أخبار الانتقالات: نجم ليفربول صفقة كومان الأولى وسيلفا يوضح سبب رفض لاتسيو

قال دافيد سيلفا إن أسلوب لعب ريال سوسييداد واعتبارات الأسرة دفعته إلى اختيار الباسك كوجهة تالية له بدلاً من لاتسيو.

بعد 10 سنوات من النجاح الهائل في مانشستر سيتي، غادر سيلفا إنجلترا كلاعب حر مع الكثير من الأندية حول العالم التي تبدي اهتمامًا.

العاصمي الإيطالي أنهى الموسم الحالي في المركز الرابع، ودائمًا ما ينافس على صدارة الدوري الإيطالي.

لكن في خطوة غير متوقعة قام سيلفا بالتوقيع مع سوسييداد يوم الإثنين بعقد لمدة عامين.