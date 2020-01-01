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أخبار الانتقالات: جريزمان يتمنى بقاء ميسي ومذبحة في ليفربول

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020 وكيف تخوض الأندية الأوروبية الكبرى سوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Messi Griezmann Barcelona Eibar LaLiga
Getty Images

فينالدوم وديباي قريبان من برشلونة

2020-09-04T12:18:24Z

بحسب صحيفة AD الهولندية، فإن جورجينيو فينالدوم وممفيس ديباي قريبان من الموافقة على الانضمام لبرشلونة في سوق الانتقالات الحالي.

هناك شيء واحد فقط قد يعيق لم الشمل بين اللاعبين الهولنديين ورونالد كومان، ألا وهو حاجة الكتلان للاستغناء عن بعض لاعبيه لتوفير الأموال.

هافيرتس يغادر معسكر المنتخب الألماني لإكمال انضمامه لتشيلسي

2020-09-04T12:15:43Z

الصفقة على وشك الانتهاء

غادر نجم باير ليفركوزن كاي هافيرتس معسكر المنتخب الألماني لإتمام صفقة انضمامه لتشيلسي، والتي كلفت البلوز 72 مليون جنيه استرليني.

صاحب الـ21 عامًا لم يشارك مع المانشافت في مباراة إسبانيا في دوري أمم أوروبا، ومن المتوقع أن يكون الإعلان الرسمي للصفقة خلال الـ24 ساعة القادمة.

ONLY GERMANY GFX Kai Havertz Chelsea
Imago Images / Sven Simon

فينالدوم لا يرد على شائعات انتقاله لبرشلونة

2020-09-04T12:12:32Z

لم يلق جورجينيو فينالدوم بالاً للشائعات التي ربطته بالانتقال من ليفربول لبرشلونة في سوق الانتقالات.

رونالد كومان قال أنه يستكشف إمكانية لم الشمل بمواطنه ولاعبه عندما كان مدربًا لمنتخب هولندا، لكن نجم الريدز لا يريد الانجراف لأي حديث عن مستقبله.

ليفربول يخطط للتخلص من 10 لاعبين

2020-09-04T12:08:54Z

يخطط ليفربول للتخلص من عدد من لاعبيه الذين لم يقدموا الإضافة للفريق في سوق الانتقالات الحالي، وقبل بداية موسم 2020-21.

نات فيليبس وشي أوجو على رأس القائمة، وهما مطلوبان من فريق دوري البطولة الإنجليزية نوتنجهام فورست.

ليفربول يدخل السباق على دييجو كارلوس

2020-09-04T12:04:44Z

أشارت صحيفة ماركا إلى أن ليفربول دخل السباق على مدافع إشبيلية دييجو كارلوس.

اللاعب مطلوب أيضًا في مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، والآن أصبح محل صراع بين ثلاثي الدوري الإنجليزي.

فيدال وافق على عرض الإنتر وبانتظار برشلونة

2020-09-04T12:02:10Z

وفقًا لما نشر على كالتشيو ميركاتو، فإن أرتورو فيدال وافق على الشروط المالية لإنتر الراغب في ضمه في سوق الانتقالات.

سيحصل فيدال على 6 ملايين يورو لمدة موسمين، مع إمكانية تجديد العقد تلقائيًا، لكن اللاعب الآن في انتظار فسخ عقده مع برشلونة

إشبيلية لديه مكان لميسي!

2020-09-04T11:55:29Z

راكيتيتش تحدث عن أزمة الأرجنتيني مع برشلونة مازحًا

تحدث إيفان راكيتيتش عن أزمة ميسي وبرشلونة مازحًا، وقال أن فريقه القديم الجديد إشبيلية لديه مكان متاح لليونيل ميسي في حالة قرر مغادرة الكامب نو.

عاد صاحب الـ32 عامًا للفريق الأندلسي من جديد، بعد فترة امتدت لـ6 سنوات مع الكتلان.

Lionel Messi Ivan Rakitic Barcelona 2018-19
Getty Images

لايبزيج يقود السباق على ساماردجيتش

2020-09-04T11:51:43Z

اللاعب مطلوب في بايرن ميونخ وبرشلونة ويوفنتوس

بحسب سكاي سبورت، فإن لايبزيج يتصدر السباق على توقيع نجم هيرتا برلين الشاب لازار ساماردجيتش.

بايرن ميونخ، برشلونة ويوفنتوس على رأس المنافسين على اللاعب، لكن فريق ناجيلسمان هو الأقرب لضمه في سوق الانتقالات.

نابولي يحدد أهدافه بعد كوليبالي

2020-09-04T11:47:14Z

السنغالي يقترب من مانشستر سيتي

تحدث الصحفي فابريزيو رومانو عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن أن رحيل كوليبالي إلى مانشستر سيتي أصبح وشيكًا، حيث تحدثت الإدارة مع وكيل اللاعب وأكدت نيتها تقديم عرض جديد لنابولي.

