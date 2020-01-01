مدونة حية

أخبار الانتقالات: مدافع إشبيلية مطلوب في ليفربول والسيتي يراقب لاوتارو

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الخميس 16 يوليو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Lautaro Martinez Inter 2019-20
Getty/Goal

باريس سان جيرمان يرفض عرض من برشلونة بخصوص نيمار

2020-07-16T11:32:40Z

العاصمي الفرنسي لا يريد جريزمان

بحسب أوك دياريو فإن برشلونة عرض على باريس سان جيرمان ضم نيمار مقابل 3 لاعبين هم أنطوان جريزمان وصامويل أومتيتي وعثمان ديمبيلي، لكن العاصمي الفرنسي أشار إلى أنه لا يريد إلا ديمبيلي فقط.

يأتي ذلك في إطار سعي الكتلان لإعادة البرازيلي للكامب نو بعد 3 سنوات من المغادرة مقابل صفقة هي الأغلى في التاريخ.

Neymar Griezmann
Getty/Goal

فيدال هو البديل المناسب لجورجينيو في تشيلسي

2020-07-16T11:31:53Z

أشار كريستيان مارتن إلى أن أرتورو فيدال قد يكون البديل المناسب لجورجينيو في تشيلسي.

وبحسب التقارير فإن فيدال قريب من الرحيل عن برشلونة في سوق الانتقالات، لكن لم يتحدث أي مصدر عن تحرك من البلوز بشأنه

بوجبا قريب من التجديد مع مانشستر يونايتد

2020-07-16T11:03:10Z

يبدو أن المياه عادت لمجاريها في أولد ترافورد

اقترب بول بوجبا من الموافقة على عقد جديد مدته خمس سنوات في مانشستر يونايتد، وفقًا لصحيفة ذا صن.

أثار الفائز بكأس العالم الكثير من الحديث عن الخروج في الآونة الأخيرة، لكن الشياطين الحمر يتوقعون أن يعلنوا أنه صاغ شروطًا جديدة في نهاية الموسم.

Paul Pogba Man Utd 2019-20
Getty

لابورتا متخوف من رحيل ميسي

2020-07-16T11:00:15Z

يبدو أن الأرجنتيني دخل دائرة الصراع الانتخابي

اعترف رئيس برشلونة السابق خوان لابورتا بأنه "خائف" من أن ليونيل ميسي قد لا يمدد عقده مع النادي بسبب وضعه الحالي.

عقد ميسي في كامب نو ممتد حتى عام 2021 وعلاقته مع رئيس برشلونة الحالي جوزيب ماريا بارتوميو بعيدة عن الكمال مما يجعل التمديد معقدًا.

في حين شدد بارتوميو مؤخرًا على ثقته بأن الأرجنتيني سيعاود التوقيع، فإن لابورتا ليس متخوفًا.

Lionel Messi Barcelona 2019-20
Getty

بايرن ميونخ يزاحم ليفربول على مدافع إشبيلية

2020-07-16T10:57:59Z

دييجو كارلوس مدافع إشبيلية، يعتبر من أهم أهداف المدرب يورجن كلوب، من أجل تدعيم دفاع ليفربول، ليصبح الشريك الأنسب للهولندي فيرجيل فان دايك.

صحيفة "كيكر" الألمانية، أكدت دخول بايرن ميونخ في السباق، بعد متابعة طويلة لتطور اللاعب مع الفريق الإسباني هذا الموسم.

ألابا يثير الجدل

2020-07-16T10:56:25Z

ديفيد ألابا ظهير بايرن ميونخ، ينتهي عقده مع النادي الألماني في يونيو 2021 مع تعثر محادثات التوقيع على عقد جديد.

