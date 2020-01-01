أخبار الانتقالات: ميسي يُجدد مع برشلونة ورونالدو يعود للدوري الإنجليزي

تداولت تقارير صحفية ألمانية أن كاي هافيرتس، لاعب باير ليفركوزن، قد اختار الانضمام إلى ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، غير أن ثمة عوائق تقف حائلًا أمام إتمام الصفقة.

وبحسب تقارير ألمانية، فإن هافيرتس يُفضِّل كرة القدم الإسبانية على نظيرتها الإنجليزية، ويؤثر الذهاب إلى ريال مدريد على وجه التحديد عن بقية المهتمين به، وهُنا يبرز دور توني كروس، الذي يُريد صاحب الـ20 عامًا أن يسير على خطواته في مسيرته الكروية.

النادي الملكي بدوره لديه عزم واضح على ضم الدولي الألماني، وبحسب التقارير، فإن العرض الأول قد قُدِّم إلى إدارة ليفركوزن، غير أنه لم يلق قبولها، إذ كان بعيدًا للغاية عن المبلغ الذي حددته إدارة فولر لبيع هافيرتس، وهو 100 مليون يورو.

يُريد ليفركوزن 100 مليون يورو، وتسعى الإدارة المدريدية إلى حل وسط بمبلغ مالي كبير ومعه 2 من نجوم النادي العاصمي، المفاوضات سارية، والأكيد أن رغبة اللاعب ستشكل عاملًا إضافيًا لاقترابه أكثر من التواجد في سانتياجو برنابيو الموسم المقبل.