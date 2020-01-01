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أخبار الانتقالات: ميلان لن يفرط في دوناروما والسيتي يرفض تخفيض سعر ساني

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم السبت 20 يونيو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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ONLY GERMANY Leroy Sane Bayern Munchen GFX
Imago Images

مانشستر سيتي يرفض تخفيض سعر ساني

2020-06-20T07:48:27Z

السيتي يرفض التساهل مع البايرن

أشارت صحيفة تيليغراف إلى أن مانشستر سيتي لا ينوي تخفيض سعر ليروي ساني المطلوب في بايرن ميونخ منذ فترة طويلة.

وأكد بيب جوارديولا إلى أن الألماني رفض تجديد عقده ع السيتيزنس، والذي سينتهي في صيف 2021، ورغم ذلك لا ينوي السيتي تخفيض سعره مقابل رحيله مع بداية سوق الانتقالات.

ONLY GERMANY Leroy Sane Manchester City
Imago Images

فيرجسون مطلوب في آرسنال وتوتنهام

2020-06-20T07:43:39Z

يُطارد ناثان فيرجسون مدافع وست بروميتش من قبل آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

استحوذ اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا على اهتمام العملاقين بعد تألقه في دوري البطولة الإنجليزية هذا الموسم، وفقًا لتقارير برمنجهام ميل.

جدير بالذكر أن عقد فيرجسون ينتهي مع بداية سوق الانتقالات.

صراع إنجليزي على بايلي

2020-06-20T07:39:03Z

نجم الدوري الألماني مطلوب في الدوري الإنجليزي

ذكرت صحيفة ديلي ميل أن تشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد يرغبون في الحصول على توقيع ليون بايلي لاعب باير ليفركوزن في سوق الانتقالات.

وقد لفت انتباه الأندية بعد أن صنع هدفين في منتصف الأسبوع أمام كولن، ويرى فيه بديلاً لجادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند خاصةً وأنه أرخص سعرًا.

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بايرن ميونخ مهتم بجوهرة باريس سان جيرمان

2020-06-20T07:34:13Z

أفادت صحيفة لو 10 سبورت أن مستقبل معجزة باريس سان جيرمان عادل عشوش محاط بالغموض، حيث يعد بايرن ميونخ آخر المهتمين بضمه مع بداية سوق الانتقالات.

لكن أشيع في الفترة الأخيرة أن سانت إتيان قريب من توقيع صاحب الـ17 عامًا.

ميلان يضغط لبقاء دوناروما

2020-06-20T07:30:48Z

النجم الشاب مطلوب في باريس سان جيرمان

وفقًا لتوتوسبورت، فإن ميلان مستعد لفعل أي شيء من أجل بقاء جيانلويجي دوناروم حارس الفريق الأول.

الشاب الإيطالي مطلوب بقوة في باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات، وجدير بالذكر أن عقده مع الروسونيري ينتهي في صيف 2021.

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مانشستر يونايتد يفسخ عقد ماكجي

2020-06-20T07:27:23Z

أشارت صحيفة ستار إلى أن ديون ماكجي انتهت علاقته مع مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي، وهو ما يعني أنه أصبح لاعبًا حرًا يمكنه الانضمام لأي فريق مع بداية سوق الانتقالات.

ماكجي مطلوب في واتفورد ووست هام في الدوري الإنجليزي، كذلك مطلوب في رينجرز الاسكتلندي.

رافائيل يرغب في الرحيل عن ليون

2020-06-20T07:24:39Z

بحسب تقارير نشرت على لو بروجريس، فإن رافائيل يرغب في ترك ليون مع بداية سوق الانتقالات.

وينتهي عقد نجم مانشستر يونايتد السابق في الصيف القادم، وهو مطلوب في فريق فلومينينسي البرازيلي.