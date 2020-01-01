أخبار الانتقالات: كوليبالي أقرب للسيتي من ليفربول وباريس يراقب جوهرة الريال

بايرن ميونخ يدخل السباق على بيلينجهام
أفادت كيكر أن بايرن ميونخ مستعد لمنافسة مانشستر يونايتد وغريمه في الدوري الألماني بوروسيا دورتموند على جودي بيلينجهام.
يجذب لاعب خط برمنجهام البالغ من العمر 16 عامًا اهتمامًا من جميع أنحاء أوروبا، ويقال أنه يحلم باللعب في البوندسليجا.
كوبو يدخل دائرة اهتمامات باريس سان جيرمان
يحرص باريس سان جيرمان على الحصول على توقيع لاعب خط وسط ريال مدريد تاكيفوسا كوبو، بحسب ما أوردت آس.
لكن، رفض مايوركا الذي يلعب له الياباني على سبيل الإعارة بالفعل عرضًا بقيمة 4 ملايين يورو سنويًا من بطل الدوري الفرنسي، ولا يعتزم البلانكوس نجمه الصاعد.
يرغب كوبو، الذي لديه شرط جزائي في عقده بقيمة 250 مليون يورو ، البقاء في الريال.
برشلونة يعرض سيميدو أو كوتينيو مقابل ندومبيلي
التجديد لدوناروما أولوية ميلان
ميلان حريص على التوقيع مع حارس المرمى جيانلويجي دوناروما عقدٍ جديد هذا الصيف، حسب ما ذكرت كالتشيو ميركاتو.
من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب صاحب الـ21 عامًا في 2021، ويراقب عدد من الأندية الكبرى وضعه في السان سيرو.
يعطى مسؤولو الروسونيري أولوية للتجديد مع دوناروما في سوق الانتقالات، في محاولة لجعله نواة لبناء فريق قوي في المستقبل
صراع بين إنتر ولاتسيو على كومبولا
أفاد جيانلوكا دي مارزيو بأن مدافع فيرونا ماراش كومبولا مطلوب في لاتسيو وإنتر مع بداية سوق الانتقالات.
قدم النيراتزوري عرضًا بقيمة 25 مليون يورو بالإضافة إلى 3 ملايين كمكافآت لكنه هيلاس فيرونا رفض العرض.
ويتطلع النسور في الوقت نفسه إلى الاستفادة من علاقتهم الجيدة مع فيرونا بالحصول على توقيع كومبولا.
زيدان يتمنى اعتزال راموس في ريال مدريد
يعتقد زين الدين زيدان أن قائد ريال مدريد سيرخيو راموس سيعتزل في ملعب سانتياجو برنابيو رغم وجود العديد من التكهنات حول مستقبله.
ينتهي عقد راموس في نهاية موسم 2020-21، وفي ذلك الوقت سيكون عمره 35 عامًا، ويبقى أن نرى ما إذا كان المدافع سيبقى في العاصمة الإسبانية.
يوفنتوس يدخل السباق على أوباميانج
إسلام سليماني يعود لليستر سيتي
قرر موناكو عدم تفعيل بند الشراء المتواجد في عقد إعارة إسلام سليماني من ليستر سيتي رغم أدائه الجيد في الدوري الفرنسي 2019-20.
سجل سليماني تسعة أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة في 18 مباراة في الليج 1 هذا الموسم، وذلك قبل توقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا وإلغائها فيما بعد.
فريد يرغب في التجديد مع مانشستر يونايتد
أشارت صحيفة ذا صن أن فريد مستعد للتوقيع على عقدٍ طويل مع مانشستر يونايتد.
وعلى الرغم من أنه لا يزال أمامه ثلاث سنوات في عقده الحالي، إلا أن البرازيلي حريص على البقاء مع الشياطين الحمر وزيادة أجره بعد موسم جيد قضاه في أولد ترافورد.
اليونايتد منفتح على إجراء محادثات في وقت لاحق من هذا العام، لكنه ليس في عجلة من أمره ليعرض على اللاعب عقدًا جديدًا.
نابولي يشعل شرارة الصراع بين ليفربول والسيتي على كوليبالي
الفريق الإيطالي قرر بيع نجمه
أشار دنكان كاستليس إلى أن خاليدو كوليبالي مدافع نابولي أقرب لمانشستر سيتي من ليفربول مع بداية سوق الانتقالات، وذلك بعد عرض نابولي المدافع السنغالي للبيع.
انخفض سعر كوليبالي الآن إلى 70 مليون جنيه استرليني، ويعتقد المدافع نفسه أن اللعب في ملعب الاتحاد أقرب من الرحيل إلى أنفيلد.
معضلة في الإنتر بسبب الإعارات
تحدثت "كورييري" أن إنتر يواجه خطر فقدان الثنائي أليكسيس سانشيز وفيكتور موسيس في لقاءات الدوري الأوروبي في أغسطس.
اللاعبان معاران من مانشستر يونايتد وتشيلسي، ولكن حتى الآن لم يتوصل إنتر لاتفاق مع الناديين لتمديد الإعارات لتشمل لقاءات الدوري الأوروبي.
فرنسي شاب في الطريق ليوفنتوس
ذكرت "لاجازيتا" أن يوفنتوس في طريقه لضم الفرنسي الشاب فيليكس نوزوانجو، لاعب أميان، في سوق الانتقالات الصيفية.
اللاعب الشاب من مواليد 2003 ويلعب كقلب دفاع، ولعب مع الفئات العمرية المختلفة للمنتخب الفرنسي.
يوفنتوس يستعيد لاعبه من أودينيزي
أكدت "كورييري" أن يوفنتوس اتفق مع أودينيزي على استعادة لاعبه رولاندو ماندراجورا بعد نهاية الموسم بحسب الاتفاق بين الناديين.
اللاعب تعرض لإصابة بالغة على مستوى الركبة في اللقاء الماضي أمام تورينو، ولكن ذلك لن يمنع البيانكونيري من ضمه مقابل 26 مليون يورو.
وارتبط اللاعب بالدخول في صفقة تبادلية مع بريان كريستانتي متوسط ميدان روما، خلال سوق الانتقالات الصيفية.
يوفنتوس يواصل الضغط من أجل ميليك
اقتراح جديد من يوفنتوس بخصوص صفقة برشلونة التبادلية
ذكرت "توتوسبورت" أن الصفقة بين يوفنتوس وبرشلونة لتبادل الثنائي ميراليم بيانيتش وأرتور ميلو قريبة من الانتهاء في الأيام المقبلة.
وأوضح التقرير أن البيانكونيري اقترح إدراج ماتيا دي شيليو، والذي يحظى بمتابعة النادي الكتالوني من أجل الوصول للسعر المنشود.
ويقدر البلاوجرانا متوسط ميدانه البرازيلي في حدود 70 مليون يورو، وبيانيتش بحدود 60 مليوناً، وهنا يأتي دور الظهير الإيطالي لمعادلة الكفة.