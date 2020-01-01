أخبار الانتقالات: ساني يوافق على عرض بايرن ميونخ وفيرنر لا يريد إلا ليفربول

وفقًا لكالتشيو ميركاتو فإن الإنتر غير راغب في دفع مبلغ 12 مليون يورو (13 مليون جنيه استرليني / 10 ملايين دولار) لضم فيكتور موسيس بعقدٍ نهائي من تشيلسي في سوق الانتقالات.

لا يزال أنطونيو كونتي حريصًا على التوقيع مع النيجيري في نهاية فترة الإعارة في سان سيرو ، ولكن من المرجح أن يحاول النيراتزوري التفاوض على رسوم أقل.

يريد إنتر أن يبقى موسى في كتيبته حتى يكون للنجم الأكاديمي تيبو بيرسين نموذج يحتذى به للتعلم منه كقادم وقادم.