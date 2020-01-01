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أخبار الانتقالات: عقد جديد لمبابي من باريس ولاوتارو يقترب من برشلونة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الثلاثاء 5 مايو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Getty/Goal

برشلونة يعرض أومتيتي على كبار الدوري الإيطالي

2020-05-05T16:13:02Z

صامويل أومتيتي برشلونة

يسعى برشلونة إلى التخلص صامويل أومتيتي مع بداية سوق الانتقالات، حسب كالتشيو ميركاتو.

تم عرض الفرنسي على يوفنتوس وإنتر ليدخل ضمن صفقة ميراليم بيانيتش لاوتارو مارتينيز ، بينما كان أيضًا موضوع مناقشات مع نابولي.

ومع ذلك ، تم فإن  أندية الدوري الإيطالي الثلاثة غير مقتنعة، لذا فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو الرحيل للدوري الإنجليزي إذا وافق أومتيتي.

فيدال الوحيد الذي يتطلع للرحيل

2020-05-05T16:12:46Z

وفقًا لماركا فإن أرتورو فيدال هو اللاعب الوحيد الذي يرغب في الرحيل عن برشلونة مع بداية سوق الانتقالات.

لاعب الوسط التشيلي حريص على مغادرة كامب نو ، لكن أمثال صامويل أومتيتي ونيلسون سيميدو وإيفان راكيتيتش ومارتن برايثويت مترددون في الرحيل على الرغم من ارتباطهم الشديد بالفرق في جميع أنحاء أوروبا.

جوميس على رادار ريال مدريد

2020-05-05T16:12:33Z

يدرس ريال مدريد التحرك من أجل ضم لاعب خط وسط ساو باولو إيجور جوميس في سوق الانتقالات، وذلك بحسب ما ورد في صحيفة آس الإسبانية.

ومع ذلك ، لم يتم تقديم أي عرض حتى الآن ، مع حرص برشلونة وإشبيلية وأياكس على الموهوب البالغ من العمر 21 عامًا.

روما يرى في توديبو بديلاً لسمولينج

2020-05-05T16:12:19Z

روما مستعد للقيام بخطوة لمدافع برشلونة جان كلير توديبو إذا لم يتم عقد صفقة دائمة مع كريس سمولينج ف سوق الانتقالات، حسب تقرير كورييري ديللو سبورت.

يحرص الفريق الإيطالي على الحفاظ على مدافع مانشستر يونايتد الذي انضم على سبيل الإعارة الصيف الماضي ، لكنهم قد يضطرون للبحث في مكان آخر عن ابديل.

مبابي يمنح ريال مدريد بندًا في عقده الجديد

2020-05-05T14:57:04Z

الفرنسي سيجدد لباريس سان جيرمان لكنه سيترك الباب مفتوحًا للملكي

وفقًا لآس، فإن كيليان مبابي منفتح على فكرة توقيع عقد جديد مع باريس سان جيرمان، لكنه يرغب في وضع بندًا يسمح له بالمغادرة مقابل مبلغ معين.

سيكون ذلك لضمان قدرته على الرحيل لريال مدريد أو أي فريق كبير آخر، إذا اختار ذلك في المستقبل.

ينتهي عقد  مبابي الحالي مع أبطال الدوري الفرنسي في عام 2022 ، لكن عقدًا جديدًا للفرنسي تضمن مثل هذا الشرط يُنظر إليه على أنه ضار للريال، الذي سيفوت فرصة التوقيع مع الفرنسي مقابل سعر أقل.

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كلوب: ضم سانشو ومبابي رائع لكنني أمتلك لاعبين رائعين

2020-05-05T14:52:55Z

المدير الفني لفريق ليفربول سعيد بتدريبه للثنائي محمد صلاح وساديو ماني

أعرب يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن سعادته بالعمل مع الثنائي محمد صلاح وساديو ماني نجما الريدز في السنوات الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب مع شبكة "بي إن سبورتس" وأكد خلالها أن الثنائي يستطيعان منح ليفربول الكثير خلال السنوات المقبلة.

