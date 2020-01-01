أخبار الانتقالات: رونالدو يفتح الباب للرحيل ووكيل لاوتارو يحبط برشلونة

بالرغم من اهتمام برشلونة بضم إريك جارسيا من مانشستر سيتي، يبدو أن الكتلان غير قادرين على الوصول للمطالب المالية للسيتيزنس.

موندو ديبورتيفو أشارت إلى أن السيتي يرغب في الحصول على 23 مليون يورو بالإضافة إلى 12 مليون كمميزات، لكن البلاوجرانا يريد دفع 10 ملايين يورو فقط.