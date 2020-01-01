أخبار الانتقالات: ليفربول يفكر في ساكا وساني قريب من الرحيل

كافاني قد يبقى في باريس سان جيرمان
يمكن لإدينسون كافاني التراجع عن قراره بمغادرة باريس سان جيرمان مجانًا مع بداية سوق الانتقالات، وفقًا لليكيب.
سينتهي عقد المهاجم الأوروجوياني في الصيف ، مما يثير الحديث عن اهتمام أتلتيكو مدريد وإنتر به، ولكن قد يميل الآن إلى تجديد العقد مع شروط جديدة.
ليفربول يفكر في خطف ساكا
كييزا غير مهتم بأخبار انضمامه ليوفنتوس
باريس سان جيرمان يريد الإبقاء على إيكاردي
يريد باريس سان جيرمان إبقاء ماورو إيكاردي إلى ما بعد نهاية إعارته الحالية من إنتر ، وفقًا لليكيب.
يقال أن الأرجنتيني وافق على شروط العقد المؤقت ، على الرغم من أنه يبدو أنه من المرجح أن يغادر العاصمة الفرنسية في وقت ما.
ومع ذلك ، في سياق أزمة فيروس كورونا من غير المحتمل أن يرغب باريس في شراء إيكاردي بشكلٍ نهائي مقابل 70 مليون يورو (61 مليون جنيه استرليني / 76 مليون دولار)، وهو السعر الذي طالب به الإنتر سابقًا.
مانشستر سيتي يقبل شروط بايرن ميونخ بشأن ساني
ينتهي عقد الألماني مع السيتيزنس في 2021
من المرجح أن يصل بايرن ميونخ ومانشستر سيتي لاتفاق بشأن انضمام ليروي ساني للبافاري في سوق الانتقالات، وفقًا لما ذكرته أتلتيك.
ولا يرغب السيتي في السماح للألماني بالمغادرة بثمنٍ بخس، أو مجانًا العام الماضي، حيث ينتهي عقده في صيف 2021.
جدير بالذكر أن ساني يريد العودة إلى ألمانيا ويخطط لتربية ابنته في وطنه.
ألكمار يحدد سعر هدف ميلان
سيتعين على ميلان دفع 25 مليون يورو على الأقل (22 مليون جنيه إسترليني / 27 مليون دولار) لشاب ألكمار ميرون بوادو ، وذلك بحسب كالتشيو ميركاتو.
سجل اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا 20 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة هذا الموسم ، بالإضافة إلى تسجيله مع أول ظهور له في المنتخب الهولندي.
ليفربول يحدد بديل لالانا
حدد ليفربول بالفعل بديل آدم لالانا وهو الشاب كورتيس جونز ، وفقًا لـ Football Insider.
لالانا هو أحد اللاعبين الأكثر احتمالاً لمغادرة آنفيلد في المستقبل القريب، ولكن قد لا يكون من الضروري استبداله في سوق الانتقالات القادم، والذي سيشهد مع بدايته انتهاء عقد اللاعب.
روندون يتمنى العودة لنيوكاسل
يقول سالومون روندون إنه لن يكون لديه "شك" بشأن العودة إلى نادي نيوكاسل إذا ما أتيحت له الفرصة.
وقال مهاجم داليان المحترف لصحيفة ميرور: "إذا سألتني مرةً أخرى إذا كنت أريد العودة بالطبع. ليس لدي شك في العودة إلى نيوكاسل.
"لقد كان رائعًا بالنسبة لي. اللعب هناك كلاعب أمر رائع."
عيسى ماندي على قائمة ليون
يبحث ليون في سوق الانتقالات عن مدافع جديد كأولوية كما قالت ليكيب.
تم ذكر روبسون بامبو من أتلتيكو باراناينسي ، وعيسى ماندي من ريال بيتيس ، وميريح ديميريل من يوفنتوس وماراش كومبولا من هيلاس فيرونا ، كأهدافهم الرئيسية في الوقت الحالي.
مانشستر يونايتد يميل لمد إعارة هندرسون
من المرجح أن يسمح مانشستر يونايتد للحارس دين هندرسون بتمديد إعارته في شيفيلد يونايتد حتى نهاية الموسم، وفقًا لمانشستر إيفينينج نيوز.
تنتهي فترة إعارة هندرسون في 30 يونيو، وهو ما لا يسمح له بالبقاء حتى نهاية الموسم إذا كان الدوري الإنجليزي الممتاز قادرًا على استئناف اللعب بعد فيروس كورونا.
مع احتمال أن يقاتل اليونايتد وشيفيلد من أجل الحصول على مقعد في دوري أبطال أوروبا ، كان هناك بعض التكهنات بأن الشياطين الحمر لن يمددوا إعارة هندرسون لإلحاق الضرر بمنافستهم.
لوفرين أو توديبو بديلي سمولينج في روما
يفكر روما في ضم ديان لوفرين أو جان كلير توديبو في سوق الانتقالات ليحل محل كريس سمولينج، بحسب كورييري ديللو سبورت.
يرغب فريق الدوري الإيطالي في التوقيع مع سمولينج بشكل دائم، ولكنه استسلم بأن مدافع مانشستر يونايتد سوف يعود على الأرجح إلى أولد ترافورد بعد إعارته لمدة موسم.
يمكن ضم مدافع ليفربول أو مدافع برشلونة ، ومن المرجح أن يكون توديبو متاحًا للإعارة مرةً أخرى بعد قضاء النصف الثاني من الموسم مع شالكه.
باريس سان جيرمان يستعين بفيراتي لضم تونالي
يأمل لاعب خط الوسط الإيطالي أن يسير الشاب على خطاه
يأمل فريق باريس سان جيرمان أن يتمكن ماركو فيراتي من إقناع نجم بريشيا ساندرو تونالي في الانضمام في سوق الانتقالات، وذلك بحسب Le10Sport.
وضع أبطال الدوري الفرنسي تونالي على رأس أولوياتهم في الميركاتو ، مع يوفنتوس المطارد الأول للإيطالي الدولي.
انضم فيراتي إلى باريس سان جيرمان من بيسكارا في عام 2011 وهو يأمل الآن أن يتمكن من إقناع مواطنه باتباع خطاه.