أخبار الانتقالات: ميلان لن يفرط في دوناروما والسيتي يرفض تخفيض سعر ساني

النجم الشاب مطلوب في باريس سان جيرمان

وفقًا لتوتوسبورت، فإن ميلان مستعد لفعل أي شيء من أجل بقاء جيانلويجي دوناروم حارس الفريق الأول.

الشاب الإيطالي مطلوب بقوة في باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات، وجدير بالذكر أن عقده مع الروسونيري ينتهي في صيف 2021.