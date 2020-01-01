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أخبار الانتقالات: نجم ليفربول صفقة كومان الأولى وسيلفا يوضح سبب رفض لاتسيو

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الخميس 20 أغسطس 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Ronald Koeman Barcelona 19082020
Getty

ساوثامبتون يقترب من ويلبيك

2020-08-20T12:25:26Z

برز ساوثامبتون كمرشح قريب للتعاقد مع داني ويلبيك مهاجم واتفورد، وفقًا لصحيفة ذا صن.

ويلبيك حريص على الانتقال بعد هبوط القديسين، ومن المتوقع أن يكلف حوالي 5.5 مليون جنيه استرليني (7 ملايين دولار) مع شرط جزائي في عقده.

سيلفا يكشف سبب رفضه لاتسيو لصالح سوسييداد

2020-08-20T12:24:28Z

قال دافيد سيلفا إن أسلوب لعب ريال سوسييداد واعتبارات الأسرة دفعته إلى اختيار الباسك كوجهة تالية له بدلاً من لاتسيو.

بعد 10 سنوات من النجاح الهائل في مانشستر سيتي، غادر سيلفا إنجلترا كلاعب حر مع الكثير من الأندية حول العالم التي تبدي اهتمامًا.

العاصمي الإيطالي أنهى الموسم الحالي في المركز الرابع، ودائمًا ما ينافس على صدارة الدوري الإيطالي.

لكن في خطوة غير متوقعة قام سيلفا بالتوقيع مع سوسييداد يوم الإثنين بعقد لمدة عامين.

مانشستر يونايتد مهتم ‏بديفيد بروكس

2020-08-20T12:23:26Z

يحظى ديفيد بروكس جناح بورنموث باهتمام طويل الأمد من مانشستر يونايتد، حيث يفكر النادي في اتخاذ خطوة لشرائه هذا الصيف، وفقًا لتقارير أخبار مانشستر المسائية.

من المتوقع أن يكلف اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا حوالي 40 مليون جنيه استرليني (52 مليون دولار) لكن أي خطوة الآن مترتبة على ما إذا كان الشياطين الحمر قادرين على التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند جادون سانشو.

دولوفيو يأكد رحيله عن واتفورد

2020-08-20T12:22:37Z

أكد مهاجم واتفورد جيرارد دولوفيو رحيله عن الفريق هذا الصيف، وأن العودة للدوري الإسباني ممكنة.

صرح اللاعب لراديو كات قائلًا: "سينتهي وقتي مع واتفورد هذا الصيف، لا أعلم إلى أين سأذهب، الدوري الإسباني هو خيار".

فاتي يستبدل شقيق ميسي بوكيل رونالدو

2020-08-20T12:21:09Z

الشاب لم يعلن عن السبب

عين نجم برشلونة الشاب أنسو فاتي جورج مينديش وكيله الجديد، وفقًا لتقرير موندو ديبورتيفو.

ويمثل مينديش أيضًا كريستيانو رونالدو ونيلسون سيميدو وأنخيل دي ماريا من بين النجوم البارزين الآخرين.

كان وكيل فاتي السابق رودريجو ميسي (شقيق ليونيل)، ولم يبدي النجم الصاعد أي أسباب لهذا التغيير.

Ansu Fati Lionel Messi Barcelona
Getty/Goal

برشلونة يحدد أولى صفقاته مع برشلونة

2020-08-20T12:19:18Z

نجم ليفربول مطلوب في الكامب نو

أفادت تقارير صحفية أن المدير الفني الجديد لنادي برشلونة يريد ضم جيورجينو فاينالدوم كأول صفقة له مع الفريق.

تعاقد النادي الكتالوني بالفعل مع بيانيتش في خط الوسط، لكن على ما يبدو أن كومان مقتنع بإبن موطنه فاينالدوم، ويريد قيادته مرةً أخرى كما كان الحال في المنتخب الهولندي.

Koeman Barcelona
Getty Images

آرسنال قريب من جابريل

2020-08-20T12:17:59Z

آرسنال على وشك إتمام شراء مدافع ليل جابريل ماجالهايس، بحسب فوتبول لندن.

بلغت قيمة اللاعب 30 مليون يورو، ويقال الآن أن المدافع وافق على قيمة الصفقة.

كومان يجتمع مع ميسي سريعًا ويبدأ في تحديد مستقبل "الأبقار المقدسة"

2020-08-19T15:00:31Z

الهولندي يبدأ سريعًا

يستعد رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، للقيام باجتماع عاجل مع قادة النادي الكتالوني من اللاعبين فورًا بعد تقديمه إلى الصحافة في الساعات القليلة المقبلة، وذلك وفقًا لما أوردته تقارير الصحف الإسبانية.

جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، أعلن بالأمس تعيين كومان قبل أن يؤكد القرار بصورة رسمية مساء الأربعاء، وتبدأ بالتبعية أولى خطوات المدرب الهولندي في السيطرة على مقاليد الأمور في كامب نو.

كومان سوف يعقد اجتماعًا إلكترونيًا مع ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبيرتو وجيرارد بيكيه لتواجدهم جميعًا في فترة إجازاتهم بعيدًا عن كتالونيا، ويهدف الاجتماع إلى وضع أسس المرحلة المقبلة مع قادة غرف خلع الملابس.

التفاصيل من هنا...

Lionel Messi Ronald Koeman Barcelona GFX
Getty/Goal

توتنهام يعود لديبالا

2020-08-19T14:52:04Z

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أكدت اهتمام جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، بالحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا.

النادي اللندني حاول ضم اللاعب الصيف الماضي لكنه فشل، وسيعود بمحاولة جديدة هذا الصيف، نظراً لإعجاب مورينيو بقدراته.

وتأتي هذه الأنباء رغم تصريحات وكيل أعمال ديبالا، حول رغبته في البقاء مع يوفنتوس وتجديد عقده في أقرب فرصة ممكنة.

رسمياً .. ريال مدريد يعلن رحيل لاعبه إلى دورتموند

2020-08-19T14:50:33Z

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، عن انتقال لاعبه رينيير جيسوس إلى نظيره الألماني بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة.

جيسوس برز كأحد أفضل المواهب في البرازيل، لينضم لصفوف ريال قادماً من فلامنجو مقابل 30 مليون يورو في يناير الماضي.

وجاء ذلك وفقاً للبيان الرسمي الذي نشره ريال، ليؤكد استمرار اللاعب في الفريق الألماني حتى يونيو 2022.

تفاصيل الصفقة من هنا...