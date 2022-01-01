أخبار اليوم الأخير في الميركاتو | عودة إريكسن .. وصراع على ديمبيلي

حسب "Footmercato" فإن مانشستر يونايتد يحاول خطف صفقة التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح برشلونة من باريس سان جيرمان.

مانشستر يونايتد تحرك في الساعات الأخيرة من أجل محاولة خطف ديمبيلي، المرتبط بشدة بالانتقال إلى باريس.

ويبحث يونايتد عن مهاجم بعد إعارة أنتوني مارسيال إلى إشبيلية، ويرى أن ديمبيلي مناسب لأفكار رالف رانجنيك.