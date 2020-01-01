مدونة حية

أخبار الانتقالات: ساني يوافق على عرض بايرن ميونخ وفيرنر لا يريد إلا ليفربول

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأربعاء 6 مايو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

محدث
التعليقات()
Getty

ساني يوافق على عرض بايرن ميونخ

2020-05-06T13:31:34Z

نجم مانشستر سيتي يقترب أكثر من عودة ألمانيا

توصل بايرن ميونخ إلى اتفاق مع ليروي ساني بشأن عقد مدته خمس سنوات في ملعب أليانز أرينا، وذلك بحسب بيلد

سينضم الجناح الألماني إلى بطل الدوري الألماني بمجرد الانتهاء من المفاوضات مع مانشستر سيتي.

تم ربط ساني بالانتقال إلى الأحمر البافاري منذ أكثر من عام ، لكن إصابة في الرباط الصليبي أخرت رحيله من ملعب الاتحاد.

Imago Images

الإنتر يرغب في خفض تشيلسي سعر موسيس

2020-05-06T13:27:52Z

وفقًا لكالتشيو ميركاتو فإن الإنتر غير راغب في دفع مبلغ 12 مليون يورو (13 مليون جنيه استرليني / 10 ملايين دولار) لضم فيكتور موسيس بعقدٍ نهائي من تشيلسي في سوق الانتقالات.

لا يزال أنطونيو كونتي حريصًا على التوقيع مع النيجيري في نهاية فترة الإعارة في سان سيرو ، ولكن من المرجح أن يحاول النيراتزوري التفاوض على رسوم أقل.

يريد إنتر أن يبقى موسى في كتيبته حتى يكون للنجم الأكاديمي تيبو بيرسين نموذج يحتذى به للتعلم منه كقادم وقادم.

مانشستر يونايتد يخطط لتمديد عقد إيجالو

2020-05-06T13:25:50Z

مانشستر يونايتد مستعد لتمديد فترة إعارة أوديون إيجالو في أولد ترافورد كما ذكرت إيفينينج ستاندرد.

كان من المقرر أن يعود اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا إلى شنغهاي شينهوا في نهاية مايو ، لكنه قد يبقى في اليونايتد حتى نهاية الموسم إذا استؤنف وسط أزمة فيروس كورونا.

يتوق الشياطين الحمر إلى الاحتفاظ بإيجالو بعد ذلك ، بهدف توقيعه بشكل دائم مقابل 15 مليون جنيه استرليني (19 مليون دولار) في المستقبل.

كريسبو ينصح لاوتارو بالبقاء في الإنتر

2020-05-06T13:24:15Z

قال نجم الأرجنتين السابق هيرنان كريسبو ، إن هدف برشلونة لوتارو مارتينيز يجب أن يبقى في إنتر في المواسم القليلة القادمة لمواصلة تطوره.

ارتبط اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بالانتقال إلى كامب نو منذ سوق الانتقالات في يناير ، بعد أن سجل 16 هدفًا في 31 مباراة مع النيراتزوري هذا الموسم.

فيرنر يرفض مانشستر يونايتد وتشيلسي من أجل ليفربول

2020-05-06T13:20:08Z

الألماني رفض عروض أكثر من فريق في الدوري الإنجليزي

تواصل مانشستر يونايتد وتشيلسي بممثلي تيمو فيرنر لكن المهاجم رفض العروض من أجل الانتقال إلى ليفربول ، وفقًا لبيلد.

قدم نجم لايبزيج موسم مذهل 2019-20 حتى الآن ، وسجل 27 هدفًا في 36 مباراة في جميع المسابقات.

ويبدو اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا عازمًا على اللعب تحت قيادة مواطنه الألماني يورجن كلوب في ملعب أنفيلد.

Imago Images