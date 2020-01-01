أخبار الانتقالات: سعر ميسي ينخفض وإصرار يوفنتوس على سواريز

أحد العناوين الرئيسية غير المتوقعة في فترة الانتقالات هذا الموسم، لفت مستقبل ديكلان رايس في وست هام انتباه نجم WWE triple H، الذي أرسل إلى لاعب خط الوسط الشاب رسالة تشجعه على البقاء في النادي.

تربل إتش بطل العالم في WWE 14 مرة، هو معجب كبير بالمطارق وقد أبدى اهتمامًا كبيرًا بخطوة رايس التالية.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا إلى وست هام في 2014 لكنه ارتبط بالعودة إلى تشيلسي الذي أطلق سراحه عندما كان يبلغ من العمر 14 عامًا.

قال Triple H في مقطع فيديو تم نشره على Twitter: "ابنِ امتيازك ، وابني إرثك ، لتصبح شيئًا أكثر ، لتصبح الوحيد والوحيد.

"ابق مع الأشخاص الذين أحضروك للحفلة الراقصة، ابق مع وست هام وأصبح شجاع، أصبح البطل، وأصبح كل شيء يعرفونه جميعًا أن ديكلان رايس يمكن أن يكون".