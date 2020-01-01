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أخبار الانتقالات: دي بروينه لن يرحل من السيتي وديبالا يجدد مع يوفنتوس

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم السبت 11 يوليو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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kevin-de-bruyne
(C)Getty Images

دي بروينه لن يرحل من مانشستر سيتي

2020-07-11T14:35:35Z

البلجيكي يحسم الجدل حول مستقبله

يلتزم كيفين دي بروين بالبقاء في مانشستر سيتي بغض النظر عن نتيجة استئناف النادي ضد حظر دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين.

وفقا لصحيفة ديلي ميل ، سيحاول السيتي توقيع عقد جديد مع نجمه البلجيكي في الأسابيع القادمة.

David Silva, Kevin De Bruyne, John Stones, Man City
Getty

برشلونة يتفوق على ريال مدريد ويضم فتى رايو فاييكانو

2020-07-11T14:32:05Z

خطف نادي برشلونة مهاجم فريق رايو فاييكانو الشاب، فابيان لوزي، من ريال مدريد بعد محاولات متواصلة للحصول على خدمات اللاعب.

برشلونة يبحث عن التعاقد مع مهاجم لأجل بناء فريق المستقبل ولذلك سيلتحق لوزي بفريق الرديف لتعويض مغادرة أبيل رويز إلى سبورتنج براجا البرتغالي.

وبحسب "أوندا سيرو" فإن برشلونة أتم الاتفاق بصورة نهائية مع لوزي، صاحب الـ16 عامًا، على أنّ ينضم إلى الفريق الرديف أولًا.

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ديبالا يقترب من التجديد مع يوفنتوس

2020-07-11T14:29:25Z

باولو ديبالا يقترب من توقيع عقد جديد في يوفنتوس، حسب كالتشيو ميركاتو.

يريد البيانكونيري أن يبقى لاعب خط الوسط الأرجنتيني في ملعب أليانز بعد انتهاء عقده الحالي في عام 2022، وهم على استعداد لزيادة راتبه إلى 12 مليون يورو.

ساهم ديبالا بـ 17 هدفًا و 13 صناعة في 40 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

Cristiano Ronaldo Paulo Dybala Juventus 2019-20
Getty

أليجري يخلف كونتي في إنتر

2020-07-11T14:25:20Z

النيراتزوري يسير على خطى عودة يوفنتوس في كل شيء

يتطلع إنتر لجلب ماسيميليانو أليجري إذا غادر أنطونيو كونتي النادي هذا الصيف، وفقًا لما ذكرته سكاي إيطاليا.

أليجري لا ينتمي لأي فريق منذ مغادرة يوفنتوس الموسم الماضي، لكنه يتمتع بعلاقة جيدة مع الرئيس التنفيذي للنيراتزوري جيوسيبي ماروتا.

Massimiliano Allegri
Getty Images

ليفربول يتراجع عن ضم تياجو

2020-07-11T14:21:38Z

كلوب يغير خططه

أكدت تقارير في الإعلام تراجع ليفربول عن التعاقد مع نجم بايرن ميونخ تياجو ألكانتارا بعد التقارير التي ربطته بالتعاقد مع اللاعب الإسباني في الأسابيع الماضية.

ولم ينف البايرن إمكانية رحيل تياجو خلال السوق الصيفي الحالي بعد أن أبدى اللاعب الرغبة في خوض تجربة جديدة، وذلك عبر تصريحات مدربه هانز فليك.

وقالت "ESPN" إن ليفربول غير من خططه بخصوص الإسباني، إذ قرر عدم التحرك لضم اللاعب بالصيف الحالي إلا في حال رحيل أحد لاعبي خط وسطه.

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ONLY GERMANY Thiago Bayern Munchen 2018
imago images / ActionPictures

يوفنتوس يتحرك نحو زانيولو

2020-07-11T14:17:43Z

ذكرت "كورييري" أن يوفنتوس سيتحرك في الساعات المقبلة من أجل محاولة التعاقد مع نجم وموهبة روما نيكولو زانيولو.

الصحيفة أوضحت أن يوفنتوس سيعرض 50 مليون يورو، المبلغ الذي قد يكون كافياً لإقناع روما ببيع اللاعب بسبب مشاكله المادية.

يوفنتوس يحاول ضم جرينوود من مانشستر يونايتد

2020-07-11T14:16:10Z

حسب "أندي ميتين"، فإن يوفنتوس حاول ضم ميسون جرينوود الصيف الماضي من مانشستر يونايتد ولكن إدارة الشياطين الحمر نجحت في إقناع اللاعب بالاستمرار.

إدارة البيانكونيري أغرت جرينوود براتب كبير ولكن مانشستر يونايتد بقيادة مدربه أولي جونار سولشاير نجح في إقناع اللاعب بتوقيع عقد جديد طويل الأمد

برشلونة يقترب من ضم موهبة برازيلية جديدة

2020-07-11T14:15:01Z

أشارت أنباء في الصحافة الكتالونية إلى اقتراب برشلونة من حسم صفقة ضم جوستافو مايا، لاعب ومهاجم ساو باولو، بعد متابعته على مدار الأشهر الماضية.

اللاعب البرازيلي الشاب لفت الأنظار مع ساو باولو هذا الموسم وحاز إعجاب أكثر من عملاق في أوروبا بمهاراته وقدراته التهديفية في قطاعات الشباب.

وذكرت "موندو" أن برشلونة حسم صفقة اللاعب في الخامس عشر من يونيو بعد دفعه مليون يورو، وسيقوم بإضافة ثلاثة ملايين ونصف المليون إضافية لضمه نهائياً.

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انخفاض سعر لاوتارو يؤكد اقترابه من برشلونة

2020-07-11T14:12:30Z

يبدو أن الأرجنتيني سيلم الشمل مع ميسي أخيرًا

انخفاض كبير شهدته قيمة المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر، مما يفتح الباب من جديد أمام انتقاله إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

إنتر كان يطمح في الحصول على مبلغ  111 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده، ولكن فرصة تفعيل هذا البند انتهت في 7 يوليو الجاري.

صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أشارت إلى انخفاض قيمة لاوتارو بما يقرب من 21 مليون يورو خلال الأيام الماضية، بسبب انتهاء مفعول الشرط الجزائي، ورغبة اللاعب الواضحة في الرحيل.

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Lautaro Martinez
Getty Images