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أخبار اليوم الأخير في الميركاتو | عودة إريكسن .. وصراع على ديمبيلي

تعرف على أخبار اليوم الأخير في الميركاتو الشتوي، اليوم 31 يناير 2022 لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Christian Eriksen
(C)Getty Images

رامزي يقترب من مغادرة يوفنتوس

2022-01-31T08:53:37.904Z

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية تؤكد أن وولفرهامبتون الإنجليزي مستعد للتعاقد مع آرون رامزي لاعب يوفنتوس خلال اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية.

وكشفت الصحيفة أن وكيل الأعمال البرتغالي جورج مينديش يعمل في الكواليس لإنهاء الصفقة، حيث يسعى يوفنتوس للحصول على المال بدلًا من مغادرة رامزي بالمجان في نهاية الموسم.



زكريا يصل لإجراء الكشف الطبي في يوفنتوس

2022-01-31T08:52:37.483Z

مانشستر يونايتد يقتحم سباق ديمبيلي

2022-01-31T08:30:44.000Z

حسب "Footmercato" فإن مانشستر يونايتد يحاول خطف صفقة التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح برشلونة من باريس سان جيرمان.

مانشستر يونايتد تحرك في الساعات الأخيرة من أجل محاولة خطف ديمبيلي، المرتبط بشدة بالانتقال إلى باريس.

ويبحث يونايتد عن مهاجم بعد إعارة أنتوني مارسيال إلى إشبيلية، ويرى أن ديمبيلي مناسب لأفكار رالف رانجنيك.



انهيار انتقال جونز إلى بوردو

2022-01-31T08:28:08.000Z

أكد فابريتسيو رومانو انهيار صفقة انتقال فيل جونز مدافع مانشستر يونايتد إلى نادي بوردو الفرنسي.

الناديان توصلا بالفعل إلى اتفاق على الصفقة، لكن جونز هو من رفض الفرصة، ليؤدي ذلك إلى انهيارها.



واتفورد يقترب من ضم رامزي

2022-01-31T08:25:25.000Z

أفادت محطة "Talksport" الإنجليزية أن نادي واتفورد ينافس نادي أبردين على التعاقد مع الظهير كالفن رامزي.

اللاعب صاحب التسعة عشر عامًا هو مصدر اهتمام عدد من الأندية من بينها بولونيا الإيطالي.


لو سيلسو يقترب من فياريال

2022-01-31T08:22:35.000Z

محطة "Talksport" الإذاعية الإنجليزية كشفت أن الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو قريب للغاية من الانتقال إلى فياريال الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

فياريال تمكن من التفوق على ليون الفرنسي في صراع التعاقد مع الأرجنتيني الدولي، الذي لم يجد فرصة منذ تولى أنطونيو كونتي تدريب توتنهام.



ليفربول يسارع لإنهاء صفقة كارفاليو

2022-01-31T08:20:17.000Z

الصحفي فابريتسيو رومانو أكد أن ليفربول يسارع الزمن لإنهاء صفقة التعاقد مع البرتغالي فابيو كارفاليو مهاجم نادي فولهام.

وكشف رومانو أن المفاوضات بين الناديين ستدخل المراحل الأخيرة، حيث قدم ليفربول عرضًا بقيمة سبعة ملايين يورو إلى فولهام من أجل ضم كارفاليو الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

ليدز يونايتد يتحرك لضم لاعب تشيلسي

2022-01-31T08:17:38.000Z

صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية تؤكد أن نادي ليدز يونايتد يسعى إلى ضم كينيدي لاعب وسط نادي تشيلسي.

وقضى اللاعب النصف الأول من موسم 2021-22 معارًا إلى نادي فلامنجو البرازيلي، لكن تشيلسي قرر قطع إعارته.

وتواصل ليدز مع تشيلسي من أجل التعاقد مع كينيدي حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة، لكن المفاوضات تتقدم ببطء.

إريكسن يعود إلى الملاعب من بوابة برينتفورد

2022-01-31T08:15:29.000Z

نادي برينتفورد الإنجليزي نجح في التعاقد رسميًا مع الدنماركي كريستيان إريكسن، ليعود نجم إنتر السابق إلى الملاعب بعد الأزمة الصحية التي داهمته في بطولة أمم أوروبا الماضية.