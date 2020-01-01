أخبار الانتقالات: عرض جديد للويس من ليفربول وويليان يقترب من آرسنال

على آرسنال التصرف بسرعة من أجل جابرييل
آرسنال يحتاج لاتخاذ موقف سريع إذا كان يريد إتمام الصفقة مع جابرييل ماجاليس.
وبحسب موقع UOL فإن نابولي أيضًا يسعى لضم اللاعب بعد احتمال رحيل مدافعهم خاليدو كوليبالي.
مانشستر يونايتد يراقب ميريت
أبدى مانشستر يونايتد اهتمامه بحارس نابولي أليكس ميريت حسب الديلي ستار.
الشياطين الحمر لديهم بعض الشكوك عن دافيد دي خيا، دين هندرسون وسيرخيو روميرو في سوق الانتقالات ويريدون الاطمئنان أن هناك بدائل حاضرة.
مانشستر يونايتد يستمع للعروض القادمة للينجارد
مانشستر يونايتد على استعداد للاستماع إلى عروض جيسي لينجارد، حسب صحيفة الجارديان .
بعد هبوط مستوى الدولي الإنجليزي في الموسم الماضي قد يرحل عن أولد ترافورد.
"مان يونايتد يجب أن يذهب ويحصل على ماندجوكيتش مجانًا"
يجب أن يتطلع مانشستر يونايتد إلى "الذهاب والحصول على ماندجوكيتش مجانًا"، كما قال أوين هارجريفز مع استمرار وجود الشياطين الحمر في السوق للحصول على هداف آخر.
وقال هارجريفز لبي تي سبورت: "ربما تذهب وتحصل على ماريو ماندجوكيتش مجانًا، ومهاجم من نوع مختلف.
خطة تشيلسي لضم رايس
البلوز يستعد لضم نجم الهامرز
يستعد تشيلسي لتقديم عرض بقيمة 65 مليون جنيه استرليني لنجم وست هام ديكلان رايس، وفقا لصحيفة ديلي ستار.
يتوق البلوز إلى إعادة وجه مألوف إلى كتيبتهم بعد أن سمح سابقًا للاعب الإنجليزي بمغادارة أكادميتهم.
اليونايتد خطط لخطف آكي من السيتي
أفادت تقارير أن مانشستر يونايتد كان مهتمًا بلاعب بورنموث السابق ناثان آكي قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي، بحسب سكاي سبورتس نيوز.
وضع الشياطين الحمر رقماً قياسياً عالمياً للمدافع عندما وقعوا مع هاري ماجواير العام الماضي، وزُعم أنهم حريصون على ضم آكي كشريك محتمل للاعب الإنجليزي الدولي.
ولكن ، ضم السيتي الدولي الهولندي بعقد مدته خمس سنوات هذا الأسبوع.
مدرب بايرن يلمح إلى تحرك الدوري الإنجليزي لصالح تياجو
ألمح هانسي فليك مدرب بايرن ميونخ إلى أن تياجو ألكانتارا قد يكون في طريقه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وسط تكهنات متكررة بالانتقال إلى ليفربول.
وقال فليك في تصريح له على سبورت 1: "إذا كان يريد المحاولة مرة أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز الآن ، فأنا أتفهم ذلك تمامًا. لكن سيكون عارًا لأن تياجو يمنح لعبتنا شيئًا محدداً".
ليفربول يجهز صفقة تبادلية لضم لويس
يستعد ليفربول لإضافة ياسر العروسي كجزء من عرض مستقبلي لجمال لويس من نوريتش سيتي بعد رفض عرضه الأول، بحسب ديلي ميل.
تم رفض عرض مقدم من الريدز بـ10 مليون استرليني مقابل الظهير الأيسر.
ومع ذلك، لا يزال فريق يورجن كلوب يشعر أنه قد يتمكن من الحصول على اللاعب وقد يستخدم اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا كجزء من الصفقة.
أرتور يستعد للمحادثات النهائية مع برشلونة
من المتوقع أن يعود أرتور إلى برشلونة في نهاية هذا الأسبوع للإشراف شخصياً على إنهاء عقده مع النادي الكتالوني ، حسب ماركا.
ورفض الدولي البرازيلي اللعب مع البلوجرانا في دوري أبطال أوروبا هذا الشهر ولم يعد منذ البداية للنادي في نهاية موسم الدوري الإسباني.
ومع ذلك ، سيعود الآن إلى كامب نو لإنهاء إقامته رسميًا هناك قبل أن يتوجه إلى يوفنتوس.
برشلونة يقدم عرضًا بقيمة 14 مليون جنيه استرليني لشراء جارسيا
من المقرر أن يقدم برشلونة عرضًا بقيمة 15 مليون يورو (14 مليون جنيه استرليني / 18 مليون دولار) لإريك جارسيا في الأيام المقبلة بعد رفض المدافع تمديد العقد مع مانشستر سيتي.
جعل العملاق الكتالوني اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا هدفه الأول مع انتقال عقده في استاد الاتحاد إلى عامه الأخير.