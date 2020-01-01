أخبار الانتقالات: عقد جديد لمبابي من باريس ولاوتارو يقترب من برشلونة

يسعى برشلونة إلى التخلص صامويل أومتيتي مع بداية سوق الانتقالات، حسب كالتشيو ميركاتو.

تم عرض الفرنسي على يوفنتوس وإنتر ليدخل ضمن صفقة ميراليم بيانيتش لاوتارو مارتينيز ، بينما كان أيضًا موضوع مناقشات مع نابولي.

ومع ذلك ، تم فإن أندية الدوري الإيطالي الثلاثة غير مقتنعة، لذا فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو الرحيل للدوري الإنجليزي إذا وافق أومتيتي.