أخبار الانتقالات: الدوري الإنجليزي وجهة ميسي القادمة وصفقة بين ميلان وريال مدريد

قد يخسر برشلونة نجمه لصالح نادي الدوري الإنجليزي الممتاز

ذكرت ESPN أن عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز يدرسون ما إذا كان بإمكانهم التوقيع مع الساحر الأرجنتيني وعدم انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

الموقف الرسمي لبرشلونة الآن هو أن ميسي ليس للبيع ويجب على الأطراف المهتمة تفعيل شرطه الجزائي الذي تبلغ قيمته 700 مليون يورو (632 مليون جنيه إسترليني / 826 مليون دولار).