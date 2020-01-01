أخبار الانتقالات: نيمار جديد في برشلونة بمساعدة مانشستر يونايتد

ريال مدريد يحدد سعر مدافع الفريق
حدد نادي ريال مدريد الإسباني سعر الظهير الأيسر، سيرخيو ريجيلون، والذي يعود إلى الفريق بنهاية الموسم الجاري بعد انتهاء فترة الإعارة مع إشبيلية.
وأكدت الصحف أنّ المبلغ المتوقع حصوله من بيع اللاعب المعار إلى الفريق الأندلسي يتراوح بين 20 إلى 25 مليون يورو وسط اهتمام تشيلسي ونابولي وغيرهما به.
نيمار جديد؟ مانشستر يونايتد يحاول التعاقد مع فاتي
قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، العودة بكامل قوته من أجل التعاقد مع أنسو فاتي لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت قيام سولشاير بتوصية إدارة مانشستر، بالتفاوض مع برشلونة لضم فاتي بأي ثمن، لحاجة الشياطين الحمر للاعب جديد في الخط الأمامي.
المحاولة القادمة لن تكون الأولى لضم فاتي، حيث سبق أن تفاوض يونايتد مع نظيره الكتالوني بعرض وصلت قيمته إلى 100 مليون يورو، وسط رفض تام من إدارة برشلونة لبيع اللاعب.
مانشستر يونايتد سيتعاقد مع ديمبيلي في هذه الحالة
أفادت مصادر صحفية إنجليزية أن مانشستر يونايتد قد يذهب إلى خيار التعاقد مع جناح برشلونة الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي بدلًا من سانشو.
وسيكون ديمبيلي أرخص سعرًا وأسهل على مستوى المفاوضات وإنهاء التعاقد سريعًا، مما يجعل إدارة مانشستر يونايتد تبدأ التفكير بشأن النجم الفرنسي.
وأضافت التقارير أن مانشستر قد بدأ في المفاوضات مع لاعب برشلونة الذي ينتهي عقده مع الفريق الكتالوني خلال عامين ولم يلعب كثيرًا بسبب الإصابات.
برشلونة يستغل فيروس كورونا لخطف جايا من فالنسيا
يريد برشلونة الاستفادة من الوضع الصعب الذي يعيشه فالنسيا على المستوى الاقتصادي ليتعاقد مع خوسيه لويس جايا خلال الميركاتو الصيفي.
ويريد برشلونة التعاقد مع الظهير الأيسر خوسيه لويس جايا، والذي لديه شرطًا جزائيًا يقدر بـ 50 مليون يورو، ولكنه سينتقل بقيمة أقل في حال أراد فالنسيا بيعه.
جوارديولا يُدمر أحلام آرسنال في سيبايوس بواسطة ريال مدريد!
أوردت صحيفة "آس" نبأ حزينًا لجمهور آرسنال، عند تأكيدها بأن ريال مدريد قد قرر إعادة داني سيبايوس مرة أخرى إلى سانتياجو برنابيو الموسم المقبل.
آس تقول في تقريرها أن مباراة السيتي كشفت عن نقص الموارد في كتيبة زيدان، وفي ظل أزمة كورونا وعدم قدرة النادي على إبرام صفقات، فالقرار هو إعادة الثنائي مارتن أوديجارد وداني سيبايوس لمواجهة هذه الأزمة.
إبراهيموفيتش يوافق على البقاء في ميلان
اتفق نادي ميلان الإيطالي، مع المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، على استمراره بصفوف الفريق لموسم آخر بعد تألقه ودوره المؤثر خلال الفترة الأخيرة.
زلاتان انضم لميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وتسبب في تحسن كبير بمستوى الفريق في الدوري الإيطالي، وقاده لإنهاء الموسم بالمركز السادس.
ميلان ينضم لسباق الحصول على خدمات بن رحمة
كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي ميلان مهتم بالحصول على خدمات اللاعب الجزائري سعيد بن رحمة من صفوف فريق برينتفورد.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس"، والتي أكدت أن النادي الإنجليزي لن يفرط في خدمات اللاعب بأقل من 28 مليون يورو.
نادي درجة ثالثة مكسيكي يعلن التعاقد مع رونالدو!
في سابقة مفاجئة وغريبة، أعلن نادي تلاكسالا المكسيكي الذي يلعب لدوري الدرجة الثالثة في بلاده التعاقد مع كريستيانو رونالدو.
ونشر النادي المكسيكي التغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تفيد بأنه تعاقد مع رونالدو قادمًا من يوفنتوس.
ولكن ما اتضح فيما بعد أنها كانت مجرد مزحة عبر شبكات التواصل الاجتماعي من النادي المكسيكي الذي أراد استغلال تلك الأخبار للحصول على تلك اللقطة.
بايرن ميونخ يزيد آمال ليفربول في التوقيع مع تياجو ألكانتار
منح كارل هاينز رومينيجه رئيس نادي بايرن ميونخ نظيره ليفربول المزيد من الأمل في ضم اللاعب تياجو ألكانتار.
وقال رومينيجه: "فيما يخص تياجو ألكانتار، فالكل يعلم أنه أخبارنا برغبته في تجربة بعض الأمور الجديدة في الفترة المقبلة".
ولا يعد ذلك هو التصريح الأول من رومينيجه في ذلك الصدد، حيث أكد في تصريحات سابقة في يوليو الماضي أن اللاعب يرغب في الرحيل.
المدير الرياضي لليون يُلمح لاقتراب رحيل عوار
أكد جونينيو المدير الرياضي لنادي ليون الفرنسي، أن حسام عوار لاعب وسط الفريق، أصبح على أعتاب الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ومن جانبه قال جونينيو في تصريحات لراديو "مونت كارلو" الفرنسي:"عوار؟ عندما يكون لديك العديد من اللاعبين المميزين، فمن المنطقي أن تأتي الأندية الكبيرة لمحاولة ضمهم".
الصحف الفرنسية سبق أن تحدثت عن ترحيب النادي الفرنسي ببيع عوار، بقيمة مالية لا تقل عن 50 مليون يورو.
إيموبيلي يعترف بتحرك نيوكاسل لضمه
أكد تشيرو إيموبيلي أن نيوكاسل تواصل مع وكيل أعماله من أجل ضمه في سوق الانتقالات، لكن مهاجم لاتسيو رفض الرحيل من الدوري الإيطالي.
كان الماكبايس قريبًا من البيع لصندوق الاستثمار السعودي لكن الصفقة فشلت الآن، وكان المهاجم الإيطالي هو أول المطلوبين حال استحواذ السعودية على الفريق.
وأشار إيموبيلي إلى أنه علم باهتمام نيوكاسل به، وأنه كان مطلوبًا بجانب مدرب إيطالي كخليفة لستيف بروس.