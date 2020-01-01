أخبار الانتقالات: ليفربول يفكر في ساكا وساني قريب من الرحيل

يمكن لإدينسون كافاني التراجع عن قراره بمغادرة باريس سان جيرمان مجانًا مع بداية سوق الانتقالات، وفقًا لليكيب.

سينتهي عقد المهاجم الأوروجوياني في الصيف ، مما يثير الحديث عن اهتمام أتلتيكو مدريد وإنتر به، ولكن قد يميل الآن إلى تجديد العقد مع شروط جديدة.