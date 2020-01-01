أخبار الانتقالات: صدمة لبرشلونة.. لاوتارو يُجدد مع إنتر

ذكرت "سكاي" و"لاجازيتا" أن لاوتارو مارتينيز يتجه بالوقت الراهن نحو تمديد تعاقده مع إنتر في ظل صعوبة انتقاله إلى برشلونة هذا الصيف.

إنتر متمسك بالحصول على قيمة الشرط الجزائي، أو مبلغ 90 مليون يورو بالإضافة للاعب، وهو ما لم يتفق مع خطط برشلونة المادية.