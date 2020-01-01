أخبار الانتقالات: دي بروينه لن يرحل من السيتي وديبالا يجدد مع يوفنتوس

دي بروينه لن يرحل من مانشستر سيتي
البلجيكي يحسم الجدل حول مستقبله
يلتزم كيفين دي بروين بالبقاء في مانشستر سيتي بغض النظر عن نتيجة استئناف النادي ضد حظر دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين.
وفقا لصحيفة ديلي ميل ، سيحاول السيتي توقيع عقد جديد مع نجمه البلجيكي في الأسابيع القادمة.
برشلونة يتفوق على ريال مدريد ويضم فتى رايو فاييكانو
خطف نادي برشلونة مهاجم فريق رايو فاييكانو الشاب، فابيان لوزي، من ريال مدريد بعد محاولات متواصلة للحصول على خدمات اللاعب.
برشلونة يبحث عن التعاقد مع مهاجم لأجل بناء فريق المستقبل ولذلك سيلتحق لوزي بفريق الرديف لتعويض مغادرة أبيل رويز إلى سبورتنج براجا البرتغالي.
وبحسب "أوندا سيرو" فإن برشلونة أتم الاتفاق بصورة نهائية مع لوزي، صاحب الـ16 عامًا، على أنّ ينضم إلى الفريق الرديف أولًا.
ديبالا يقترب من التجديد مع يوفنتوس
باولو ديبالا يقترب من توقيع عقد جديد في يوفنتوس، حسب كالتشيو ميركاتو.
يريد البيانكونيري أن يبقى لاعب خط الوسط الأرجنتيني في ملعب أليانز بعد انتهاء عقده الحالي في عام 2022، وهم على استعداد لزيادة راتبه إلى 12 مليون يورو.
ساهم ديبالا بـ 17 هدفًا و 13 صناعة في 40 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.
أليجري يخلف كونتي في إنتر
ليفربول يتراجع عن ضم تياجو
كلوب يغير خططه
أكدت تقارير في الإعلام تراجع ليفربول عن التعاقد مع نجم بايرن ميونخ تياجو ألكانتارا بعد التقارير التي ربطته بالتعاقد مع اللاعب الإسباني في الأسابيع الماضية.
ولم ينف البايرن إمكانية رحيل تياجو خلال السوق الصيفي الحالي بعد أن أبدى اللاعب الرغبة في خوض تجربة جديدة، وذلك عبر تصريحات مدربه هانز فليك.
وقالت "ESPN" إن ليفربول غير من خططه بخصوص الإسباني، إذ قرر عدم التحرك لضم اللاعب بالصيف الحالي إلا في حال رحيل أحد لاعبي خط وسطه.
يوفنتوس يتحرك نحو زانيولو
ذكرت "كورييري" أن يوفنتوس سيتحرك في الساعات المقبلة من أجل محاولة التعاقد مع نجم وموهبة روما نيكولو زانيولو.
الصحيفة أوضحت أن يوفنتوس سيعرض 50 مليون يورو، المبلغ الذي قد يكون كافياً لإقناع روما ببيع اللاعب بسبب مشاكله المادية.
يوفنتوس يحاول ضم جرينوود من مانشستر يونايتد
حسب "أندي ميتين"، فإن يوفنتوس حاول ضم ميسون جرينوود الصيف الماضي من مانشستر يونايتد ولكن إدارة الشياطين الحمر نجحت في إقناع اللاعب بالاستمرار.
إدارة البيانكونيري أغرت جرينوود براتب كبير ولكن مانشستر يونايتد بقيادة مدربه أولي جونار سولشاير نجح في إقناع اللاعب بتوقيع عقد جديد طويل الأمد
برشلونة يقترب من ضم موهبة برازيلية جديدة
أشارت أنباء في الصحافة الكتالونية إلى اقتراب برشلونة من حسم صفقة ضم جوستافو مايا، لاعب ومهاجم ساو باولو، بعد متابعته على مدار الأشهر الماضية.
اللاعب البرازيلي الشاب لفت الأنظار مع ساو باولو هذا الموسم وحاز إعجاب أكثر من عملاق في أوروبا بمهاراته وقدراته التهديفية في قطاعات الشباب.
وذكرت "موندو" أن برشلونة حسم صفقة اللاعب في الخامس عشر من يونيو بعد دفعه مليون يورو، وسيقوم بإضافة ثلاثة ملايين ونصف المليون إضافية لضمه نهائياً.
انخفاض سعر لاوتارو يؤكد اقترابه من برشلونة
يبدو أن الأرجنتيني سيلم الشمل مع ميسي أخيرًا
انخفاض كبير شهدته قيمة المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر، مما يفتح الباب من جديد أمام انتقاله إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
إنتر كان يطمح في الحصول على مبلغ 111 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده، ولكن فرصة تفعيل هذا البند انتهت في 7 يوليو الجاري.
صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أشارت إلى انخفاض قيمة لاوتارو بما يقرب من 21 مليون يورو خلال الأيام الماضية، بسبب انتهاء مفعول الشرط الجزائي، ورغبة اللاعب الواضحة في الرحيل.