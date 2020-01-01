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أخبار الانتقالات: ليفربول يتحرك لضم كوليبالي وعرض جديد من البايرن لساني

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 22 يونيو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Kalidou Koulibaly Napoli
Getty Images

مانشستر سيتي يحدد سعر جابرييل جيسوس

2020-06-22T10:12:15Z

أبلغ مانشستر سيتي إنتر وأي فريق آخر يريد التوقيع مع جابرييل جيسوس، أن مهاجمهم البرازيلي لن يرحل بأقل من 60 مليون يورو.

هذا بحسب سبورت التي شددت على أن السيتي لا يرغب في رحيل مهاجم السامبا.

آرسنال يفكر في ضم هارت

2020-06-22T10:12:02Z

يدرس آرسنال التحرك لجو هارت بعد أن تعرض بيرند لينو لإصابة غير محددة الوقت، حسب إكسبرس.

حارس مرمى المنتخب الإنجليزي موجود حاليًا في بيرنلي، لكنه لا يلعب بشكلٍ أساسي وهو ما قد يتيج الفرصة لانضمامه لكتيبة أرتيتا.

ميليك على رأس اهتمامات يوفنتوس

2020-06-22T10:10:57Z

بحسب توتوسبورت فإن مهاجم نابولي أركاديوش ميليك أصبح الهدف الأول ليوفنتوس في سوق الانتقالات.

البيانكونيري مستعد لإدراج فيديريكو بيرنارديسكي في أي صفقة محتملة للمهاجم البالغ من العمر 26 عامًا.

ويأمل يوفنتوس أن يساعد وجود ميليك في رحيل كريستيانو رونالدو الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات الموسم المقبل.

Milik Napoli Lecce
Getty Images

روبين دياس مطلوب في مانشستر سيتي

2020-06-22T10:09:39Z

أشارت بنفيكا ستاندرد إلى أن مانشستر سيتي يراقب روبين دياس قلب دفاع الفريق البرتغالي.

بيب جوارديولا يعطي الأولوية للتوقيع مع مدافع جديد في سوق الانتقالات الصيفية، مع وجود اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا على قائمة الاهتمامات.

يتردد بنفيكا في بيع دياس لكن رئيس النادي لويس فيليبي فييرا لديه تاريخ في كسب المال من أفضل لاعبيه.

إريكسين: كان قرارًا موفقًا الانضمام لإنتر

2020-06-22T10:08:43Z

يعتقد كريستيان إريكسين أن قراره بترك توتنهام والانضمام لإنتر كان القرار الصحيح لأنه يواصل التكيف مع الحياة في الدوري الإيطالي.

وأشاد اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا بمساعدة روميلو لوكاكو في المباراة الافتتاحية يوم الأحد حيث فاز النيراتزوري 2-1 على سامبدوريا ليبقي آماله في الفوز بالاسكوديتو ضئيلة.

Conte/Eriksen Inter 2019-20

نابولي يرفض عرضًا من ليفربول من أجل كوليبالي

2020-06-22T10:08:17Z

السنغالي الدولي مطلوب في مانشستر يونايتد أيضًا

وفقًا لكورييري ديلو سبورت، تقدم ليفربول بعرض أول بقيمة 58 مليون جنيه استرليني من أجل ضم مدافع نابولي خاليدو كوليبالي.

ارتبط مدافع الفريق الإيطالي بالانضمام لمانشستر يونايتد أيضًا، لكن الأزرق السماوي لن يفرط فيه بأقل من 90 مليون جنيه استرليني.

سيضطر الريدز إلى جمع المزيد من الأموال بشكل كبير إذا ما أرادوا رؤية ثنائية كوليبالي وفيرجيل فان ديك في قلب الدفاع الموسم المقبل.

Dries Mertens Kalidou Koulibaly Napoli
Getty Images

بايرن يتقدم بعرض من أجل ضم ساني

2020-06-22T10:07:18Z

بطل الدوري الألماني عرض 36 مليون جنيه استرليني

ادعى كريستيان فالك أن بايرن ميونخ عرض على مانشستر سيتي 36 مليون جنيه إسترليني مقابل ضم ليروي ساني مع بداية سوق الانتقالات.

وأكد السيتي أن ساني رفض فرصة تمديد عقده في ملعب الاتحاد بعد عام 2021.

يدعي فالك أن الألماني على وشك التوقيع مع البايرن ويجب على السيتيزنس أن يقرروا ما إذا كانوا سيستفيدون الآن بالمقابل الماضي أو السماح له بالرحيل مجانًا في العام المقبل.

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