أخبار الانتقالات: عودة نيمار لبرشلونة تطرح من جديد وبوجبا يعود بالخطأ ليوفنتوس

ميليك مهدد بالمدرجات
تحدث "توتو يوفي" عن أن انتقال أركاديوش ميليك إلى يوفنتوس قد يضع اللاعب في موقف حرج مع ناديه الحالي نابولي العام المقبل.
ميليك ينتهي عقده في 2021 ونابولي متمسك ببيعه مقابل 40 مليون يورو على الأقل، ما يراه البيانكونيري مبالغاً فيه وقد ينتظر لانتهاء عقده وضمه مجاناً.
وفي حال رفض البولندي تمديد عقده، قد يلجأ نابولي لنفيه خارج الفريق الموسم القادم وعدم استدعائه مع الفريق حسبما أوضح التقرير
يوفنتوس يُعلن عودة بوجبا بالخطأ
هل تم الاتفاق ولا ينقص إلا الإعلان الرسمي
أثارت تغريدة على حساب يوفنتوس مساء الأربعاء لغطاً كبيراً في أوساط مشجعي البيانكونيري بعد أن عنونت عودة لاعب الفريق السابق بول بوجبا.
🔙 = Throwback 😅— JuventusFC (@juventusfces) July 1, 2020
Solo queríamos recordar goles de un ex jugador del club. ¡No piensen otra cosa! 🙏 pic.twitter.com/sbLlWKNG6j
التغريدة كتبت "عودة بوجبا" مع نشر مجموعة من أهداف لاعب مانشستر يونايتد بقميص النادي، ليعود الحساب وينشر توضيحاً أن المقصود هو العودة بالزمن.
ميلان يفكر في إعادة بيسينا
أكد "فابريزيو رومانو" أن ميلان يتجه إلى إعادة التعاقد مع ماتيو بيسينا من هيلاس فيرونا بعد تألقه مع الفريق في الموسم الجاري.
بيسينا انضم إلى فيرونا من أتالانتا، وانضم للأخير من الروسونيري ضمن صفقة انضمام أندريا كونتي، ويحق للديافولو الحصول على نصف قيمة بيعه مستقبلاً، ولذا يفكر الفريق في إعادته بنصف قيمته.
اتفاق بين الإنتر وتشيلسي بشأن موسيس
بدء مفاوضات استمرار سانشيز مع الإنتر
أكدت "لاجازيتا" أن إنتر يعمل لحل الوضع المعقد لنجمه أليكسيس سانشيز، والذي سيحرم الفريق من خدماته بعد لقاء خيتافي بالدوري الأوروبي.
الصحيفة أوضحت أن النادي يريد استمراره الموسم المقبل أيضاً، ومانشستر يونايتد يعلم ذلك، ولكن المعضلة تظل هي راتب اللاعب البالغ 12 مليون يورو.
ويدور الحديث حول مفاوضات إما لتجديد إعارته موسم جديد، أو ضمه بشكل نهائي، بغض النظر عن مشاركته من عدمها في بقية الدوري الأوروبي حال عبور إنتر
ماروتا يوضح حقيقة ضم تونالي للإنتر
اتفاق سري يمهد لعودة نيمار إلى برشلونة
هل أعطى باريس سان جيرمان الموافقة على عودة البرازيلي للكامب نو؟
كشفت صحيفة آس الإسبانية أن هناك اتفاق سري بين نيمار وباريس سان جيرمان قد يكون بداية الطريق نحو عودة النجم البرازيلي إلى برشلونة.
وكان البرازيلي قد ارتبط بالعودة للكامب نو خلال الأشهر الماضية، وكان قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى الفريق الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي الماضي.
وفي ذلك الإطار، فجرت صحيفة آس مفاجأة كبرى عن وجود اتفاق سري بين إدارة نادي العاصمة الفرنسية وبين النجم البرازيلي.
برشلونة يصارع إشبيلية على نجم ليفانتي
ذكرت مصادر صحفية إسبانية أن برشلونة قد دخل الصراع مع إشبيلية من أجل ضم متوسط الميدان خوسيه كامبانيا من ليفانتي.
وكان كامبانيا قد أظهر مستويات مميزة خلال الفترة الأخيرة، ما جعله محور اهتمام من قبل بعض الأندية وأبرزها إشبيلية، حيث أن المدرب لوبيتيجي يعرف اللاعب جيدًا منذ أن دربه في بورتو.
ونشرت موندو ديبورتيفو الكتالونية أن برشلونة قد بدأ في التواصل رسميًا مع إدارة ليفانتي من أجل التفاوض حول إمكانية التعاقد مع اللاعب.
وكيل أعمال جريزمان يجتمع بإدارة برشلونة لتحديد مصيره
يجتمع أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة، مع إدارة النادي الكتالوني خلال الأيام المقبلة لبحث مستقبله في الفريق بعد الخلافات الأخيرة.
جريزمان عانى من خلافات مع المدرب كيكي سيتيين وتفاقمت الأزمة بعد إشراكه في الدقيقة 90 أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.
كما خرج والد اللاعب لينتقد سلوك مدرب ريال بيتيس السابق مؤكدًا أنّه سيتيين لا يمتلك السلطة الحقيقة في النادي الكتالوني.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية نقلًا عن "لوباريسيان" أنّ جريزمان لا يرغب في الرحيل عن صفوف برشلونة ولا يود أن يكون ضمن أي صفقة تبادل خلال الفترة المقبلة.