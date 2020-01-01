أخبار الانتقالات: الكشف عن مستقبل أوزيل وإبراهيموفيتش وليفربول يخطط لصفقة ضخمة

تضارب حول موقف سانشيز
تضاربت الأنباء الآتية من إنجلترا بخصوص مصير أليكسيس سانشيز واستمراره من عدمه مع إنتر الموسم القادم.
"ميرور" ذكرت أن أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، يرغب في إعادة اللاعب، ولكن الأخير يرفض العودة لمانشستر.
"MEN" في المقابل أوضحت أن المفاوضات بين إنتر ومانشستر يونايتد في مراحل متقدمة من أجل شراء اللاعب نهائياً واستمراره في ميلانو.
مانشستر سيتي يعوض ساني من الدوري الإسباني
توصل مانشستر سيتي إلى اتفاق مع إدارة نادي فالنسيا من أجل ضم نجمه الشاب فيران توريس خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.
وحسب ماركا وآس الإسبانيتين فإن الصفقة ستكلف خزائن مانشستر سيتي 25 مليون يورو بالإضافة إلى 12 مليون يورو ستدفع كمتغيرات.
وخضع النجم الإسباني الشاب للفحوصات الطبية في برشلونة وذلك بسبب حالة الحجر الصحي فيما يخص السفر إلى إنجلترا والتي تمتد إلى أسبوعين من وقت وصول اللاعب إلى البلاد.
مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق لضم أكي
قالت صحيفة ذا أتلتيك البريطانية إن مانشستر سيتي توصل إلى اتفاق مع بورنموث يقضي بانتقال مدافعه ناثان أكي إلى صفوف السيتي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وبحسب الصحيفة، فإن أكي سيكلف إدارة السيتيزنس 40 مليون يورو بالإضافة إلى مليون يورو فقط كإضافات.
بايرن يراقب بن يدر
ذكرت " Nice-Matin" أن بايرن ميونخ يراقب عن كثب موقف المهاجم الفرنسي لموناكو وسام بن يدر بعد تألقه الموسم الماضي.
وأوضح التقرير أن موناكو لا يمانع بيع بن يدر في حال تلقيه عرضاً يتخطى الأربعين مليون يورو التي دفعها لإشبيلية من أجل ضم هدافه.
وكيل أوزيل يؤكد استمراره مع آرسنال
أكد وكيل مسعود أوزيل أن اللاعب مستمر مع آرسنال الموسم المقبل على الرغم من خروجه خارج التشكيل في المباريات الماضية.
وكيل اللاعب قال مع "فاناتيك" أن أوزيل مستمر مع المدفعجية بنسبة 90 بالمائة حتى نهاية عقده في 2021، وفتح الباب لانتقاله إلى آسيا أو أمريكا بعد ذلك، أو حتى الدوري التركي.
إبراهيموفيتش يقترب من البقاء
ذكرت "لا ريبوبليكا" أن زلاتان إبراهيموفيتش في طريقه لتمديد عقده مع ميلان لموسم إضافي مقابل أربعة ملايين يورو موسمياً.
"لاجازيتا" تحدثت عن اجتماع جديد بين وكيل إبرا مينو رايولا وإدارة الروسونيري من أجل التفاصيل الأخيرة في المفاوضات.
كلوب يعترف: نعم نريد التعاقد مع سانشو
اعترف يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول أن الفريق مهتم بالفعل بخدمات جادون سانشو وأنهم استفسروا من بوروسيا دورتموند حول إمكانية التعاقد معه.
وأضاف المدرب الألماني: "لقد فكرنا في التعاقد معه حين كان لاعبًا في صفوف مانشستر سيتي، ولكننا كنا نعلم أن الأندية الإنجليزية لا تحب البيع إلى الأندية الإنجليزية الأخرى"
وتابع: "أنا لا أعرف بالضبط ما هو السبب في ذلك ولكنه أصبح ظاهرة، هم لا يفعلون ذلك ربما خوفًا من تدعيم صفوف المنافسين، الآن يمكن للاعبين الإنجليز الذهاب إلى ألمانيا، وهو دوري رائع"
ريال مدريد يبدأ خطة ضم مبابي
الريال يخطط لضم الفرنسي الصيف القادم
وفقًا لتقرير من ديبورتيس كواترو، قد يضطر ريال مدريد إلى إنفاق 300 مليون يورو مقابل ضم نجم باريس سان جيرمان العام المقبل.
قد يطلب الفريق الفرنسي سعر مبالغ فيه مقابل الاستغناء عن اللاعب، ومن المحتمل أن تكلف الصفقة بإجمالي المصاريف أكثر من ذلك.
بغض النظر عن السعر المحدد الذي وضعه ليوناردو وعملاق الدوري الفرنسي مقابل مبابي، يحتاج الريال إلى السيولة المالية لعقد الصفقة.
يذكر التقرير أن ريال مدريد سيتخلص من أعباء جاريث بيل وخاميس رودريجيز المالية هذ الصيف، وذلك كخطوة للتحرك لكيليان مبابي في صيف 2021.
مانشستر يونايتد ينهي اهتمامه ببيل
أخيرًا، أنهى مانشستر يونايتد اهتمامه بالتوقيع على جاريث بيل، وفقًا لتقارير نشرت في الإعلام البريطاني.
ارتبط يونايتد ارتباطًا وثيقًا بنجم ويلز منذ أكثر من عام، ولكن لم أي تقدم على الإطلاق.
ويقال أن راتب اللاعب ورفضه لخفضه هو السبب في بقائه في ريال مدريد حتى الآن، وسينتهي عقد اللاعب مع الريال في 2022.
بيكهام يواصل إغراء سواريز بالدوري الأمريكي
يواصل نادي إنتر ميامي، محاولاته من أجل التعاقد مع المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز من برشلونة، وإقناعه بالرحيل عن النادي الإسباني.
صاحب الـ33 سنة عقده مستمر مع الكتلان حتى يونيو 2021، مع إمكانية التمديد التلقائي حتى 2022 في حالة خوضه 60% من مباريات الفريق هذا الموسم.
صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت رغبة ديفيد بيكهام مالك إنتر ميامي، في الحصول على خدمات سواريز، لإضافة المزيد من القوة لصفوف الفريق، واستغلال شعبية اللاعب حتى تنعكس على ناديه الجديد.