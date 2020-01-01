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أخبار الانتقالات: ليفربول يحسم صفقته الأولى وجوهرة ريال مدريد ينضم لفياريال

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Kostas Tsimikas Liverpool
twitter/@lfc

إيموبيلي يعترف بتحرك نيوكاسل لضمه

2020-08-11T10:02:22Z

أكد تشيرو إيموبيلي أن نيوكاسل تواصل مع وكيل أعماله من أجل ضمه في سوق الانتقالات، لكن مهاجم لاتسيو رفض الرحيل من الدوري الإيطالي.

كان الماكبايس قريبًا من البيع لصندوق الاستثمار السعودي لكن الصفقة فشلت الآن، وكان المهاجم الإيطالي هو أول المطلوبين حال استحواذ السعودية على الفريق.

وأشار إيموبيلي إلى أنه علم باهتمام نيوكاسل به، وأنه كان مطلوبًا بجانب مدرب إيطالي كخليفة لستيف بروس.

Ciro Immobile Lazio
Getty

تشيلسي مهتم ببيع باكايوكو لميلان

2020-08-11T09:58:44Z

بحسب صحيفة ذا صن فإن تشيلسي مهتم ببيع تيموي باكايوكو لميلان في سوق الانتقالات.

البلوز لا يطلب أكثر من 20 مليون جنيه استرليني مقابل التخلي عن الفرنسي، والذي سبق له اللعب في الروسونيري على سبيل الإعارة خلال موسم 2018-19.

يوفنتوس يرغب في التخلص من رامسي

2020-08-11T09:51:50Z

أشارت تقارير صحفية إلى أن آرون رامسي قد يرحل من يوفنتوس في سوق الانتقالات.

بعد إقالة ماوريسيو ساري وتولي أندريا بيرلو المسؤولية، سيسعى البيانكونيري إلى التخلص من متوسط ميدانه بحسب ما ذكرت الديلي ميل.

صراع بين تشيلسي وبرشلونة على تاليافيكو

2020-08-11T09:45:30Z

يستعد تشيلسي للدخول في سباق مع برشلونة على الظهير الأيسر لآياكس نيكولاس تاليافيكو، والمطلوب أيضًا في أتلتيكو مدريد.

وبحسب سكاي سبورت فإن البلوز يرى في الأرجنتيني بديل لبن تشيلويل الذي يبدو بعيدًا عن الانضمام لستامفورد بريدج، ووضع الفريق اللندني أيضًا سيرخيو ريجيلون لاعب ريال مدريد كبيل محتمل أيضًا.

ريال مدريد يغير اتفاقه مع سوسييداد بشأن مستقبل أوديجارد

2020-08-11T09:40:03Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد قد قرر أن يجري تغييرًا جذريًا على مستقبل اللاعب مارتين أوديجارد المعار لصفوف ريال سوسييداد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن النادي الملكي يسعى لاستعادة خدمات اللاعب قبل بداية الموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يرى أنه في حاجة لتواجد أوديجارد في صفوف فريقه هذا الموسم.

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آرسنال ينتظر قرار ريال مدريد بشأن سيبايوس

2020-08-11T09:38:57Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي آرسنال ينتظر في الوقت الحالي قرار نظيره ريال مدريد بشأن اللاعب داني سيبايوس المعار من صفوف الملكي لهم. 

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن آرسنال يسعى للحصول على خدمات اللاعب بصفة نهائية.

وأوضحت الصحيفة أن الرغبة متبادلة بين اللاعب والنادي، حيث يسعى سيبايوس للبقاء رفقة آرسنال هو الآخر، وأعلن عن ذلك بشكل علني.

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لاعب برشلونة: ريال مدريد رفضني، ولا أمانع الرحيل

2020-08-11T09:37:59Z

كشف اللاعب بيدري جونزاليس نجم برشلونة الشاب عن رفض ريال مدريد له قبل أن ينضم لصفوف الفريق الكتالوني بعدة سنوات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب ونقلتها صحيفة "آس"، وأكد خلالها أنه لا يمانع الرحيل عن صفوف برشلونة في الصيف.

وقال بيدري: "قبل ثلاث سنوات ذهبت لريل مدريد وأمضيت فترة تجريبية، وبقيت هناك لمدة أسبوع لكنهم طلبوا مني أن أستمر في العمل، وأخبروني إنني ليس الشخص الذي يبحثون عنه".

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ليفربول يعلن صفقته الصيفية الأولى

2020-08-11T09:35:35Z

بعد فشل التعاقد مع مدافع نوريتش سيتي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميًا حسم صفقته الأولى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالتعاقد مع الظهير اليوناني كوستاس تسيميكاس.

ليفربول سبق أن حاول التعاقد مع جمال لويس ظهير نوريتش سيتي، لكن إدارة النادي الإنجليزي طالبت بأكثر من 21 مليون يورو للتخلي عن خدماته.

مصادر صحفية أكدت لـ"جول" منذ أيام أن تسيميكاس هو الأقرب حالياً، ليصبح البديل المناسب لروبرتسون في مركز الظهير الأيسر.

ووصلت قيمة الصفقة لحوالي 13.23 مليون يورو، بعد الاتفاق على جميع التفاصيل بين حامل لقب الدوري الإنجليزي والنادي اليوناني.

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Konstantinos Tsimikas Liverpool GFX
Getty/Goal

رسميًا.. كوبو إلى فياريال على سبيل الإعارة

2020-08-11T09:33:32Z

ميسي الجديد من ريال مدريد إلى فياريال

أعلن نادي فياريال رسميًا التعاقد مع النجم الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو قادمًا من ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وكان كوبو محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية خلال الفترة الأخيرة خاصة مع وجود نية لدى ريال مدريد لتركه يخرج معارًا لعام آخر.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية منذ حوالي 5 أيام إن الريال قد رفض عرضًا من بايرن ميونخ لاستعارة تاكيفوسا كوبو خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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Kubo Villarreal
Getty Images

ضربة لمانشستر يونايتد.. دورتموند يفعل بند التجديد في عقد سانشو

2020-08-11T09:31:50Z

هل فشلت صفقة انتقال سانشو من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد؟

قال ميشيل زورك المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند إن ملف رحيل سانشو عن الفريق قد أغلق نهائيًا واللاعب مستمر.

وكانت بعض الأنباء قد أفادت باقتراب مانشستر يونايتد من حسم الصفقة في الساعات الأخيرة، قبل أن تنقلب الأمور تمامًا بتصريحات زورك.

وفي هذا الشأن، قال زورك إن اللاعب قد وافق سرًا منذ فترة على البند الذي يرفع راتبه مقابل التجديد مع الفريق إلى غاية العام 2023.

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Jadon Sancho Borussia Dortmund Manchester United GFX
Getty Images