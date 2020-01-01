أخبار الانتقالات: رونالدو كان قريب من باريس بن رحمة مطلوب في آرسنال

كشفت تقارير صحفية إسبانية مختلفة اليوم عن وجود حالة كبيرة من النشاط داخل أروقة نادي برشلونة بسبب سوق الانتقالات الصيفية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي يسعى لحسم موقف الراحلين عن صفوفه قبل أن يبدأ في التفاوض من أجل ضم أي لاعب.

وأرجعت الصحيفة ذلك للموقف المالي للفريق الكتالوني، حيث يريد التخلص من عدة أسماء على رأسها فيليبي كوتينيو ورافينيا ألكانتارا ومارتن برايثوايت وغيرهم.

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