أخبار الانتقالات: ليفربول يجهز عرضًا لكوليبالي ونجم البايرن مطلوب في إيطاليا

مايورال مطلوب في فالنسيا وفياريال
بحسب سيرخيو سانتوس الصحفي في صحيفة آس، فإن فياريال وفالنسيا مهتمان بالتعاقد مع بورخا مايورال من ريال مدريد في سوق الانتقالات.
ويخوض المهاجم فترة إعارة مع ليفانتي هذا الموسم، ورغم مشاركته في 30 مباراة لم يسجل إلا 8 أهدافٍ فقط، ومع تبقي سنة واحدة في عقده مع الريال، قد يكون هناك تخفيض في رسوم الصفقة.
بوش: هافيرتس لا يفكر في سوق الانتقالات كثيرًا
قال بيتر بوش مدرب باير ليفركوزن إن كاي هافيرتس "لا يفكر كثيرًا" في الانتقال الصيفي رغم ارتباطه القوي بالانتقال إلى تشيلسي.
يستمتع هافيرتس حاليًا بأفضل موسم فردي له حتى الآن في باي أرينا، حيث سجل 16 هدفًا بينما وضع أيضًا تسع تمريرات في 42 مباراة في جميع المسابقات.
ويذكر أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا يخضع للمراقبة من قبل قائمة طويلة من الأندية الراغبة في ضمه في سوق الانتقالات الصيفية ، بما في ذلك بايرن ميونخ وريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد .
فان دي بيك وأونانا وتاجليافيكو قد يرحلوا هذا الصيف
يجهز إريك تين هاج مدرب أياكس نفسه لخسارة نيكولاس تاجليافيكو مع بداية سوق الانتقالات، كذلك نجم الوسط دوني فان دي بيك والحارس أندريه أونانا.
الظهير الأيسر الأرجنتيني مطلوب في تشيلسي وآرسنال، في حين أن فان دي بيك مرتبط بريال مدريد ومانشستر يونايتد، أما أونانا فلا يوجد أندية مهتمة ظهرت على السطح لكن المدرب الهولندي متخوف من رحيله.
ليفربول يجهز عرضًا لكوليبالي
الريدز يستعدون للتحرك نحو السنغالي الدولي
من المقرر أن يقدم ليفربول عرضاً لمهاجم نابولي خاليدو كوليبالي، بحسب توتو ميركاتو.
يريد الريدز ضم اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا وصنع ثنائية قوية مع فيرجيل فان ديك في قلب الدفاع الموسم المقبل.
ارتبط مانشستر يونايتد بضم كولبيالي أيضًا، لكن من غير المرجح أن يبيع نابولي نجمه بأقل من 100 مليون يورو.
بن ناصر لن يرحل بأقل من 50 مليون يورو
سيتعين على مانشستر سيتي أن يدفع أكثر من 50 مليون يورو للحصول على توقيع لاعب خط وسط ميلان إسماعيل بن ناصر في سوق الانتقالات، وفقًا لكالتشيو ميركاتو.
باريس سان جيرمان أحد المهتمين بالنجم الجزائري أيضًا، لكن الروسونيري غير مستعد لبيعه.
شارك بن ناصر في 25 مباراة للديافولو هذا الموسم، ولا يزال أمامه أربع سنوات في السان سيرو بموجب عقده الحالي.
توتنهام يخطط للاحتفاظ بندومبيلي
جوارديولا لا يفكر فيما بعد 2021
رفض مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا تأكيد مستقبله في استاد الاتحاد بعد نهاية موسم 2020-21 وشدد على تركيز النادي على كأس الاتحاد الإنجليزي بعد خسارته لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
انتهت منافسة السيتي على البريميرليج رسميًا بخسارة الشبت من تشيلسي التي أهدت اللقب لليفربول قبل 7 أسابيع من نهاية الموسم.
وقد يحرم السيتيزنس من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسمين القادمين بعد قرار محكمة الكاس بسبب اختراق الفريق قوانين اللعب المالي النظيف، لكن مانشستر سيتي تحرك للاستئناف الذي لم يقبل أو يرفض حتى الآن.
مانشستر يونايتد قريب من ضم جريليش
أشارت إكسبريس إلى أن مانشستر يونايتد على بعد خطوة واحدة من التوقيع مع جاك جريليش وضمه مع بداية سوق الانتقالات.
وبحسب الأخبار فإن نجم أستون فيلا بدأ في البحث عن منزل جديد في شمال غرب إنجلترا.
بوروسيا دورتموند: لا يوجد أي فريق قادر على سعر سانشو وهالاند سيبقى
كشف هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند على صعوبة رحيل لاعبه جادون سانشو عن صفوفه في الصيف.
