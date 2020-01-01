أخبار الانتقالات: برشلونة يرفض بيع فاتي ويوفنتوس يتحرك لزانيولو

علاقته ممتازة بالمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي

أكد أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة الإسباني، على شعوره بالسعادة مع الفريق، وسط الأنباء المتزايدة حول رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

العديد من التقارير الصحفية، انتشرت على مدار الأسابيع الماضية، حول رغبة فيدال في الرحيل، من أجل البحث عن فرصة أخرى للمشاركة كأساسي.

إنتر برز كأحد أكثر المهتمين بالتعاقد مع اللاعب التشيلي، بناء على طلب المدرب أنطونيو كونتي، الذي سبق وأن عمل مع فيدال في يوفنتوس.

وتحدث فيدال عن كونتي قائلاً:" هناك علاقة رائعة جداً بيننا، يعرفني جيداً ويدرك طبيعتي كلاعب، أنا لا أتابع ما تقوله الصحافة عني، والاتهامات بعدم امتلاكي الحمض النووي الخاص ببرشلونة، وأتمتع بحالة من الهدوء حتى نهاية الموسم".