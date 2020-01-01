أخبار الانتقالات: حكيمي يهدد صفقة لاوتارو ومدرب نيوكاسل يغازل دي بروينه

ساني باقٍ في مانشستر سيتي حتى 2021
بايرن ميونخ غير قادر على المطالب المالية للسيتيزنس
بحسب سبورت 1، فإن بايرن ميونخ عليه الانتظار حتى العام المقبل للتعاقد مع ليروي ساني من مانشستر سيتي.
أكد بيب جوارديولا مؤخرًا أن اللاعب الدولي الألماني لن يوقع على عقدٍ جديد، وسيغادر النادي إما هذا العام أو في عام 2021 عندما ينتهي عقده.
لطالما كان البايرن مهتمًا نجم شالكه السابق وكان يأمل في ضمه مع بداية سوق الانتقالا، لكنه على استعداد لدفع حوالي 40 مليون يورو، فيما يطالب السيتي بالميزد.
روما يستعد لإعادة كافاني للدوري الإيطالي
أشارت صحيفة كالتشيو ميركاتو إلى أن روما يستعد للتحرك نحو إدينسون كافاني لضمه من باريس سان جيرمان مع بداية سوق الانتقالات.
سيكون الأوروجوياني الدولي متاح مجانًا هذا الصيف، وقد ارتبط بالانتقال للإنتر ونابولي، لكن الجيالوروسي على ما يبدو سيدخل السباق بقوة الآن.
مدرب نيوكاسل يغازل دي بروينه!
هل ينضم البلجيكي للماكبايس
طالب مدرب نيوكاسل ستيف بروس كيفين دي بروينه، نجم مانشستر سيتي، بالانضمام لصفوف ناديه، وذلك قبل مقابلة الفريقين لحساب كأس الاتحاد الإنجليزي.
وارتبط نيوكاسل بعديد الأسماء والنجوم منذ بداية الحديث عن شراء صندوق الاستثمارات السعودي للنادي الإنجليزي ودعمه من أجل إعادته للقمة.
حكيمي يهدد صفقة لاوتارو لبرشلونة
يبدو أن الأرجنتيني سيبقى في إيطاليا
أشارت تقارير في الإعلام الإسباني إلى تعطل تام في صفقة انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة بعد اقتراب ناديه إنتر من ضم أشرف حكيمي من صفوف ريال مدريد.
وسائل الإعلام الإيطالية والإسبانية أجمعت أن صفقة انتقال الظهير المغربي إلى صفوف النيراتزوري في مراحلها الأخيرة بعد الاتفاق مع النادي الملكي.
"موندو" أوضحت أن انتقال لاوتارو إلى برشلونة كل مدى يصبح أصعب، وضم إنتر لحكيمي سيحكم على الصفقة بالفشل في ظل تمسك النادي الإيطالي بمطالبه.
هالاند يكشف عن مستقبله مع بوروسيا دورتموند
أكد إرلينج هالاند لاعب فريق بوروسيا دورتموند عن أمله في الاستمرار رفقة فريقه الحالي خلال الفترة المقبلة.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها هالاند لصالح صحيفة "WAZ" الألمانية، وأكد خلالها أن كل تركيزه ينصب على بوروسيا دورتموند فقط.
وقال هالاند: "أنا أعيش في الحاضر فقط، ووصلت لدورتموند منذ فترة قليلة ولا أفكر في الرحيل عنهم قريبًا".