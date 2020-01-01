أخبار الانتقالات: ليفربول يتحرك لضم كوليبالي وعرض جديد من البايرن لساني

مانشستر سيتي يحدد سعر جابرييل جيسوس
أبلغ مانشستر سيتي إنتر وأي فريق آخر يريد التوقيع مع جابرييل جيسوس، أن مهاجمهم البرازيلي لن يرحل بأقل من 60 مليون يورو.
هذا بحسب سبورت التي شددت على أن السيتي لا يرغب في رحيل مهاجم السامبا.
آرسنال يفكر في ضم هارت
ميليك على رأس اهتمامات يوفنتوس
بحسب توتوسبورت فإن مهاجم نابولي أركاديوش ميليك أصبح الهدف الأول ليوفنتوس في سوق الانتقالات.
البيانكونيري مستعد لإدراج فيديريكو بيرنارديسكي في أي صفقة محتملة للمهاجم البالغ من العمر 26 عامًا.
ويأمل يوفنتوس أن يساعد وجود ميليك في رحيل كريستيانو رونالدو الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات الموسم المقبل.
روبين دياس مطلوب في مانشستر سيتي
أشارت بنفيكا ستاندرد إلى أن مانشستر سيتي يراقب روبين دياس قلب دفاع الفريق البرتغالي.
بيب جوارديولا يعطي الأولوية للتوقيع مع مدافع جديد في سوق الانتقالات الصيفية، مع وجود اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا على قائمة الاهتمامات.
يتردد بنفيكا في بيع دياس لكن رئيس النادي لويس فيليبي فييرا لديه تاريخ في كسب المال من أفضل لاعبيه.
إريكسين: كان قرارًا موفقًا الانضمام لإنتر
نابولي يرفض عرضًا من ليفربول من أجل كوليبالي
السنغالي الدولي مطلوب في مانشستر يونايتد أيضًا
وفقًا لكورييري ديلو سبورت، تقدم ليفربول بعرض أول بقيمة 58 مليون جنيه استرليني من أجل ضم مدافع نابولي خاليدو كوليبالي.
ارتبط مدافع الفريق الإيطالي بالانضمام لمانشستر يونايتد أيضًا، لكن الأزرق السماوي لن يفرط فيه بأقل من 90 مليون جنيه استرليني.
سيضطر الريدز إلى جمع المزيد من الأموال بشكل كبير إذا ما أرادوا رؤية ثنائية كوليبالي وفيرجيل فان ديك في قلب الدفاع الموسم المقبل.
بايرن يتقدم بعرض من أجل ضم ساني
بطل الدوري الألماني عرض 36 مليون جنيه استرليني
ادعى كريستيان فالك أن بايرن ميونخ عرض على مانشستر سيتي 36 مليون جنيه إسترليني مقابل ضم ليروي ساني مع بداية سوق الانتقالات.
وأكد السيتي أن ساني رفض فرصة تمديد عقده في ملعب الاتحاد بعد عام 2021.
يدعي فالك أن الألماني على وشك التوقيع مع البايرن ويجب على السيتيزنس أن يقرروا ما إذا كانوا سيستفيدون الآن بالمقابل الماضي أو السماح له بالرحيل مجانًا في العام المقبل.