مانشستر سيتي السابق
من المقرر أن ينتهي ريال بيتيس من التعاقد مع حارس مرمى مانشستر سيتي السابق كلاوديو برافو، بحسب صحيفة AS.برافو، الحارس الذي أصبح لاعب حر بعد رحيله عن السيتي في نهاية موسم 2019-20، سيتم الإعلان عن الصفقة في بيتيس نهاية الأسبوع.