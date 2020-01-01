أخبار الانتقالات: عودة نيمار لبرشلونة تطرح من جديد وبوجبا يعود بالخطأ ليوفنتوس

تحدث "توتو يوفي" عن أن انتقال أركاديوش ميليك إلى يوفنتوس قد يضع اللاعب في موقف حرج مع ناديه الحالي نابولي العام المقبل.

ميليك ينتهي عقده في 2021 ونابولي متمسك ببيعه مقابل 40 مليون يورو على الأقل، ما يراه البيانكونيري مبالغاً فيه وقد ينتظر لانتهاء عقده وضمه مجاناً.

وفي حال رفض البولندي تمديد عقده، قد يلجأ نابولي لنفيه خارج الفريق الموسم القادم وعدم استدعائه مع الفريق حسبما أوضح التقرير