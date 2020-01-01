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أخبار الانتقالات: تخوف في ليفربول من رحيل ماني والإنتر يراقب ووكر

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأحد 21 يونيو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Sadio Mane Real Madrid 2019-20

ووكر على رأس قائمة اهتمامات الإنتر

2020-06-21T09:50:46Z

بحسب صحيفة ذا صن فإن إنتر سيقوم بالتحرك نحو نجم مانشستر سيتي كايل ووكر في سوق الانتقالات.

بقي لدى الإنجليزي الدولي أربع سنوات في عقده مع السيتي وشارك هذا الموسم في 31 مباراة في جميع المسابقات، لكن النيراتزوري يأمل في اقناعه بالانتقال إلى الدوري الإيطالي في الميركاتو.

إنتر يفعل خيار شراء سينسي

2020-06-21T09:50:35Z

بحسب كالتشيو ميركاتو فإن الإنتر سيقوم بتفعيل حق الشراء المتواجد في عقد ستيفانو سينسي المعار من ساسوولو.

وخاض صاحب الـ24 عامًا 12 مباراة في الدوري الإيطالي مع النيراتزوري هذا الموسم، وبحسب الصحيفة فإن العقد الدائم لمتوسط الميدان سيكلف ثعابين ميلانو 20 مليون يورو فقط.

صراع بين إيفرتون ونيوكاسل على كيسييه

2020-06-21T09:50:16Z

أفادت توتوسبورت أن لاعب خط وسط ميلان فرانك كيسييه مطلوب من قبل إيفرتون ونيوكاسل في سوق الانتقالات.

اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا منفتح على مغادرة الروسونيري هذا الصيف وأبدت العديد من الأندية اهتمامًا بخدماته، حتى المنافسين المحليين مثل نابولي ويوفنتوس.

لكن يبدو أن الدوري الإنجليزي هو وجهته الأقرب، حيث يخطط الماكبايس الدخول في صراع مع التوفيز من أجل الحصول على توقيعه.

باريس سان جيرمان يخسر موهبة جديدة

2020-06-21T09:50:00Z

رفض النجم الشاب لباريس سان جيرمان جلويري بونجا عرضًا بتمديد عقده حتى يتمكن من الانضمام لفرايبورج مع بداية سوق الانتقالات.

سيكون هذا اللاعب الثاني الذي يرحل عن العاصمي الفرنسي من أجل اللعب في الدوري الألماني، بعد كواسي الذي فضل الانضمام لبايرن ميونخ.

وبحسب RMC Sport فإن المدافع البالغ من العمر 16 عامًا سيتطلع إلى الرحيل للبوندسليجا أيضًا.

أوديجارد يرغب في البقاء في ريال سوسييداد

2020-06-21T09:49:42Z

مارتن أوديجارد يتطلع للبقاء عام آخر مع سوسييداد

أشارت صحيفة آس أن مارتن أوديجارد يرغب في البقاء في ريال سوسييداد لموسم آخر قبل العودة لريال مدريد.

وقد أثار اللاعب الإعجاب هذا الموسم بما قدمه، ولكن منذ أن توقف الموسم بسبب فيروس كورونا، تشير الصحيفة إلى أن النرويجي الدولي سيقضي عامًا آخر مع الفريق الباسكي قبل العودة إلى العاصمة.

Martin Odegaard Real Sociedad 2019-20
Getty Images

تخوف في ليفربول من رحيل ماني

2020-06-21T09:49:04Z

ريال مدريد وباريس سان جيرمان مهتمان باللاعب

أشارت صحيفة ذا صن إلى أن ليفربول قد يخسر ساديو ماني مع بداية سوق الانتقالات.

المهاجم السنغالي لم يجدد عقده حتى الآن رغم عرض الريدز منذ 9 أشهر، كما أنه يحظى باهتمام ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

Sadio Mane Liverpool 2019-20
Getty Images

سباق بين مانشستر يونايتد وتشيلسي على توقيع هندرسون

2020-06-21T09:48:40Z

البلوز يخطط لصفقته الثالثة قبل بداية سوق الانتقالات

بحسب صحيفة ذا صن، فإن دين هندرسون مطلوب بقوة من قبل مانشستر يونايتد وتشيلسي.

يخوض الحارس الإنجليزي موسمه الثاني مع شيفيلد يونايتد على سبيل الإعارة من اليونايتد، لكن البلوز دخل على الخط الآن ويرغب في إقناع صاحب الـ23 عامًا بورقة اللعب في دوري أبطال أوروبا.

dean henderson

فاتي لا يفكر في الرحيل من برشلونة

2020-06-21T09:48:10Z

مانشستر يونايتد عرض 150 مليون يورو للحصول على النجم الشاب

أفاد موندو ديبورتيفو أن نجم برشلونة الشاب أنسو فاتي لا يكترث باهتمام مانشستر يونايتد ولا يفكر في الرحيل عن كامب نو مع بداية سوق الانتقالات.

وبحسب ما ورد فقد قدم الشياطين الحمر عرضًا بقيمة 150 مليون يورو، لكن الكتلان رفضوه تمامًا، كذلك يحرص فاتي نفسه على البقاء والقتال من أجل مكان في التشكيل الأساسي.

Ansu Fati Barcelona Leganes La Liga 2019-20
Getty

كارول يستعد لتجديد عقده مع نيوكاسل

2020-06-21T09:47:50Z

بحسب تقارير نشرتها صحيفة ميرور فإن أندي كارول سيبقى في نيوكاسل لموسم آخر.

ولم يسجل المهاجم الإنجليزي للماكبايس هذا الموسم حتى الآن، لكنه سيقوم بتجديد عقده لموسم واحد إضافي لينتهي في يونيو 2021.