أخبار الانتقالات: ليفربول يتحرك لضم كوليبالي وعرض جديد من البايرن لساني

أشارت بنفيكا ستاندرد إلى أن مانشستر سيتي يراقب روبين دياس قلب دفاع الفريق البرتغالي.

بيب جوارديولا يعطي الأولوية للتوقيع مع مدافع جديد في سوق الانتقالات الصيفية، مع وجود اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا على قائمة الاهتمامات.

يتردد بنفيكا في بيع دياس لكن رئيس النادي لويس فيليبي فييرا لديه تاريخ في كسب المال من أفضل لاعبيه.