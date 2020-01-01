أخبار الانتقالات: صفقة كبيرة تُنعش برشلونة وسانشو يقترب من مانشستر يونايتد

اتفقت إدارة يوفنتوس مع نظيرتها في برشلونة على شراء أرتور ميلو نظير مبلغ ضخم يبلغ 80 مليون يورو خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك وفقًا لتقارير "سكاي سبورتس".

سكاي أوردت في تقرير لها أن يوفنتوس قد عرض على الدولي البرازيلي راتبًا يفوق راتبه الحالي في برشلونة لإقناعه بالانضمام إليهم، إذ سيتقاضى إن ذهب إلى مدينة تورينو 5 مليون يورو سنويًا.

في الوقت نفسه فإن المحادثات بين الناديين بشأن انتقال ميراليم بيانيتش إلى برشلونة قائمة، والصفقة الآن في طور التقييم من ناحية المقابل المادي، فقد قدّر يوفي قيمة لاعبه البوسني بـ70 مليون يورو، بينما يشعر النادي الإسباني أن قيمته ينبغي أن تكون أقل من ذلك.