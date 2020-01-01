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أخبار الانتقالات: ليفربول يجهز عرضًا لكوليبالي ونجم البايرن مطلوب في إيطاليا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأحد 28 يونيو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Kalidou Koulibaly Napoli
Getty Images

مايورال مطلوب في فالنسيا وفياريال

2020-06-28T15:28:09Z

بحسب سيرخيو سانتوس الصحفي في صحيفة آس، فإن فياريال وفالنسيا مهتمان بالتعاقد مع بورخا مايورال من ريال مدريد في سوق الانتقالات.

ويخوض المهاجم فترة إعارة مع ليفانتي هذا الموسم، ورغم مشاركته في 30 مباراة لم يسجل إلا 8 أهدافٍ فقط، ومع تبقي سنة واحدة في عقده مع الريال، قد يكون هناك تخفيض في رسوم الصفقة.

بوش: هافيرتس لا يفكر في سوق الانتقالات كثيرًا

2020-06-28T15:27:54Z

قال بيتر بوش مدرب باير ليفركوزن إن كاي هافيرتس "لا يفكر كثيرًا" في الانتقال الصيفي رغم ارتباطه القوي بالانتقال إلى تشيلسي.

يستمتع هافيرتس حاليًا بأفضل موسم فردي له حتى الآن في باي أرينا، حيث سجل 16 هدفًا بينما وضع أيضًا تسع تمريرات في 42 مباراة في جميع المسابقات.

ويذكر أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا يخضع للمراقبة من قبل قائمة طويلة من الأندية الراغبة في ضمه في سوق الانتقالات الصيفية ، بما في ذلك بايرن ميونخ وريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد .

فان دي بيك وأونانا وتاجليافيكو قد يرحلوا هذا الصيف

2020-06-28T14:35:29Z

يجهز إريك تين هاج مدرب أياكس نفسه لخسارة نيكولاس تاجليافيكو مع بداية سوق الانتقالات، كذلك نجم الوسط دوني فان دي بيك والحارس أندريه أونانا.

الظهير الأيسر الأرجنتيني مطلوب في تشيلسي وآرسنال، في حين أن فان دي بيك مرتبط بريال مدريد ومانشستر يونايتد، أما أونانا فلا يوجد أندية مهتمة ظهرت على السطح لكن المدرب الهولندي متخوف من رحيله.

ليفربول يجهز عرضًا لكوليبالي

2020-06-28T14:31:55Z

الريدز يستعدون للتحرك نحو السنغالي الدولي

من المقرر أن يقدم ليفربول عرضاً لمهاجم نابولي خاليدو كوليبالي، بحسب توتو ميركاتو.

يريد الريدز ضم اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا وصنع ثنائية قوية مع فيرجيل فان ديك في قلب الدفاع الموسم المقبل.

ارتبط مانشستر يونايتد بضم كولبيالي أيضًا، لكن من غير المرجح أن يبيع نابولي نجمه بأقل من 100 مليون يورو.

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(C)Getty images

بن ناصر لن يرحل بأقل من 50 مليون يورو

2020-06-28T14:27:59Z

سيتعين على مانشستر سيتي أن يدفع أكثر من 50 مليون يورو للحصول على توقيع لاعب خط وسط ميلان إسماعيل بن ناصر في سوق الانتقالات، وفقًا لكالتشيو ميركاتو.

باريس سان جيرمان أحد المهتمين بالنجم الجزائري أيضًا، لكن الروسونيري غير مستعد لبيعه.

شارك بن ناصر في 25 مباراة للديافولو هذا الموسم، ولا يزال أمامه أربع سنوات في السان سيرو بموجب عقده الحالي.

Ismael Bennacer Milan
Getty Images

توتنهام يخطط للاحتفاظ بندومبيلي

2020-06-28T14:25:39Z

بحسب فوتبول لندن، ليس لدى توتنهام أي خطط لبيع تانجاي ندومبيلي مع بداية سوق الانتقالات.

تم إخبار لاعب خط الوسط البالغ من العمر 23 عامًا بمغادرة السبيرز بعد خلافه مع المدرب جوزيه مورينيو خلف الكواليس.

وارتبط ندومبيلي بالانتقال إلى برشلونة، لكن الفريق اللندني مؤمن بأن اللاعب سيبقى في النادي.

جوارديولا لا يفكر فيما بعد 2021

2020-06-28T14:21:41Z

رفض مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا تأكيد مستقبله في استاد الاتحاد بعد نهاية موسم 2020-21 وشدد على تركيز النادي على كأس الاتحاد الإنجليزي بعد خسارته لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهت منافسة السيتي على البريميرليج رسميًا بخسارة الشبت من تشيلسي التي أهدت اللقب لليفربول قبل 7 أسابيع من نهاية الموسم.

وقد يحرم السيتيزنس من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسمين القادمين بعد قرار محكمة الكاس بسبب اختراق الفريق قوانين اللعب المالي النظيف، لكن مانشستر سيتي تحرك للاستئناف الذي لم يقبل أو يرفض حتى الآن.

مانشستر يونايتد قريب من ضم جريليش

2020-06-28T14:19:03Z

أشارت إكسبريس إلى أن مانشستر يونايتد على بعد خطوة واحدة من التوقيع مع جاك جريليش وضمه مع بداية سوق الانتقالات.

وبحسب الأخبار فإن نجم أستون فيلا بدأ في البحث عن منزل جديد في شمال غرب إنجلترا.

بوروسيا دورتموند: لا يوجد أي فريق قادر على سعر سانشو وهالاند سيبقى

2020-06-28T14:17:03Z

كشف هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند على صعوبة رحيل لاعبه جادون سانشو عن صفوفه في الصيف.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية أدلى بها فاتسكه لصالح قناة "سبورت 1" الألمانية، وأكد خلالها أن سعر اللاعب لن يقدر عليه أي فريق.

