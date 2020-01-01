أخبار الانتقالات: لاوتارو لن يذهب لبرشلونة وتشيلسي يحدد بديل ميندي

إنتر لم يكن أبدًا في حالة تسمح له بتقديم عرض لليونيل ميسي، كما يزعم خافيير زانيتي، حيث زعم نائب الرئيس أيضًا أن برشلونة لم يتخذ أي إجراء مع لاوتارو مارتينيز.

أخبر زانيتي TyC Sports: "سوقنا يدور حول البيع أولاً ثم الشراء، علينا احترام اللعب المالي النظيف، لم يكن هناك جدوى من الجلوس لإجراء محادثات مع ميسي.