أخبار الانتقالات: السيتي يخطط لخطف لاوتارو وبرشلونة يتحرك لجارسيا

أفادت تقارير صحفية أن المحادثاث قد توقفت بين نادي بنفيكا و النجم إدينسون كافاني.

وكان مهاجم أوروجواي قريب من الإنضمام للعملاق البرتغالي، لكن النادي لا يستطيع تحمل مطالبه.

ويفكر بنفيكا في الانقضاض على داروين نونيز البالغ من العمر 21 عامًا بدلاً من كافاني، بينما كان كافاني مطلوبًا في السابق من قبل إنتر ويوفنتوس ولاتسيو وروما.