وتطرق خلال التصريحات نفسها للحديث عن مستقبل اللاعب الجديدة في صفوف النادي إرلينج هالاند، المنضم في يناير الماضي.

تفاصيل الخبر...

2020-02-09 Haaland Haland Dortmund
Getty Images

رسميًا - روبن يعلن عودته لكرة القدم من بوابة الدوري الهولندي

2020-06-28T14:15:07Z

نجم بايرن ميونخ السابق لا يستطيع ترك الساحرة المستديرة

أعلن آريين روبن نجم فريق بايرن ميونخ السابق عن عودته من الاعتزال بعد عام أمضاه دون لعب كرة قدم.

جاء هذا عبر بيان صحفي أكد من خلاله اللاعب أن عودته كاملة ستكون من خلال الموسم المقبل رفقة فريقه الأول جرونينجن الهولندي.

وكشف اللاعب إنه سيقيم مؤتمرًا صحفيًا غدًا الأحد من أجل الكشف عن كافة تفاصيل عودته لكرة القدم من جديد.

التفاصيل...
Arjen Robben Groningen 2020-2021
Groningen

يوفنتوس يراقب ألابا

2020-06-28T14:13:53Z

كشف باولو باجانيني، الصحفي في شبكة "راي"، عن سعي يوفنتوس للتعاقد مع نجم بايرن ميونخ دافيد ألابا في الانتقالات الصيفية.

الصحفي أوضح أنه سمع عديد الأصوات المقربة من النادي تناقش الصفقة، خصوصاً في ظل الحديث عن إمكانية مغادرة النمساوي هذا الصيف لناديه

يوفنتوس يحضر لصفقة تبادلية مع مانشستر سيتي

2020-06-28T14:13:01Z

كشفت "سكاي" وعديد المصادر أن يوفنتوس و مانشستر سيتي قاما بتبادل لاعبين من صفوف فريق الشباب في الساعات الماضية.

وسينضم فيليكس كوريا إلى البيانكونيري، بينما يرحل بابلو مورينو في الاتجاه الآخر، وتشير المصادر إلى كون الصفقة من أجل تحقيق مكاسب فيما يخص الموازنة وقواعد اللعب النظيف.

الناديان الصيف الماضي سبق وتبادلا الثنائي دانيلو وجواو كانسيلو وتربطهما علاقات قوية.

أرتور يصل تورينو

2020-06-28T14:12:02Z

وصل أرتور ميلو، لاعب برشلونة، مساء السبت لتورينو من أجل الخضوع للفحوصات الطبية وإتمام صفقة انضمامه رسمياً لصفوف يوفنتوس.

اللاعب وصل معه طبيب البلاوجرانا من أجل إجراء الفحوصات الخاصة بميراليم بيانيتش، والتي ستقام أيضاً في مركز يوفنتوس الطبي بسبب تعثر سفر اللاعب لإسبانيا.

اتفاق لتمديد إعارتي موسيس وسانشيز

2020-06-28T14:10:52Z

"توتوسبورت" أكدت أن بيبي ماروتا، مدير القطاع الرياضي، أصبح قريباً للتوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد وتشيلسي من أجل تمديد إعارة الثنائي أليكسيس سانشيز وفيكتور موسيس.

وتدور الأزمة حول مشاركة الثنائي في الدوري الأوروبي أغسطس المقبل لأن ذلك سيكون بعد نهاية الموسم الحالي.

تركيز لإنهاء صفقة تونالي

2020-06-28T14:10:18Z

"لاجازيتا" ذكرت أن تركيز إنتر سيتحول نحو ساندرو تونالي، لاعب وموهبة بريشيا، في الأيام المقبلة لمواصلة خطته بتدعيم صفوفه بنجوم شباب.

إنتر يملك اتفاقاً مع اللاعب حول راتبه، ويتبقى الاتفاق مع ناديه، ويدور الحديث عن تفاؤل بحسم الصفقة بمبلغ في حدود 40 مليون يورو.

ألابا على قائمة الإنتر

2020-06-28T14:08:03Z

يبدو أن حكيمي كان مجرد بداية

توتوسبورت" ذكرت أن بعد حكيمي سيوجه إنتر أنظاره نحو روبن جوسينس، ظهير أتالانتا الأيسر، والذي يعد من الأفضل في مركزه هذا الموسم بالدوري الإيطالي.

اللاعب الألماني الذي سجل تسعة أهداف وصنع ستة هذا الموسم تحت منظار عديد الفرق وليس إنتر فقط، ويقدر ثمنه في حدود 30 مليون يورو.

اسم آخر طُرح لتدعيم يسار دفاع النيراتزوري هو دافيد ألابا، نجم بايرن ميونخ، والذي يتابعه أيضاً تشيلسي في إنجلترا

GERMANY ONLY: DAVID ALABA BAYERN MÜNCHEN GERMAN BUNDESLIGA 16062020
Getty Images

تحديد موعد الكشف الطبي لحكيمي

2020-06-28T14:06:22Z

المغربي الدولي يستعد لمغامرة جديدة

أوضحت "سكاي" وعديد المصادر أن صفقة انتقال أشرف حكيمي من ريال مدريد نحو إنتر قد انتهت عملياً مقابل 40 مليون يورو، وخمسة ملايين إضافية في شكل حوافز.

وأضافت التقارير أن اللاعب سيتواجد الثلاثاء المقبل بحد أقصى في ميلانو من أجل توقيع العقود والانتقال رسمياً لصفوف ناديه الجديد بداية من يوليو القادم.

Achraf Hakimi Dortmund 2019-20
Getty Images