وأكمل عن جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان: لو نجحنا في ضم أحدهما في المستقبل سيكون ذلك جيدًا لكن في الوقت الحالي أعمل بما أملك من عناصر"

التفاصيل من هما...

Getty/Goal

برشلونة يتوصل لاتفاق مع الإنتر بشأن لاوتارو

2020-05-05T14:43:15Z

البلوجرانا سيحصل على الأرجنتيني بمقابل مادي ولاعبين

توصل برشلونة إلى اتفاق من حيث المبدأ لضم مهاجم إنتر لاتارو مارتينيز مقابل 60 مليون يورو (52 مليون جنيه استرليني / 65 مليون دولار) بالإضافة إلى لاعبين مع بداية سوق الانتقالات.

وأشارت سبورت الكتالونية أن الطرفين اتفقا على الصفقة، بعد أن أبلغ الأرجنتيني إدارة النيراتزوري أنه يريد المغادرة للكامب نو.

ويمكن أن يدخل في الصفقة لاعبين مثل إيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي وكارليس ألينيا ونيلسون سيميدو.

Gett/Goal

فقير ينتظر برشلونة أو ريال مدريد

2020-05-05T14:39:13Z

يعتزم نبيل فقير إبعاد اهتمام آرسنال عنه أملاً في الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد، حسبما أوردت آس.

ارتبط اللاعب الفرنسي الدولي منذ فترة طويلة بالرحيل إلى الدوري الإنجليزي، لكنه حاليًا مع ريال بيتيس ويود البقاء في إسبانيا.

فيورنتينا لا يمانع رحيل كييزا

2020-05-05T14:34:44Z

مالك الفيولا يعطي الضوء الأخضر ليوفنتوس

فيورنتينا منفتح لبيع فيديريكو كييزا في سوق الانتقالات إذا أراد النجم الرحيل وسط أخبار ربطه مع بطل الدوري الإيطالي يوفنتوس ، حيث ذكر مالك النادي روكو كوميسو ذلك.

لفت الجناح الإيطالي الأنظار بأدائه مع الفيولا، وأصبح مطمح لأندية كبيرة في أوروبا.

تشير التقارير إلى أن البيانكونيري وإنتر ومانشستر يونايتد وتشيلسي يتطلعون إلى توقيع نجم فيورنتينا.

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دي بروينه يستعد لمفاوضات تجديد العقد مع مانشستر سيتي

2020-05-05T14:28:24Z

من المقرر أن يجري كيفن دي بروينه محادثات مع مانشستر سيتي بشأن عقد جديد ، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل.

سيجتمع البلجيكي والسيتيزنس لإجراء محادثات بمجرد اختتام الموسم رسميًا.

ريال مدريد وباريس سان جيرمان مهتمان بضم نجم الأزرق السماوي في سوق الانتقالات، والذي يمكن أن يرحل عن مانشستر سيتي في حالة تأكد حرمانه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

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ليفربول يحتاج لبعض الوقت قبل التحرك من أجل فيرنر

2020-05-05T14:25:06Z

يحتاج الريدز إلى مزيد من الوقت لدراسة العرض

بحسب صحيفة الجارديان فإن ليفربول أخبر ممثلي تيمو فيرنر أن النادي يحتاج إلى مزيد من الوقت ليقرر ما إذا سيتقدم بعرض للايبزيج من أجل ضمه في سوق الانتقالات.

لن يقدم الريدز عرضًا رسميًا حتى يرى تأثير فيروس كورونا على الميركاتو.

أعلن فيرنر عن نيته مغادرة الدوري الألماني  هذا الصيف ، بعد أن أخبر بايرن ميونخ أنه غير مهتم بالبقاء في ألمانيا

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