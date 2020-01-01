أخبار الانتقالات: تكهنات برحيل ميسي من برشلونة وتحدي مدريدي في ميلانو

هل يرحل الأرجنتيني؟

ارتفعت حدة التكهنات خلال الأيام القليلة الماضية، حول مصير المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وإمكانية رحيله عن صفوف برشلونة بسبب الوضع الحالي للفريق.

إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فجرت مفاجأة من العيار الثقيل هذا الأسبوع، لتؤكد رفض ميسي لتجديد عقده ورحيله عن برشلونة بعد نهاية الموسم القادم.

ويأتي ذلك بسبب عدم شعور اللاعب بالراحة داخل النادي الإسباني، والحالة السيئة للفريق مع اقترابه من خسارة لقب الدوري لصالح ريال مدريد.

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