برشلونة يعتبر من أكثر المهتمين بالتعاقد مع اللاعب، ووفقاً لـ"سكاي سبورتس"، بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي يريد ضم الدولي النمساوي هذا الصيف

ONLY GERMANY David Alaba
Imago Images / Sven Simon

إنتر يخطط للتخلي على إريكسن

2020-07-16T10:54:47Z

أنباء صادمة وغير متوقعة قادمة من إيطاليا، حول رغبة إنتر في التخلي عن خدمات الدنماركي كريستيان إريكسن في الصيف.

شبكة ميدياست الإيطالية أكدت تخطيط أنطونيو كونتي مدرب إنتر لبيع اللاعب، بعد انتقاله للفريق في يناير الماضي

Conte/Eriksen Inter 2019-20

صراع ألماني إسباني على زاها

2020-07-16T10:53:20Z

الإيفواري كان مطلوبًا من آرسنال الصيف الماضي

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت اهتمام كل من بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد، بالحصول على خدمات الظهير الإيفواري ويلفريد زاها.

اللاعب الذي كان قريباً من آرسنال الصيف الماضي يستعد للرحيل عن كريستال بالاس، وسط اهتمام أيضاً من إيفرتون ونيوكاسل يونايتد

2020-07-12 Wilfried Zaha.jpg
Getty Images

هافيرتس يختار تشيلسي

2020-07-16T10:51:32Z

الألماني يفضل البلوز على بايرن ميونخ

جدل كبير شهدته الفترة الماضية حول مستقبل كاي هافيرتس صانع ألعاب ليفركوزن الألماني، سواء بالانتقال إلى بايرن ميونخ أو أي فريق آخر.

صحيفة "كيكر" الألمانية، كشفت عن قرار اللاعب النهائي بالانتقال إلى صفوف تشيلسي، لينضم إلى كتيبة المدرب فرانك لامبارد، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو.

وفي نفس السياق أكدت صحيفة "بيلد" أن ليفركوزن أبدى استعداده للحصول على جزء من هذا المبلغ في صورة إضافات ومكافآت مستقبلية

Kai Havertz Chelsea
Getty/Goal Composite

مانشستر سيتي يريد لاوتارو

2020-07-16T10:50:06Z

الأرجنتيني مطلوب بقوة في برشلونة

شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أكدت اهتمام مانشستر سيتي بالحصول على خدمات لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر، وسط منافسة قوية مع برشلونة.

النادي الإنجليزي يعتبر الأرجنتيني هو البديل الأنسب لمواطنه سيرخيو أجويرو، مع استعداده لتلبية المطالب المادية لإنتر من أجل التعاقد معه.

كاليدو كوليبالي كذلك يظهر كأحد أهم العناصر التي يطمح سيتي في ضمها من نابولي، ولكن مهمة التعاقد معه هو الآخر لن تكون سهلة

Alexis Sánchez - Lautaro Martínez
Getty

صفقة غريبة لمانشستر يونايتد

2020-07-16T10:47:09Z

تقارير إنجليزية تؤكد رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع جيف هندريك لاعب وسط بيرنلي، بعد تألقه مع فريقه هذا الموسم.

اللاعب عقده ينتهي مع بيرنلي هذا الصيف، وهو ما يجذب أولي جونار سولشاير لفكرة ضمه من أجل تدعيم وسط الشياطين الحمر

خاص | آرسنال يقترب من ضم سار

2020-07-16T10:45:52Z

ذكرت مصادر خاصة لجول أن آرسنال أجرى محادثات بشأن انتقال المدافع الفرنسي الشاب مالانج سار إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي.

أصبح سار لاعبًا حرًا بعد أن أنهى عقده مع نيس ولديه اهتمام من قبل عدة أندية في جميع أنحاء أوروبا تلاحقه من أجل ضمه هذا الصيف.

وكانت عدة مصادر صحفية قد زعمت أن عدة أندية أوروبية قد قدمت عروضًا لسار، ولكن مصادر قريبة من اللاعب أكدت لجول أن الأمر ليس كذلك.

التفاصيل من هنا...

Malang Sarr Nice Arsenal 2019-20
Getty/Goal