أخبار الانتقالات: عرض جديد للويس من ليفربول وويليان يقترب من آرسنال

يجب أن يتطلع مانشستر يونايتد إلى "الذهاب والحصول على ماندجوكيتش مجانًا"، كما قال أوين هارجريفز مع استمرار وجود الشياطين الحمر في السوق للحصول على هداف آخر.

وقال هارجريفز لبي تي سبورت: "ربما تذهب وتحصل على ماريو ماندجوكيتش مجانًا، ومهاجم من نوع مختلف.