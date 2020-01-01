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أخبار الانتقالات: ديمبيلي مفتاح عودة نيمار لبرشلونة وكونتي يطلب مارسيال

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأربعاء 15 يوليو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Ousmane Dembele Neymar
Getty

إنتر يعرض شكرينيار عى مانشستر يونايتد مقابل مارسيال

2020-07-15T12:05:01Z

كونتي يتطلع لضم اللاعب للسان سيرو

بحسب كالتشيو ميركاتو فإن الإنتر مستعد لإدراج ميلان شكرينيار في صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد ينضم بموجبها أنتوني مارسيال لجيوزيبي مياتزا.

يقدر الشياطين الحمر قيمة الفرنسي بحوالي 60 مليون جنيه استرليني في الوقت الحالي، لكن النيرازوري يأمل في تخفيض هذا السعر عن طريق إدراج شكرينيار.

يعتقد أنطونيو كونتي أن مارسيال مناسب لطريقة لعبه  في إنتر، لكن اللاعب عقده لن ينتهي قبل 2024.

Milan Skriniar Inter
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باريس سان جيرمان يتخلى عن نيمار مقابل ديمبيلي ومبلغ مالي

2020-07-15T12:00:26Z

حلم العودة للكامب نو لا يغادر خيال البرازيلي

طلب باريس سان جيرمان 80 مليون يورو بالإضافة إلى عثمان ديمبيلي من برشلونة مقابل السماح لنيمار بالرحيل، بحسب إل شيرينجويتو.

سيبيع بطل فرنسا البرازيلي مقابل رسوم مخفضة عند إعادة فتح سوق الانتقالات إذا حصل على ديمبيلي في المقابل.

ارتبط نيمار ارتباطًا وثيقًا بالعودة إلى كامب نو لأكثر من عام، بينما كان وقت الفرنسي في برشلونة صعبًا للغاية منذ انضمامه.

Neymar Kylian Mbappe Paris Saint-Germain PSG
Getty

باريس سان جيرمان يجهز عرض لبيليجريني

2020-07-15T11:55:34Z

يفكر نادي باريس سان جيرمان في تقديم عرض على روما من أجل ضم لورينزو بيليجريني، بحسب كالتشيو ميركاتو.

بطل الدوري الفرنسي على استعداد لدفع الشرط الجزائي للاعب صاحب الـ24 عامًا، ولكن من المفهوم أن يفضل البقاء في الأوليمبيكو.

شارك بيليجريني في 29 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم وسجل ثلاثة أهداف.

ميتلاند نايلز يستعد للرحيل من آرسنال

2020-07-15T11:52:39Z

يبدو أن أينسلي ميتلاند نايلز سيغادر آرسنال في نهاية الموسم، وفقًا لأتلتيك.

لم يعد اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا يعتقد أن لديه مستقبلًا في استاد الإمارات بعد خروجه من حسابات ميكيل أرتيتا.

ميتلاند نايلز مستعد للسعي للانتقال بعيدًا عن ملعب الإمارات هذا الصيف من أجل البدء في اللعب بشكلٍ أساسي في أي فريق آخر.

ميليك بديل دجيكو في روما

2020-07-15T11:47:19Z

يريد روما ضم أركاديوش ميليك من نابولي إذا رحل إدين دجيكو هذا الصيف، وفقًا لجازيتا ديلو سبورت.

تم إخبار دجيكو بمغادرته عند إعادة فتح سوق الانتقالات، مع وجود اهتمام من عدة أندية على رأسها الإنتر.

في غضون ذلك، ارتبط ميليك أيضًا مع يوفنتوس لكن الجيالوروسي قد يكون قادرًا على التفوق على أبطال الدوري الإيطالي نظرًا لحقيقة أنه يمكنهم أن يضمنوا له اللعب كأساسي.

وولفرهامبتون يخسر خيمينيز بسبب مانشستر سيتي

2020-07-15T11:45:06Z

يمكن أن يكون لاستئناف مانشستر سيتي على حكم مشاركته في دوري أبطال أوروبا تأثير على راؤول جيمينيز نجم وولفرهامبتون.

فوفقًا لـ ESPN، سيواجه الذئاب صعوبة في الاحتفاظ بالنجم المكسيكي إذا فشل النادي في المشاركة في دوري الأبطال، لكن الخبر السار هو أن عقد اللاعب يمتد حتى عام 2023، مما يمنح النادي القليل من السيطرة على الموقف.

Raul Jimenez Wolves Everton Premier League
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أليكسيس سانشيز يورط مانشستر يونايتد

2020-07-15T11:40:45Z

أشارت الديلي ميل إلى أن مانشستر يونايتد في ورطة بسبب عدم مقدرته في التخلص من أليكسيس سانشيز حتى الآن.

سانشيز متواجد على سبيل الإعارة مع إنتر، مع مستقبله بعد هذا الموسم لا يزال معلقًأ.

Alexis Sánchez
@Inter

أوسيمين قريب من نابولي

2020-07-15T11:37:18Z

أفادت سكاي سبورتس أن فيكتور أوسيمين قريب جدًا من الانضمام لنابولي.

ومن المقرر أن يوقع المهاجم على عقدٍ يمتد حتى 2025، لكن لا يزال فريق الجنوب الإيطالي يضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل القليلة مع ليل، مما يمهد الطريق للانتقال في الأيام القادمة.

مذبحة في مانشستر يونايتد

2020-07-15T11:31:29Z

حسبما ذكرت صحيفة التليغراف، فإن جيسي لينجارد هو واحد من عدة لاعبين يمكن أن يبيعهم مانشستر يونايتد مع بداية سوق الانتقالات لجمع المال.

متواجد بالقائمة أيضًا أليكسيس سانشيز وكريس سمولينج وماركوس روخو وفيل جونز وديوجو دالوت ولينجارد، وسيستمع اليونايتد لأي عروض ترده بخصوص هذه القائمة.

وبالنظر إلى حجم الانفاق الصيف الماضي لضم هاري ماجواير ووان بيساكا ودانييل جيمس، بالإضافة إلى برونو فيرنانديس في الشتاء، يستحيل على الشياطين الحمر ضم صفقة كبيرة ما لم يتم بيع بعض نجوم القائمة السابقة.

مستقبل ألابا مازال غامضًا

2020-07-15T11:29:00Z

لا يزال مستقبل ديفيد ألابا مع بايرن ميونخ غير مؤكد، حيث لم يوافق المدافع بعد على عقدٍ جديد.

وبحسب بيلد، فإن المحادثات بين الطرفين وصلت إلى طريقٍ مسدود بسبب مطالب النمساوي المالية.

حتى الآن، لم يقدم أي نادٍ عرضًا جادًا لألبا الذي ارتبط بمانشستر سيتي وريال مدريد.

ONLY GERMANY David Alaba Bayern Munchen 2017
imago images / Revierfoto