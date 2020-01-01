أخبار الانتقالات: رد صادم من برشلونة على أنباء ضم نيمار ويوفنتوس يرفض جريزمان

يوفنتوس يرفض جريزمان والسبب الراتب
كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رفض نادي يوفنتوس لفكرة ضم أنطوان جريزمان من صفوف برشلونة في صفقة تبادلية جديدة.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل ماسيجارو" والتي أكد أن السبب الأساسي في ذلك يعود في الأساس للراتب الكبير للنجم الفرنسي، والذي يصل لـ 17 مليون يورو.
برشلونة يقع تحت رحمة إنتر .. انتهاء الشرط الجزائي للاوتارو مارتينيز
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة قد فقد فرصته من أجل الحصول على خدمات اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من صفوف إنتر في سوق الانتقالات الصيفية عن طريق الشرط الجزائي.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن الشرط الجزائي الخاص باللاعب قد انتهى اليوم الموافق السابع من يوليو.
ولن يتمكن برشلونة من ضم اللاعب لصفوفه عن طريق تفعيل الشرط الجزائي في عقده، والذي كان يبلغ 111 مليون يورو.
السد يقترب من ضم نجم آرسنال السابق
أفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن سانتي كاثورلا لاعب فياريال بات قريبًا من اللعب لفريق السد القطري في الموسم القادم.
نجم آرسنال السابق كان قد مدد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو الماضي لفترة بسيطة ليتمكن من إنهاء الموسم مع فياريال، وقد أعلن النادي عدم تجديد العقد للموسم الجديد.
الصحيفة أوضحت أن إدارة السد وبعد توصية من المدرب الإسباني تشافي قدمت عرضًا لصاحب الـ35 عامًا بتوقيع عقد لمدة عامين مقابل راتب سنوي مغرٍ، وهو ما يجعل العرض الخليجي مفضلًا على عروض أخرى من إسبانيا وأمريكا.
بارتوميو: عودة نيمار لبرشلونة غير ممكنة بسبب الوضع الاقتصادي
أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة على صعوبة عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في الفترة المقبلة.
وقال بارتوميو عن سؤاله عن النجم البرازيلي وإمكانية إعادته: "مثل تلك العملية لن تكون ممكنة بسبب وضع الأندية الاقتصادي الصعب في أوروبا".
وأردف: "الكبار أيضًا يقدموا مستويات مذهلة، بوسكيتس يتحسن وبيكيه يظهر رغبة كبيرة وسواريز يستمر في القتال، ولست في حاجة للحديث عن ليونيل ميسي".
آرسنال يستهدف سانت ماكسيمين
الجنرز بدأوا التحرك بالفعل
وفقًا لـ Le 10 Sport، فإن جناح نيوكاسل ألان سانت ماكسيمين يحظى باهتمام آرسنال.
تم ربط نابولي وباريس سان جيرمان مع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا أيضًا، والذي لن يتم بيعه بأقل من 30 مليون جنيه استرليني.
أجرى مسؤولو الفريق الإنجليزي بالفعل اتصالات مع اللاعب، ولكن لم يتم تقديم أي عروض رسمية حتى الآن.
بارتوميو: ميسي سينهي مسيرته في برشلونة
لا حديث منذ أسبوع إلا عن رحيل الأرجنتيني
أكد رئيس برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو أن ليونيل ميسي سينهي مسيرته في النادي.
ارتبط النجم الأرجنتيني مرةً أخرى بالرحيل من كامب نو الأسبوع الماضي لكن بارتوميو مصمّم على بقاء ميسي.
لايبزيج يقترب من هدف بايرن ميونخ
ذكرت "بيلد" أن لايبزيج قريب من ضم بينيامين هنريكس، الظهير الألماني الدولي، من موناكو على سبيل الإعارة لمدة عام.
اللاعب يحظى بإعجاب من عديد الأندية حول أوروبا، ولكن ارتبط الموسم الجاري بالانضمام لصفوف بايرن ميونخ