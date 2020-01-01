أخبار الانتقالات: سعر ميسي ينخفض وإصرار يوفنتوس على سواريز

أستون فيلا يعلن عن صفقة جديدة
أعلن أستون فيلا عن ضم اللاعب ماتي كاش البالغ من العمر 23 عام
Welcome to the Villa, Matty Cash! 😄#AVFC pic.twitter.com/cddoi6Dugb— Aston Villa (@AVFCOfficial) September 3, 2020
اللاعب المستهدف من ليدز يتابع صفحة النادي
بدأ المدافع الكرواتي وهدف ليدز يونايتد يوشكو جفارديول، متابعة النادي الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي على إنستجرام.يعتبر قلب دفاع دينامو زجرب، الذي تقدر قيمته بنحو 18 مليون جنيه إسترليني، أحد أكثر المواهب الكرواتية الواعدة.
نجم المصارعة الحرة يطلب من رايس رفض تشيلسي
أحد العناوين الرئيسية غير المتوقعة في فترة الانتقالات هذا الموسم، لفت مستقبل ديكلان رايس في وست هام انتباه نجم WWE triple H، الذي أرسل إلى لاعب خط الوسط الشاب رسالة تشجعه على البقاء في النادي.
تربل إتش بطل العالم في WWE 14 مرة، هو معجب كبير بالمطارق وقد أبدى اهتمامًا كبيرًا بخطوة رايس التالية.
وانضم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا إلى وست هام في 2014 لكنه ارتبط بالعودة إلى تشيلسي الذي أطلق سراحه عندما كان يبلغ من العمر 14 عامًا.
قال Triple H في مقطع فيديو تم نشره على Twitter: "ابنِ امتيازك ، وابني إرثك ، لتصبح شيئًا أكثر ، لتصبح الوحيد والوحيد."ابق مع الأشخاص الذين أحضروك للحفلة الراقصة، ابق مع وست هام وأصبح شجاع، أصبح البطل، وأصبح كل شيء يعرفونه جميعًا أن ديكلان رايس يمكن أن يكون".
نصيحة من راموس قائد ريال مدريد إلى ميسي
قال مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس، أنه يريد بقاء ليونيل ميسي في برشلونة، لكنه يعتقد أن الأرجنتيني حصل على حق تقرير مستقبل ناديه.
طلب ميسي بشكل صادم الخروج من الكامب نو حيث يتطلع إلى تفعيل بند جزائي في عقده يسمح له بالرحيل من جانب واحد.بعد وصوله إلى برشلونة لإجراء محادثات حاسمة بشأن مستقبل نجله يوم الأربعاء، اعترف خورخي ميسي بأنه "سيكون من الصعب" على ابنه البقاء في النادي الذي أعتبره بمثابة منزله لمدة 20 عامًا.
ميلان يقترب من شراء لاعب تشيلسي
أفاد جيانلوكا دي مارزيو أن ميلان قد يضع اللمسات الأخيرة على صفقة لاعب وسط تشيلسي تيموي باكايوكو في غضون 24 ساعة القادمة.
أحرز الروسونيري تقدمًا في محاولة إبرام صفقة للاعب البالغ من العمر 26 عامًا، والذي قضى موسم 2018-2019 على سبيل الإعارة مع النادي.
هيندرسون يحذر دافيد دي خيا
أطلق دين هندرسون تحذيرًا لزميله حارس مرمى مانشستر يونايتد دافيد دي خيا، قائلاً إنه لا ينوي الجلوس على مقاعد البدلاء الموسم المقبل.
بعد أن لعب دور البطولة على سبيل الإعارة لشيفيلد يونايتد، عاد هندرسون إلى أولد ترافورد بعد توقيع عقد جديد مدته خمس سنوات في مانشستر يونايتد.مع تراجع مستوى دي خيا في المواسم الأخيرة، يبدو أن اللاعب رقم 1 الذي كان لا يمكن المساس به سابقًا في خطر جسيم بفقدان وظيفته لصالح اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا.
بنفيكا يتراجع عن ضم لاعب ريال مدريد
أفادت تقارير أن ماريانو دياز لاعب ريال مدريد لن ينضم إلى بنفيكا بعد انسحاب النادي من صفقة إعارة.
كان دياز من المقرر أن ينتقل إلى البرتغال على سبيل الإعارة مع خيار الشراء في نهاية الموسم، لكن توقيع بنفيكا الأخير لداروين نونيز جعلهم يتخلون عن اهتمامهم بلاعب النادي الملكي.
يوفنتوس يقدم إغرائات مادية لبرشلونة من أجل ضمان نجمه
يوفنتوس يتمسك بضم سواريز
يفكر اليوفي في إدراج سلسلة من المكافآت التي ستفيد برشلونة مالياً لضمان السماح للويس سواريز بمغادرة النادي، وفقًا لجيانلوكا دي مارزيو.
وافق سواريز تقريبًا على الشروط الشخصية مع بطل الدوري الإيطالي ويأمل يوفنتوس في الحصول على صفقة من خلال تقديم مكافأة طويلة الأجل لبرشلونة بدلاً من أي رسوم مقدمة.
رسوم انتقال ميسي ممكن أن تنخفض إلى 100 مليون يورو
ميسي قد يغادر دون دفع الشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو
قد يُسمح لليونيل ميسي بمغادرة برشلونة مقابل 100 مليون يورو فقط (88 مليون جنيه إسترليني / 118 مليون دولار) ، وفقًا لما ذكرته صحيفة التلجراف.
تزعم مصادر قريبة من الموقف أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل وسط بشأن السعر المطلوب للأرجنتيني حيث يطالب برشلونة حاليًا بدفع مبلغ 700 مليون يورو (621 مليون جنيه إسترليني / 830 مليون دولار) وهو ليس بنائًأ على مفاوضات ولكنه قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.
روما واثقون من بقاء سمولينج
استأنف روما محادثاته مع مانشستر يونايتد للتعاقد مع كريس سمولينج في صفقة مدتها ثلاث سنوات، حسبما زعم جيانلوكا دي مارزيو.
بعد الإعارة مع النادي الموسم الماضي، مطلوب من سمولينج البقاء في الجيالوروسي مع ثقة فريق الدوري الإيطالي في قدرات المدافع.
تونالي يرفض برشلونة ومانشستر يونايتد من أجل ميلان
رفض ساندرو تونالي فرصة الانضمام إلى برشلونة ومانشستر يونايتد من أجل الانتقال إلى ميلان، وفقًا لماسيمو سيلينو رئيس بريشيا.
برز تونالي كواحد من أفضل اللاعبين في إيطاليا، حيث يرى لاعب الوسط نفسه في كثير من الأحيان مقارنة بأسطورة الطاليان أندريا بيرلو.من جانبه لم يقلل بيرلو من هذه الضجة وقال بدلاً من ذلك إن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا "أكثر اكتمالاً" مما كان هو عليه كلاعب.
رسالة من خورخي ميسي إلى بارتوميو
"ابني لن يبقى"
هذه هي الكلمات التي استخدمها خورخي ميسي مرارًا وتكرارًا عند التحدث مع رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو حول مستقبل ابنه في النادي، وفقًا لتقرير TyC Sports.