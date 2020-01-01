أخبار الانتقالات: ليفربول مهتم بسانشو وريال مدريد يتحرك لهافيرتز

يريد ليفربول التعاقد مع نجم دورتموند جادون سانشو لكن وضعهم المالي سيجعل أي خطوة صعبة.

يعتقد أن مانشستر يونايتد يقود السباق على اللاعب من أجل الحصول على توقيعه في سوق الانتقالات، ولكن الريدز يريدون أيضًا صاحب الـ20 عامًا.

وفقًا لصحيفة ميرور، يتعين على ليفربول دفع إلتزامات على الفريق مثل أرضية جديدة للتدريب وإصلاحات في المدرجات، وهو ما سيؤثر على إنفاقهم في سوق الانتقالات.