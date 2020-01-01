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أخبار الانتقالات: ميسي يخطط للرحيل من برشلونة ويوفنتوس يعرض ديبالا مقابل بوجبا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم السبت 15 أغسطس 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Lionel Messi, Barcelona 2019-20
Getty

مطالب توتنهام تبعد أورييه عن ميلان

2020-08-15T11:31:34Z

بحسب بليتشر ريبورت فإن ميلان لن يدفع في سيرج أورييه أكثر من 13 مليون جنيه استرليني من أجل ضمه من توتنهام في سوق الانتقالات.

ويرغب السبيرز في التخلص من صاحب الـ27 عامًا لإتاحة مكان في القائمة من أجل لاعب ليل زيكي جيليك.

مانشستر يونايتد يتطلع لضم ساؤول

2020-08-15T11:27:24Z

وفقًا لما ورد في الديلي ستار، فإن مانشستر يونايتد يرغب في ضم ساؤول في سوق الانتقالات الحالي.

ويخطط الشياطين الحمر لعرض راتب يقدر بـ150 ألف جنيه استرليني في الأسبوع، وذلك لإغرائه بالانضمام لأولد ترافورد مع نهاية عقده.

يوفنتوس يعرض ديبالا على اليونايتد مقابل بوجبا

2020-08-15T11:19:18Z

الأرجنتيني قد ينتقل لأولد ترافورد مقابل بطل كأس العالم 2018

يخطط يوفنتوس لاستعادة بول بوجبا من مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الحالي، وقد تشهد الأيام القادمة عرض باولو ديبالا على الشياطين الحمر مقابل التخلي عن بوجبا.

وبحسب توتوسبورت، فإن أندريا بيرلو يرغم في لم الشمل بزميله السابق في تورينو، والذي لعب معه في الفترة بين 2012 و2016.

Paul Pogba Paulo Dybala 2020
Goal/Getty

آرسنال يخطط لضم توماس بارتي

2020-08-15T11:11:54Z

بحسب تقارير نشرت على الديلي ستار، فإن ضم ويليان لآرسنال من تشيلسي لم تكن إلا بداية لسوق انتقالات قوي يخطط له الفريق.

متوسط ميدان أتلتيكو مدريد توماس بارتي هو الهدف القادم للجانرز في الميركاتو، ويخطط الفريق اللندني لبداية الموسم الجديد به.

Thomas Partey Willian GFX
Getty/Goal

برشلونة يقيل سيتيين

2020-08-15T11:03:46Z

القرار صدر بعد مباراة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا بدقائق

أشار فابريزيو رومانو إلى أن برشلونة قرر إقالة كيكي سيتيين بعد دقائق من انتهاء مباراة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بانتصار البافاري بثمانية أهدافٍ لهدفين.

خسر مدرب ريال بيتيس السابق الدوري الإسباني لصالح ريال مدريد في الأسابيع الأخيرة من الموسم، وذلك قبل الوداع المذل من البايرن في دوري الأبطال.

Setien
(C)Getty Images