أخبار الانتقالات: ماني إلى ريال مدريد وديمبيلي إلى ليفربول

زعمت صحيفة "بيلد" الألمانية أن تيمو فيرنر، لاعب لايبزيج، بات قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى تشيلسي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط اسم فيرنر دائمًا بالانضمام إلى ليفربول بناء على رغبة يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، وأغلب التقارير كانت ترجح أن اللاعب نفسه يود الذهاب إلى أنفيلد.

لكن آخر تقارير بيلد والتي أكدتها مصادر جول تشير إلى أن ثمة اتفاقًا قريبًا بين فيرنر وتشيلسي لانضمام الأخير إلى البلوز نظير دفع قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقده مع لايبزيج والبالغ 60 مليون يورو.