جاء هذا في تصريحات تلفزيونية أدلى بها فاتسكه لصالح قناة "سبورت 1" الألمانية، وأكد خلالها أن سعر اللاعب لن يقدر عليه أي فريق.
وتطرق خلال التصريحات نفسها للحديث عن مستقبل اللاعب الجديدة في صفوف النادي إرلينج هالاند، المنضم في يناير الماضي.
رسميًا - روبن يعلن عودته لكرة القدم من بوابة الدوري الهولندي
نجم بايرن ميونخ السابق لا يستطيع ترك الساحرة المستديرة
أعلن آريين روبن نجم فريق بايرن ميونخ السابق عن عودته من الاعتزال بعد عام أمضاه دون لعب كرة قدم.
جاء هذا عبر بيان صحفي أكد من خلاله اللاعب أن عودته كاملة ستكون من خلال الموسم المقبل رفقة فريقه الأول جرونينجن الهولندي.
وكشف اللاعب إنه سيقيم مؤتمرًا صحفيًا غدًا الأحد من أجل الكشف عن كافة تفاصيل عودته لكرة القدم من جديد.التفاصيل...
يوفنتوس يراقب ألابا
كشف باولو باجانيني، الصحفي في شبكة "راي"، عن سعي يوفنتوس للتعاقد مع نجم بايرن ميونخ دافيد ألابا في الانتقالات الصيفية.
الصحفي أوضح أنه سمع عديد الأصوات المقربة من النادي تناقش الصفقة، خصوصاً في ظل الحديث عن إمكانية مغادرة النمساوي هذا الصيف لناديه
يوفنتوس يحضر لصفقة تبادلية مع مانشستر سيتي
كشفت "سكاي" وعديد المصادر أن يوفنتوس و مانشستر سيتي قاما بتبادل لاعبين من صفوف فريق الشباب في الساعات الماضية.
وسينضم فيليكس كوريا إلى البيانكونيري، بينما يرحل بابلو مورينو في الاتجاه الآخر، وتشير المصادر إلى كون الصفقة من أجل تحقيق مكاسب فيما يخص الموازنة وقواعد اللعب النظيف.
الناديان الصيف الماضي سبق وتبادلا الثنائي دانيلو وجواو كانسيلو وتربطهما علاقات قوية.
أرتور يصل تورينو
اتفاق لتمديد إعارتي موسيس وسانشيز
"توتوسبورت" أكدت أن بيبي ماروتا، مدير القطاع الرياضي، أصبح قريباً للتوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد وتشيلسي من أجل تمديد إعارة الثنائي أليكسيس سانشيز وفيكتور موسيس.
وتدور الأزمة حول مشاركة الثنائي في الدوري الأوروبي أغسطس المقبل لأن ذلك سيكون بعد نهاية الموسم الحالي.
تركيز لإنهاء صفقة تونالي
"لاجازيتا" ذكرت أن تركيز إنتر سيتحول نحو ساندرو تونالي، لاعب وموهبة بريشيا، في الأيام المقبلة لمواصلة خطته بتدعيم صفوفه بنجوم شباب.
إنتر يملك اتفاقاً مع اللاعب حول راتبه، ويتبقى الاتفاق مع ناديه، ويدور الحديث عن تفاؤل بحسم الصفقة بمبلغ في حدود 40 مليون يورو.
ألابا على قائمة الإنتر
يبدو أن حكيمي كان مجرد بداية
توتوسبورت" ذكرت أن بعد حكيمي سيوجه إنتر أنظاره نحو روبن جوسينس، ظهير أتالانتا الأيسر، والذي يعد من الأفضل في مركزه هذا الموسم بالدوري الإيطالي.
اللاعب الألماني الذي سجل تسعة أهداف وصنع ستة هذا الموسم تحت منظار عديد الفرق وليس إنتر فقط، ويقدر ثمنه في حدود 30 مليون يورو.
اسم آخر طُرح لتدعيم يسار دفاع النيراتزوري هو دافيد ألابا، نجم بايرن ميونخ، والذي يتابعه أيضاً تشيلسي في إنجلترا
تحديد موعد الكشف الطبي لحكيمي
المغربي الدولي يستعد لمغامرة جديدة
أوضحت "سكاي" وعديد المصادر أن صفقة انتقال أشرف حكيمي من ريال مدريد نحو إنتر قد انتهت عملياً مقابل 40 مليون يورو، وخمسة ملايين إضافية في شكل حوافز.
وأضافت التقارير أن اللاعب سيتواجد الثلاثاء المقبل بحد أقصى في ميلانو من أجل توقيع العقود والانتقال رسمياً لصفوف ناديه الجديد بداية من يوليو القادم.