أخبار الانتقالات: تخوف في ليفربول من رحيل ماني والإنتر يراقب ووكر

ووكر على رأس قائمة اهتمامات الإنتر
بحسب صحيفة ذا صن فإن إنتر سيقوم بالتحرك نحو نجم مانشستر سيتي كايل ووكر في سوق الانتقالات.
بقي لدى الإنجليزي الدولي أربع سنوات في عقده مع السيتي وشارك هذا الموسم في 31 مباراة في جميع المسابقات، لكن النيراتزوري يأمل في اقناعه بالانتقال إلى الدوري الإيطالي في الميركاتو.
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صراع بين إيفرتون ونيوكاسل على كيسييه
أفادت توتوسبورت أن لاعب خط وسط ميلان فرانك كيسييه مطلوب من قبل إيفرتون ونيوكاسل في سوق الانتقالات.
اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا منفتح على مغادرة الروسونيري هذا الصيف وأبدت العديد من الأندية اهتمامًا بخدماته، حتى المنافسين المحليين مثل نابولي ويوفنتوس.
لكن يبدو أن الدوري الإنجليزي هو وجهته الأقرب، حيث يخطط الماكبايس الدخول في صراع مع التوفيز من أجل الحصول على توقيعه.
باريس سان جيرمان يخسر موهبة جديدة
رفض النجم الشاب لباريس سان جيرمان جلويري بونجا عرضًا بتمديد عقده حتى يتمكن من الانضمام لفرايبورج مع بداية سوق الانتقالات.
سيكون هذا اللاعب الثاني الذي يرحل عن العاصمي الفرنسي من أجل اللعب في الدوري الألماني، بعد كواسي الذي فضل الانضمام لبايرن ميونخ.
وبحسب RMC Sport فإن المدافع البالغ من العمر 16 عامًا سيتطلع إلى الرحيل للبوندسليجا أيضًا.
أوديجارد يرغب في البقاء في ريال سوسييداد
مارتن أوديجارد يتطلع للبقاء عام آخر مع سوسييداد
أشارت صحيفة آس أن مارتن أوديجارد يرغب في البقاء في ريال سوسييداد لموسم آخر قبل العودة لريال مدريد.
وقد أثار اللاعب الإعجاب هذا الموسم بما قدمه، ولكن منذ أن توقف الموسم بسبب فيروس كورونا، تشير الصحيفة إلى أن النرويجي الدولي سيقضي عامًا آخر مع الفريق الباسكي قبل العودة إلى العاصمة.
تخوف في ليفربول من رحيل ماني
ريال مدريد وباريس سان جيرمان مهتمان باللاعب
أشارت صحيفة ذا صن إلى أن ليفربول قد يخسر ساديو ماني مع بداية سوق الانتقالات.
المهاجم السنغالي لم يجدد عقده حتى الآن رغم عرض الريدز منذ 9 أشهر، كما أنه يحظى باهتمام ريال مدريد وباريس سان جيرمان.
سباق بين مانشستر يونايتد وتشيلسي على توقيع هندرسون
البلوز يخطط لصفقته الثالثة قبل بداية سوق الانتقالات
بحسب صحيفة ذا صن، فإن دين هندرسون مطلوب بقوة من قبل مانشستر يونايتد وتشيلسي.
يخوض الحارس الإنجليزي موسمه الثاني مع شيفيلد يونايتد على سبيل الإعارة من اليونايتد، لكن البلوز دخل على الخط الآن ويرغب في إقناع صاحب الـ23 عامًا بورقة اللعب في دوري أبطال أوروبا.
فاتي لا يفكر في الرحيل من برشلونة
مانشستر يونايتد عرض 150 مليون يورو للحصول على النجم الشاب
أفاد موندو ديبورتيفو أن نجم برشلونة الشاب أنسو فاتي لا يكترث باهتمام مانشستر يونايتد ولا يفكر في الرحيل عن كامب نو مع بداية سوق الانتقالات.
وبحسب ما ورد فقد قدم الشياطين الحمر عرضًا بقيمة 150 مليون يورو، لكن الكتلان رفضوه تمامًا، كذلك يحرص فاتي نفسه على البقاء والقتال من أجل مكان في التشكيل الأساسي.
كارول يستعد لتجديد عقده مع نيوكاسل
بحسب تقارير نشرتها صحيفة ميرور فإن أندي كارول سيبقى في نيوكاسل لموسم آخر.
ولم يسجل المهاجم الإنجليزي للماكبايس هذا الموسم حتى الآن، لكنه سيقوم بتجديد عقده لموسم واحد إضافي لينتهي في يونيو 2021.