من جانبه حدد فريق الجنوب الإيطالي أهدافه في سوق الانتقالات حال رحيل السنغالي، وتمثلت في جيريمي بوجا من ساسوولو، سوكراتيس باباستاثابولوس من آرسنال، جوردان فيريتو وجنكيز أوندير من روما.

جريزمان يتمنى بقاء ميسي

2020-09-04T11:38:37Z

مصير الأرجنتيني مازال غامضًا

تمنى مهاجم برشلونة أنطوان جريزمان بمواصلة فرصة اللعب بجانب ليونيل ميسي ولو لموسم آخر، لكنه أكد أنه يرى أن حل الأزمة في يد اللاعب والإدارة.

صدم ميسي الجميع بإرساله فاكس للإدارة بعزمه الرحيل في سوق الانتقالات الحالي، لكن القرار قوبل بموجة من الرفض والغضب من جانب الكتلان.

Griezmann Messi Real Madrid Barcelona La Liga
Getty Images

أومتيتي قد يرحل من برشلونة مجانًا

2020-09-04T11:36:09Z

بحسب تقارير نشرت على كادينا سير، فإن صامويل أومتيتي هو المرشح الأول للرحيل من برشلونة في سوق الانتقالات.

لم يصل للكتلان أي عرض بخصوص الفرنسي حتى الآن، وتدرس الإدارة في الوقت الحالي الاستغناء عنه وتحويله إلى لاعب حر.

تياجو: بايرن ميونخ هو بيتي

2020-09-04T11:31:16Z

الإسباني ارتبط اسمه في الفترة الأخيرة بالانضمام لليفربول

صرح تياجو ألكانتارا بأنه سعيد في بايرن ميونخ وأنه يعتبره بيته وسعيد بالارتباط ببطل دوري أبطال أوروبا.

مستقبل الإسباني كان حديث الصحافة في الشهر الماضي، وارتبط بقوة بالانتقال إلى ليفربول.

ارتبط اسم صاحب الـ29 عامًا أيضًا بمانشستر يونايتد، لكنه مرتبط بعقد مع البايرن حتى 2021.

Thiago Werner Germany Spain 2020
Getty

بايرن ميونخ مفتاح إنتر لضم كانتي!

2020-09-04T11:27:32Z

"كورييري" أوضحت أن تحرك بايرن ميونخ لشراء الثنائي الكرواتي إيفان بيريشيتش ومارسيلو بروزوفيتش سيكون مهماً إذا أراد الفريق ضم نجولو كانتي.

ويطلب تشيلسي 50 مليون يورو على الأقل لبيع الدولي الفرنسي، وهو ما قد يموله بيع بيريشيتش مقابل قرابة 15 مليون يورو وبروزوفيتش بما لا يقل عن 40 مليوناً.

كوتينيو يعطي إشارة قوية حول استمراره في برشلونة

2020-09-04T11:24:38Z

عاد صانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو، لتدريبات برشلونة من جديد، بعد انتهاء فترة إعارته مع بايرن ميونخ.

كوتينيو قضى الموسم الماضي معاراً إلى بايرن، ونجح في حصد لقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق الألماني، قبل العودة مرة أخرى لفريقه الأصلي.

المدرب رونالد كومان سبق أن منح البرازيلي فترة راحة حتى 8 سبتمبر، نظراً لمشاركته في الأبطال حتى وقت متأخر من الموسم الماضي.

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مفاجأة .. ريال مدريد لم يدفع 100 مليون فقط لضم هازارد

2020-09-04T11:23:34Z

نجح نادي ريال مدريد الإسباني، في حسم صفقة التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد في صيف 2019، وسط أنباء حول دفع 100 مليون يورو لضم اللاعب.

الموسم الأول لصاحب الـ29 سنة كان أقل من التوقعات، وسط مخاوف كبيرة من جماهير ريال حول فشل الصفقة التي يبدو أنها تكلفت أكثر من السعر المعلن.

صحيفة "La Dernière Heure" أكدت أن ريال لم يدفع 100 مليون يورو فقط دفعة واحدة لتشيلسي للحصول على خدمات هازارد.

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ريال مدريد يدخل السوق لاقتناص نجم لايبزيج

2020-09-04T11:21:57Z

يبدو أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ، يسعى للقيام بصفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

العديد من التقارير الصحفية، أكدت امتناع ريال عن دخول سوق الانتقالات، نظراً للأزمة المالية التي يعاني منها النادي بسبب فيروس كورونا.

صحيفة "بيلد" الألمانية، أكدت اهتمام زيدان بالحصول على خدمات داني أولمو لاعب وسط نادي لايبزيج، نظراً لإعجابه الشديد بقدراته.

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