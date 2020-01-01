أخبار الانتقالات: ميسي يخطط للرحيل من برشلونة ويوفنتوس يعرض ديبالا مقابل بوجبا

مطالب توتنهام تبعد أورييه عن ميلان
بحسب بليتشر ريبورت فإن ميلان لن يدفع في سيرج أورييه أكثر من 13 مليون جنيه استرليني من أجل ضمه من توتنهام في سوق الانتقالات.
ويرغب السبيرز في التخلص من صاحب الـ27 عامًا لإتاحة مكان في القائمة من أجل لاعب ليل زيكي جيليك.
مانشستر يونايتد يتطلع لضم ساؤول
وفقًا لما ورد في الديلي ستار، فإن مانشستر يونايتد يرغب في ضم ساؤول في سوق الانتقالات الحالي.
ويخطط الشياطين الحمر لعرض راتب يقدر بـ150 ألف جنيه استرليني في الأسبوع، وذلك لإغرائه بالانضمام لأولد ترافورد مع نهاية عقده.
يوفنتوس يعرض ديبالا على اليونايتد مقابل بوجبا
الأرجنتيني قد ينتقل لأولد ترافورد مقابل بطل كأس العالم 2018
يخطط يوفنتوس لاستعادة بول بوجبا من مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الحالي، وقد تشهد الأيام القادمة عرض باولو ديبالا على الشياطين الحمر مقابل التخلي عن بوجبا.
وبحسب توتوسبورت، فإن أندريا بيرلو يرغم في لم الشمل بزميله السابق في تورينو، والذي لعب معه في الفترة بين 2012 و2016.
آرسنال يخطط لضم توماس بارتي
بحسب تقارير نشرت على الديلي ستار، فإن ضم ويليان لآرسنال من تشيلسي لم تكن إلا بداية لسوق انتقالات قوي يخطط له الفريق.
متوسط ميدان أتلتيكو مدريد توماس بارتي هو الهدف القادم للجانرز في الميركاتو، ويخطط الفريق اللندني لبداية الموسم الجديد به.
برشلونة يقيل سيتيين
القرار صدر بعد مباراة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا بدقائق
أشار فابريزيو رومانو إلى أن برشلونة قرر إقالة كيكي سيتيين بعد دقائق من انتهاء مباراة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بانتصار البافاري بثمانية أهدافٍ لهدفين.
خسر مدرب ريال بيتيس السابق الدوري الإسباني لصالح ريال مدريد في الأسابيع الأخيرة من الموسم، وذلك قبل الوداع المذل من البايرن في دوري الأبطال.