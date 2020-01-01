أخبار الانتقالات: ليفربول يحسم صفقته الأولى وجوهرة ريال مدريد ينضم لفياريال

أكد تشيرو إيموبيلي أن نيوكاسل تواصل مع وكيل أعماله من أجل ضمه في سوق الانتقالات، لكن مهاجم لاتسيو رفض الرحيل من الدوري الإيطالي.

كان الماكبايس قريبًا من البيع لصندوق الاستثمار السعودي لكن الصفقة فشلت الآن، وكان المهاجم الإيطالي هو أول المطلوبين حال استحواذ السعودية على الفريق.

وأشار إيموبيلي إلى أنه علم باهتمام نيوكاسل به، وأنه كان مطلوبًا بجانب مدرب إيطالي كخليفة لستيف بروس.