أخبار الانتقالات: برشلونة يواصل السعي خلف لاوتارو وباريس مُصر على بن ناصر

مدرب المان سيتي عمل مع اللاعب من قبل في بايرن ميونخ

أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أنه لا توجد أي شكوك لديه حول تألق تياجو ألكانتارا لاعب بايرن ميونخ، في حالة انتقاله إلى ليفربول مع بداية سوق الانتقالات.

جوارديولا كان أول من يمنح الإسباني فرصة الظهور مع الفريق الأول للبرسا، كما عمل معه لمدة 3 مواسم في البايرن، لذلك حرص على إبداء رأيه حول أنباء انضمامه للريدز.

وقال مدرب المان سيتي:"تياجو لعب لبرشلونة وبايرن ميونخ، لذلك لا توجد هناك شكوك حول إمكانية تألقه في الدوري الإنجليزي وظهوره بالمستوى المطلوب".

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