أخبار الانتقالات: صلاح يلمح بالرحيل من ليفربول وإنتر يتحرك نحو ميسي

النادي الإسباني لن يتأثر بمحاولات إنتر من أجل إفشال الصفقة

يرفض نادي برشلونة الإسباني، الاستسلام في صفقة التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

المهاجم الأرجنتيني هو الهدف الرئيسي لبرشلونة هذا الصيف، من أجل تدعيم خط الهجوم، بسبب تقدم لويس سواريز في العمر وهبوط مستواه.

مصادر خاصة أكدت لـ"جول" أن إدارة النادي بقيادة جوسيب بارتوميو، لا تتعجل في محاولاتها من أجل التعاقد مع لاوتارو، ويمكنها الانتظار لأطول فترة ممكنة.