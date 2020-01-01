أخبار الانتقالات: ميسي يقرر الرحيل وزيدان يحدد صفقة الريال الأولى

أياكس يستغل أزمة برشلونة لإعادة سواريز
أوضحت وسائل إعلام هولندية أن أياكس يريد استغلال الأزمة الحالية في صفوف برشلونة من أجل إعادة لويس سواريز من جديد إلى صفوفه.
برشلونة يمر بفترة سلبية بعد تلقيه هزيمة فادحة بثمانية أهداف من بايرن ميونخ ووداعه لدوري الأبطال، وما قد يلي ذلك من ثورة على جميع الأصعدة.
وذكرت "Teledoce" أن المدير الرياضي لأياكس مارك أوفرمارس أعطى الضوء الأخضر من أجل التحرك لإعادة نجم فريقه السابق.
صفقة تبادلية .. برشلونة يُجهز عرضًا جديدًا لضم نيمار
الخسارة القاسية أمام بايرن ميونخ أعادت البرازيلي للصورة
أعادت الخسارة القاسية لبرشلونة أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور نجم باريس سان جيرمان لحسابات النادي الإسباني من جديد.
صحيفة سبورت الإسبانية أوضحت في نسختها الصادرة صباح اليوم أن إدارة البارسا وبعد قراري إقالة المدرب كيكي سيتيين وتحديد موعد الانتخابات ستتجه لدراسة الفريق الأول وبحث سُبل دعمه باللاعبين استعدادًا للموسم القادم.
هدرسفيلد: موقف رمضان فاجأنا ونمتلك عروضًا من أندية أوروبية كبيرة
كشف مارك ديفلن، الرئيس التنفيذي لنادي هدرسفيلد الإنجليزي، عن أنه تفاجأ بموقف رمضان صبحي، برفضه فكرة الاستمرار مع النادي الأهلي، بعد تقدم القلعة الحمراء بعرض جيد، مشيرًا إلى أنه يمتلك عروضًا من بعض الأندية التي تلعب في دوري أبطال أوروبا.
ديفلن قال خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس2" الفضائية: "سمعت عن رمضان عند مجيئي للنادي أنه يقدم أداء جيد ولديه الموهبة، ولكن واجهته بعض الصعوبات في تغيير الأجواء، ولكنني لم أراه"
ليس لاوتارو .. سيتيين أراد ضم نجم إنتر قبل الإقالة
كشفت صحيفة إل كوررييري ديلو سبورت الإيطالية عن رغبة كيكي سيتيين المدير الفني السابق لبرشلونة في التعاقد مع نيكولو باريلا نجم وسط الإنتر، ذلك قبل أن تتم إقالته من تدريب الفريق الإسباني عقب الخسارة الكارثية أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.
المدرب صاحب الـ61 عامًا أبدى إعجابه بلاعب الوسط المنضم للإنتر صيف 2019، وقد رآه أفضل من يخلف إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال في وسط ملعب الفريق الكتالوني الموسم القادم.
زيدان يقرر التعاقد مع نجم لايبزيج
تحدثت أنباء قادمة من إسبانيا عن نية ريال مدريد التعاقد مع نجم لايبزيج دايوت أوباميكانو بعد تألقه الكبير مع النادي الألماني خلال الموسم الجاري محلياً وأوروبياً.
اللاعب الفرنسي ساعد فريقه في ضمان مقعده في نصف نهائي دوري الأبطال، بالإضافة لتأمين مركزه في المربع الذهبي للدوري الألماني.
وقالت "آس" إن مدرب الريال أُعجب كثيراً بالعرض الذي قدمه مواطنه في الانتصار على الغريم أتلتيكو مدريد والانتصار في ربع نهائي الأبطال.
ميسي يحسم قراره .. لن يستمر في برشلونة
برشلونة قد يبدأ الموسم المقبل دون ميسي
كشفت تقارير صحفية إسبانية أنّ ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، قرر الرحيل عن النادي الكتالوني خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
برشلونة ودع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي على يد بايرن ميونخ بعد الهزيمة الثقيلة 8-2 في أسوأ نتائج النادي الكتالوني على الصعيد الأوروبي.
وكان إذاعة "كادينا سير" الإسبانية ذكرت في فترة سابقة أنّ ميسي أوقف المفاوضات لتمديد عقده الذي ينتهي في 2021 بسبب سوء إدارة الفريق وتراجع الأداء والنتائج.