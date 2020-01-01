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أخبار الانتقالات: عودة نيمار لبرشلونة تطرح من جديد وبوجبا يعود بالخطأ ليوفنتوس

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الخميس 2 يوليو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Neymar, Barcelona logo
Getty

ميليك مهدد بالمدرجات

2020-07-02T10:39:25Z

تحدث "توتو يوفي" عن أن انتقال أركاديوش ميليك إلى يوفنتوس قد يضع اللاعب في موقف حرج مع ناديه الحالي نابولي العام المقبل.

ميليك ينتهي عقده في 2021 ونابولي متمسك ببيعه مقابل 40 مليون يورو على الأقل، ما يراه البيانكونيري مبالغاً فيه وقد ينتظر لانتهاء عقده وضمه مجاناً.

وفي حال رفض البولندي تمديد عقده، قد يلجأ نابولي لنفيه خارج الفريق الموسم القادم وعدم استدعائه مع الفريق حسبما أوضح التقرير

يوفنتوس يُعلن عودة بوجبا بالخطأ

2020-07-02T10:35:07Z

هل تم الاتفاق ولا ينقص إلا الإعلان الرسمي

أثارت تغريدة على حساب يوفنتوس مساء الأربعاء لغطاً كبيراً في أوساط مشجعي البيانكونيري بعد أن عنونت عودة لاعب الفريق السابق بول بوجبا.

التغريدة كتبت "عودة بوجبا" مع نشر مجموعة من أهداف لاعب مانشستر يونايتد بقميص النادي، ليعود الحساب وينشر توضيحاً أن المقصود هو العودة بالزمن.

ميلان يفكر في إعادة بيسينا

2020-07-02T10:34:05Z

أكد "فابريزيو رومانو" أن ميلان يتجه إلى إعادة التعاقد مع ماتيو بيسينا من هيلاس فيرونا بعد تألقه مع الفريق في الموسم الجاري.

بيسينا انضم إلى فيرونا من أتالانتا، وانضم للأخير من الروسونيري ضمن صفقة انضمام أندريا كونتي، ويحق للديافولو الحصول على نصف قيمة بيعه مستقبلاً، ولذا يفكر الفريق في إعادته بنصف قيمته.

اتفاق بين الإنتر وتشيلسي بشأن موسيس

2020-07-02T10:32:15Z

بحسب "لاجازيتا"، فإن إنتر وتشيلسي توصلا لاتفاق من أجل استمرار النجم النيجيري حتى نهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة.

وينص الاتفاق بحسب الجريدة على عودة موسيس إلى البلوز في حالة وحيدة هي أن يتم طلبه من نادي ثالث يرغب بضمه نهائياً.

بدء مفاوضات استمرار سانشيز مع الإنتر

2020-07-02T10:30:54Z

أكدت "لاجازيتا" أن إنتر يعمل لحل الوضع المعقد لنجمه أليكسيس سانشيز، والذي سيحرم الفريق من خدماته بعد لقاء خيتافي بالدوري الأوروبي.

الصحيفة أوضحت أن النادي يريد استمراره الموسم المقبل أيضاً، ومانشستر يونايتد يعلم ذلك، ولكن المعضلة تظل هي راتب اللاعب البالغ 12 مليون يورو.

ويدور الحديث حول مفاوضات إما لتجديد إعارته موسم جديد، أو ضمه بشكل نهائي، بغض النظر عن مشاركته من عدمها في بقية الدوري الأوروبي حال عبور إنتر

ماروتا يوضح حقيقة ضم تونالي للإنتر

2020-07-02T10:28:56Z

أكد بيبي ماروتا، مدير القطاع الرياضي لإنتر، أن ناديه لم يبدأ بعد في الحديث مع مسؤولي بريشيا بخصوص التعاقد مع ساندرو تونالي للموسم المقبل.

وأثارت صورة دعائية في الصين تابعة للحساب الرسمي للنيراتزوري تضم كونتي مع تونالي الأقاويل حول حسم الصفقة.

اتفاق سري يمهد لعودة نيمار إلى برشلونة

2020-07-02T10:27:07Z

هل أعطى باريس سان جيرمان الموافقة على عودة البرازيلي للكامب نو؟

كشفت صحيفة آس الإسبانية أن هناك اتفاق سري بين نيمار وباريس سان جيرمان قد يكون بداية الطريق نحو عودة النجم البرازيلي إلى برشلونة.

وكان البرازيلي قد ارتبط بالعودة للكامب نو خلال الأشهر الماضية، وكان قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى الفريق الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وفي ذلك الإطار، فجرت صحيفة آس مفاجأة كبرى عن وجود اتفاق سري بين إدارة نادي العاصمة الفرنسية وبين النجم البرازيلي.

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Neymar Kylian Mbappe Paris Saint-Germain PSG
Getty

برشلونة يصارع إشبيلية على نجم ليفانتي

2020-07-02T10:25:36Z

ذكرت مصادر صحفية إسبانية أن برشلونة قد دخل الصراع مع إشبيلية من أجل ضم متوسط الميدان خوسيه كامبانيا من ليفانتي.

وكان كامبانيا قد أظهر مستويات مميزة خلال الفترة الأخيرة، ما جعله محور اهتمام من قبل بعض الأندية وأبرزها إشبيلية، حيث أن المدرب لوبيتيجي يعرف اللاعب جيدًا منذ أن دربه في بورتو.

ونشرت موندو ديبورتيفو الكتالونية أن برشلونة قد بدأ في التواصل رسميًا مع إدارة ليفانتي من أجل التفاوض حول إمكانية التعاقد مع اللاعب.

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وكيل أعمال جريزمان يجتمع بإدارة برشلونة لتحديد مصيره

2020-07-02T10:23:22Z

يجتمع أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة، مع إدارة النادي الكتالوني خلال الأيام المقبلة لبحث مستقبله في الفريق بعد الخلافات الأخيرة.

جريزمان عانى من خلافات مع المدرب كيكي سيتيين وتفاقمت الأزمة بعد إشراكه في الدقيقة 90 أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

كما خرج والد اللاعب لينتقد سلوك مدرب ريال بيتيس السابق مؤكدًا أنّه سيتيين لا يمتلك السلطة الحقيقة في النادي الكتالوني.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية نقلًا عن "لوباريسيان" أنّ جريزمان لا يرغب في الرحيل عن صفوف برشلونة ولا يود أن يكون ضمن أي صفقة تبادل خلال الفترة المقبلة.

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