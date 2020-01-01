أخبار الانتقالات: فان دايك يرفض باريس من أجل ليفربول وكانتي مطلوب في الريال

بحسب مصادر جول فإن بوروسيا دورتموند لم يعد متصدر السباق على جناح فالنسيا فيران توريس، ليفتح الباب على مصراعيه أمام الأندية الراغبة في ضمه مع بداية سوق الانتقالات.

ارتبط اللاعب بكل من مانشستر يونايتد وليفربول من الدوري الإنجليزي وريال مدريد من الدوري الإسباني.