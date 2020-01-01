أخبار الانتقالات: كومان متمسك بكوتينيو جنون تشيلسي في الميركاتو لا يتوقف

المهاجم ماتيو باجاميتش يجذب اهتمام سندرلاند وهيوستن دينامو.

عرض الفريق الإنجليزي مبلغ 500 ألف جنيه استرليني للاعب البالغ من العمر 21 عامًا، وفقًا لصحيفة سندرلاند إيكو.

بينما قدم هيوستن محاولة مماثلة، بناءً على تقارير من الأرجنتين.