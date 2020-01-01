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أخبار الانتقالات: السيتي يقترب من كوليبالي وبوجبا يريد الرحيل

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم السبت 5 سبتمبر 2020 وكيف تخوض الأندية الأوروبية الكبرى سوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Kalidou Koulibaly Napoli 2019-20
Getty/Goal

وولفرهامبتون يخرج لاعبه على سبيل الإعارة

2020-09-05T09:17:23Z

أعار وولفرهامبتون المدافع توتي جوميس إلى نادي جراسهوبرز السويسري بعد التعاقد معه بشكل دائم من نادي أستوريل البرتغالي.

ذكرت برمنجهام لايف أن الموهبة البرتغالية البالغ من العمر 21 عامًا انتقلت إلى الدوري السويسري الممتاز لمواصلة تطوره.

 

سامبدوريا يقترب من لاعب ليستر

2020-09-05T09:16:59Z

اقترب سامبدوريا من ضم لاعب خط وسط ليستر سيتي رسميًا  أدريان سيلفا، وفقًا لجيانلوكا دي مارزيو.

أمضى اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا آخر 18 شهرًا على سبيل الإعارة في موناكو، والذي لم يقدم له بعد عقدًا لشرائه.

يأمل كلاوديو رانييري مدرب ليستر السابق الآن أن يتمكن من بيع سيلفا إلى سامبدوريا، حيث من المقرر أن تنتهي صلاحية عقد النجم البرتغالي الحالي في ملعب كينج باور في عام 2021، ويصبح حينها لاعب حر وينتقل مجانًا.

فرق البوندسليجا تطارد ريني أديلايد

2020-09-05T09:16:29Z

ذكرت صحيفة ليكيب أن باير ليفركوزن وهيرتا برلين حريصون على ضم لاعب خط وسط ليون جيف ريني أديلايد.

لم يخف اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا رغبته في الرحيل ويمكنه الانطلاق في مغامرة جديدة في ألمانيا.

 

بوجبا يريد مغادرة الأولد ترافورد

2020-09-05T09:14:49Z

نجم مانشستر يونايتد يريد الرحيل

 لاعب وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا حريص على العودة إلى يوفنتوس، حسب توتوسبورت

أفادت الصحيفة الإيطالية أن الدولي الفرنسي الفائز بكأس العالم، يماطل عن توقيع تمديد مع فريق الدوري الإنجليزي الممتاز لأنه لا يزال يأمل في أن يقدم البيانكونيري عرضًا لخدماته قريبًا.
GERMANY ONLY Paul Pogba Juventus
imago images / hochzwei/syndication

فيدال يقترب من الانضمام إلى إنتر

2020-09-05T09:13:57Z

سيوقع أرتورو فيدال قريبًا عقدًا لمدة عامين مع إنتر، وفقًا لتقرير توتوسبورت.

يقطع لاعب خط الوسط التشيلي حاليًا العلاقات مع برشلونة، وسيضع اللمسات الأخيرة في صفقة إنتر التي تستمر حتى عام 2022، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

لامبارد كان عاملًا مؤثرًا في ضم هافيرتس

2020-09-05T09:13:35Z

قال كاي هافيرتس، آخر صفقات تشيلسي، إن فرصة التعلم من المدرب فرانك لامبارد كانت عاملاً رئيسياً في قراره الانضمام إلى البلوز.

انتقل هافيرتس إلى ستامفورد بريدج قادما من باير ليفركوزن يوم الجمعة في صفقة قيمتها 70 مليون جنيه إسترليني (91 مليون دولار) .

نيوكاسل يتفاوض من أجل الظهير البرازيلي

2020-09-05T09:12:51Z

يجري نيوكاسل يونايتد مفاوضات مع ساسوولو لضم الظهير الأيسر روجيريو.

اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، والذي تألق في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، يمكنه الانضمام إلى نادي الدوري الإنجليزي الممتاز مقابل رسوم قدرها 12.5 مليون جنيه إسترليني (14 مليون يورو / 17 مليون دولار)، وفقًا لقناة سكاي سبورتس.

شارك روجيريو دوليًا مع البرازيل على مستوى الشباب وكان سابقًا لاعب في ناشئين يوفنتوس.

برشلونة يريد سرعة الحصول على نجم ليفربول

2020-09-05T09:11:18Z

يبدو أن النجم الهولندي مستعد لمغادرة الآنفيلد

يقترب برشلونة من إتمام صفقة لنجم ليفربول جورجينيو فينالدوم قبل انطلاق موسم الدوري الإسباني الجديد.

مع بقاء 10 أشهر فقط في عقد فينالدوم، أفادت ألخمين داخبلاد أن الكتلان قد يتفقون مع الريدز على رسوم للاعب خط الوسط الهولندي تبلغ حوالي 18 مليون جنيه إسترليني (20 مليون يورو / 24 مليون دولار).

يمكن أن يخضع اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا للكشف الطبي في الكامب نو يوم الثلاثاء، مع بدء مباراة برشلونة الأولى في الدوري يوم 27 سبتمبر ضد فياريال.

Wijnaldum
(C)Getty Images

مانشستر سيتي قريب من ضم نجم نابولي

2020-09-05T09:09:18Z

كوليبالي على أعتاب السيتي

يضاعف مانشستر سيتي جهوده لضم لاعب نابولي كاليدو كوليبالي.

واجه فريق الدوري الإنجليزي الممتاز صعوبات في الاتفاق على السعر مع نظيره في الدوري الإيطالي، لكن دي مارزيو أفاد بأن السيتي يبدو مستعدًا لدفع السعر المطلوب البالغ 67 مليون جنيه إسترليني (75 مليون يورو / 89 مليون دولار).

Kalidou Koulibaly Napoli 2019-20
Getty/Goal

آرسنال ينجح في التعاقد مع لاعب ريال مدريد

2020-09-05T09:08:03Z

قام آرسنال بالتعاقد من جديد مع لاعب خط الوسط الإسباني داني سيبايوس على سبيل الإعارة لمدة موسم من ريال مدريد.

سيقضي اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا الموسم الثاني على سبيل الإعارة مع  فريق أرتيتا، ورفض اللاعب عدة عروض من أندية أخرى.