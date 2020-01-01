أخبار الانتقالات: ميسي يخطط للرحيل من برشلونة ويوفنتوس يعرض ديبالا مقابل بوجبا

بحسب بليتشر ريبورت فإن ميلان لن يدفع في سيرج أورييه أكثر من 13 مليون جنيه استرليني من أجل ضمه من توتنهام في سوق الانتقالات.

ويرغب السبيرز في التخلص من صاحب الـ27 عامًا لإتاحة مكان في القائمة من أجل لاعب ليل زيكي جيليك.